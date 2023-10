'TardeAR' zanjó una conexión entre risas tras hablar de “cosas ilegales”: “En este punto lo vamos a dejar”

En la víspera del Día de Todos los Santos, TardeAR conectó este viernes con una floristería de Sevilla para conocer qué tipo de coronas son las más demandadas para el 1 de noviembre. Una entrevista que terminó cortando Beatriz Archidona entre risas después de que la conversación derivase por “cosas ilegales”.

Tras unos minutos de charla, que transcurrió entre el plató y la capital andaluza, la reportera desplazada Lucía Tornero cuestionó a Chari, la responsable del negocio, sobre cuál es el diseño más raro que le han pedido para una corona, ya que su floristería está especializada en preparar encargos originales.

“Lo más raro que me han pedido aquí es un porro”, contó sincera la entrevistada. “¿Un qué? No lo he oído”, reaccionó despistada Archidona, que este viernes asumió el mando de TardeAR en ausencia de Ana Rosa Quintana. “Un porro”, le dijeron sus compañeros en la mesa, que no ocultaron sus rostros de sorpresa ante tal información.

“Un paquete de tabaco, una tortuga...”, continuó enumerando Chari. “Un porro, tabaco, tortuga, cosas ilegales... de todo un poco”, repitió la reportera con humor, mientras en plató soltaban alguna que otra carcajada.

Fue entonces cuando Beatriz Archidona dio por terminada la conexión entre risas, para pasar a otro bloque: “Cosas ilegales... ya en este punto, Lucía, lo vemos a dejar aquí”, dijo la presentadora. “Chari, muchísimas gracias. Es un servicio precioso, que a los que están allí arriba que no les falte de nada”, zanjó con buen humor.