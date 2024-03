Telecinco apuesta por mover 'Supervivientes: Tierra de Nadie' contra el estreno de 'Baila como puedas' en TVE

El estreno de Supervivientes 2024 en la noche de este jueves 7 de marzo provocará un auténtico terremoto en la parrilla de Telecinco. Como ya es tradición, el reality vendrá acompañado de tres programas monotemáticos que se repartirán a lo largo de la semana: la gala principal (que se emitirá los jueves), Conexión Honduras (domingos) y Tierra de Nadie (martes). Eso era así hasta ayer, pues hoy se ha decidido cambiar la emisión del último de los formatos.

Según publica El Televisero, Tierra de Nadie no se emitirá los martes sino los lunes por la noche, en la franja que hasta ahora venía ocupando El Pueblo. La serie, cuya audiencia ha bajado en las últimas semanas, tendrá que buscar una nueva ubicación al verse desplazada por la gala que se le ha encargado a Carlos Sobera, que llegará a la pequeña pantalla el lunes 11 de marzo.

De este modo, Tierra de Nadie competirá frontalmente contra el estreno de Baila como puedas, el nuevo talent show de baile de TVE. El programa –con Anne Igartiburu al frente– es la gran apuesta de entretenimiento de La 1 para los próximos meses, por lo que ha pescado en las aguas del 'famoseo' para tener como concursantes a Lydia Lozano, Fabiola Martínez, Maestro Joao, Álvaro Muñoz Escassi y Ana Guerra, entre otros.

Pudiera parecer que Telecinco pretende echarle un pulso a TVE. Este miércoles, antes de que se supiera la fecha de estreno de Baila como puedas, la cadena de Mediaset anunció que Tierra de Nadie se emitiría en la noche del martes. Casi al mismo tiempo, la cadena pública comunicó que su talent show de baile se ubicará en el prime time del lunes. Ahora, Telecinco mueve ficha y adelanta al lunes Tierra de Nadie, lo que provocará un intenso duelo entre ambos programas.

En cualquier caso, estos movimientos son habituales y no siempre tienen como objetivo perjudicar a la competencia. En septiembre, La 1 decidió estrenar la octava edición de MasterChef Celebrity contra Gran Hermano VIP, que ya se estaba emitiendo en Telecinco. Y meses después repitió la jugada con Bake Off, aunque en este caso no le salió a cuenta.