El estreno de 'GH VIP 8' sufre el consumo fragmentado: triple mínimo histórico para él, 'MasterChef Celebrity' y Joaquín

Tres grandes ofertas de prime time y tres mínimos históricos de audiencia. Este es el balance que deja el duelo a tres bandas entre el estreno de GH VIP 8, la segunda entrega de MasterChef Celebrity 8 y el estreno de la segunda temporada de Joaquín, el novato. Una triple batalla sin un ganador claro y con todos los implicados anotando mínimo histórico de audiencia, bien por la dura competencia, por los tiempos que corren en cuanto al consumo lineal o por ambas cosas.

Empezamos nuestro análisis con la que era, sobre el papel, la oferta más esperada de la noche: la vuelta de GH VIP a Telecinco tras cuatro años de ausencia. La primera gala de la octava edición anota un 13.4% de cuota y 1.106.000 espectadores, lo que se traduce en el estreno menos visto de la historia del reality. Algo hasta cierto punto esperado, pues mucho han cambiado el consumo de televisión, las cifras de audiencia y el interés por Telecinco desde 2019.

Por tanto, el dato pide, en primer lugar, ser comparado dentro de su contexto actual. Y aquí hay luces y sombras. La parte positiva es que GH VIP regresa como el programa con más cuota del día de Telecinco (beneficiado, por su puesto, por su tardío final a las 2 de la madrugada), con 2.8 puntos más que la cadena (10.6% de media este jueves) y con un share inusualmente alto para los márgenes en los que se mueve ahora el prime time del canal.

Histórico de estrenos de 'GH VIP' en Telecinco:

GH VIP 1 (22/01/2004): 27.7% y 4.265.000

GH VIP 2 (06/01/2005): 27.5% y 3.513.000

GH VIP 3 (11/01/2015): 23.7% y 3.463.000

GH VIP 4 (08/01/2016): 23.4% y 3.136.000

GH VIP 5 (08/01/2017): 17.4% y 2.261.000

GH VIP 6 (13/09/2018): 24.9% y 2.473.000

GH VIP 7 (11/09/2019): 24.6% y 2.529.000

GH VIP 8 (14/09/2023): 13.4% y 1.106.000

La parte negativa es que el estreno GH VIP, pese al poder la marca y la incesante promoción de Mediaset, anota prácticamente el mismo dato que el estreno de Pesadilla en El Paraíso 1 (13.5% y 1.187.000) un año atrás. Eso sí, con la salvedad de que aquel comenzó antes (sobre las 22:00 y no a las 22:30h), de que las cosas para Telecinco han ido mucho peor desde entonces y de que no tuvo un telonero como Cuentos chinos (7.4% y 927.000), que pese a subir por primera vez gracias a la expectación por GH VIP, no ha ayudado al estreno del reality.

Además, por si fuera poco, GH VIP no lidera en su debut. Lo hace MasterChef Celebrity 8 por medio de diferencia en estricta coincidencia, aunque el talent culinario también tiene cosas que lamentar. Sí, se sale con la suya y logra torpedear el estreno de GH VIP adelantándose una semana, pero también paga las consecuencias de enfrentarse al reality. De hecho, su segunda entrega de la edición baja hasta el 13.4% de cuota y 1.138.000 televidentes, por lo que pierde 4.8 puntos y 140.000 adeptos respecto al estreno de la semana pasada. Y con ello, firma la emisión menos vista de las ocho ediciones tanto en share como en espectadores.

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 23:15 a 01:16h)

MasterChef Celebrity: 14.6%

GH VIP: 14.1%

Joaquín, el novato: 13%

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 22:29 a 01:43h)

MasterChef Celebrity; 13.6%

GH VIP: 13.1%

Para reflejar cómo han cambiado las cifras de audiencia, basta con repasar lo que recordar hace cuatro años por estas fechas. El 11 de septiembre de 2019 se enfrentaron el estreno de GH VIP 7 y el estreno de MasterChef Celebrity 4 con las siguientes cifras:

'GH VIP: Express' (de 22:07 a 22:58 h): 18.1% y 2.932.000

'GH VIP' (de 22:58 a 01:43 h): 24.6% y 2.529.000 (estreno séptima edición)

'MasterChef Celebrity: Previo' (de 22:12 a 22:50 h): 12.8% y 2.091.000

'MasterChef Celebrity' (de 22:50 a 01:29 h): 19.4% y 2.142.000 (estreno cuarta edición)

Ya vemos que ni por asomo ahora las cifras son las mismas, por lo que hay que, además de incidir en los mínimos históricos, también hay que preguntarse qué es ahora un éxito y un fracaso en prime time. Y más cuando venimos de un día, el miércoles 13, en el que la oferta líder del prime time (The Floor) ni siquiera llegó al millón de espectadores.

Esta barrera la supera con muchísimos apuros el estreno de la segunda temporada de Joaquín, el novato, la tercera gran oferta en discordia. El programa de Antena 3 venía de ser el formato revelación del pasado curso, pero en su vuelta apenas reúne a un 13% de cuota y 1.019.000 espectadores con su entrega protagonizada por Ana Obregón. Por ponerlo en contexto, sus datos más bajos de la tanda inicial fueron de un 13.7% de share y 1.427.000 televidentes, mientras que su final de temporada obtuvo un 16.5% y casi 1.7 millones. Por tanto, el espacio de Joaquín Sánchez también ha sido víctima en su regreso de la dura competencia y los tiempos que corren para el consumo lineal del prime time.

Datos como estos dan más mérito si cabe al Grand Prix, que supo aprovechar el factor nostalgia y la menor competencia en verano para firmar un estreno de otra época (26.1% y 2.572.000) y una media final (cercana al 20%) sideral, convirtiéndose su vuelta en un auténtico fenómeno televisivo.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.5% laSexta: Aruser@s 18.8% La 1: La Vuelta: Pola de Allande-La cruz de Linares 15.3% Telecinco: GH VIP 13.4% Cuatro: First dates 8.6% La 2: Saber y ganar 6.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20.7%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“El Hormiguero” (Antena 3), a las 22:42 con 2.726.960 espectadores y un 21.2% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.4% La 1 11.3% Telecinco 10.6% Autonómicas (FORTA) 8.8% Temáticas de pago 8% laSexta 7.4% Cuatro 5.3% La 2 2.4% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 12.8% La 1 10.8% Temáticas de pago 10% Telecinco 9.6% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 6.4% Cuatro 5.4% La 2 3% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

4 Estrellas 8.9% 1.106.000 MasterChef Celebrity 13.4% 1.138.000 Cuentos chinos 7.4% 927.000 Gh VIP 8 (estreno) 13.4% 1.106.000 El Hormiguero: Joaquín Sánchez 18.6% 2.341.000 Joaquín, el Novato: Ana Obregón (estreno segunda temporada) 13% 1.019.000 First dates -rep- 6.7% 752.000 First dates 8.6% 1.080.000 Transporter Trilogy: Transporter 2 7% 641.000 El Intermedio 7.4% 933.000 ¿Te lo vas a comer? -rep- 3.9% 372.000 Supertuneles 2.4% 272.000 Los bastardos de Pizzofalcone: Fuegos 1.9% 231.000 Los bastardos de Pizzofalcone: Vacío 1.6% 116.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 6.8% 157.000 Joaquín, el Novato: Dabiz Muñoz 7.6% 235.000 Comerse el mundo con peña: Gotemburgo 10.8% 270.000 Fbi most wanted 3.6% 170.000 El desmarque: Madrugada 3.8% 92.000 ¿Te lo vas a comer?: Menu del día 3.5% 181.000 ¿Te lo vas a comer?: Residencias universitarias 3.4% 92.000 Festivales de verano: Festival de jazz de san javier 0.6% 19.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.3% 1.022.000 Pecado original 10.8% 995.000 Y ahora Sonsoles 11.3% 833.000 Pasapalabra 19% 1.594.000 Así es la vida 9.4% 869.000 25 palabras 8.6% 611.000 Reacción en cadena 9.6% 782.000 La vuelta: Programa: Pola de allande-la cruz de linares 15.2% 1.462.000 La vuelta: Pola de allande-la cruz de linares 15.3% 1.466.000 La Señora 8.5% 677.000 El comodín de La 1 8.4% 601.000 El Cazador 10% 748.000 Aquí la Tierra 10.9% 985.000 Zapeando 6.3% 616.000 Más Vale Tarde 7% 541.000 LaSexta Clave 5.3% 545.000 Todo es mentira 4.9% 475.000 Cuatro al día 4.6% 336.000 Cuatro al día a las 20h 5.6% 450.000 Saber y ganar 6.3% 626.000 Grandes documentales 2.6% 242.000 Documenta2 2.2% 171.000 El gran tour de bettany hughes: De paris a roma 1.8% 123.000 Las rutas D'Ambrosio 2.2% 166.000 Turismo rural en europa 1.4% 126.000

FRANJA MATINAL

La mirada critica 11.5% 230.000 Vamos a ver 12.7% 539.000 Aruser@s 18.8% 398.000 Al rojo vivo 13.5% 547.000 Espejo Público 13.7% 353.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18.1% 904.000 La ruleta de la suerte 20.5% 1.553.000 La hora de La 1 10.6% 200.000 Entrevista: Nadia calviño 10.2% 180.000 Mañaneros 7.4% 242.000 Ahora o nunca 8% 660.000 Heldt 2% 30.000 Heldt 3.7% 66.000 Alerta cobra 6% 147.000 Alerta cobra 4.1% 111.000 En boca de todos 4.5% 246.000 El desmarque cuatro 1 2.1% 204.000 Zoom tendencias 1% 15.000 Nunca es demasiado pequeño 0.7% 13.000 Nunca es demasiado pequeño 1.8% 30.000 Pueblo de Dios 1.6% 29.000 Aquí hay trabajo 1.5% 30.000 La aventura del saber 1.2% 28.000 Diario de un nómada 1.8% 47.000 Las rutas D'Ambrosio 2.4% 65.000 La 2 express 1.6% 51.000 Visitame en un día: Ginebra 3.1% 111.000 Mañanas de cine: ADios gringo 3.7% 236.000 Descubrir: La tierra zapoteca 2.3% 224.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.7% 2.025.000 Telediario 1 11.8% 1.166.000 Informativos Telecinco 15h 11.7% 1.144.000 laSexta Noticias 14h 9.9% 905.000 Jugones 7.5% 744.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 19.8% 2.124.000 Telediario 2 12.7% 1.407.000 Informativos Telecinco 21h 10.9% 1.157.000 laSexta Noticias 20h 7.6% 613.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 17.1% 143.000 Antena 3 Noticias de la mañana 12% 135.000 Informativos Telecinco Matinal 11% 184.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.