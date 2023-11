Terelu Campos elogia a Piqueras antes de su jubilación: “Una de las personas más honestas profesionalmente hablando”

La jubilación de Pedro Piqueras a finales del presente año es una de las noticias más destacadas de este 2023. El veterano presentador dejará su puesto a Carlos Franganillo, que se pondrá al frente de Informativos Telecinco en enero, por decisión propia, comunicada meses atrás a Mediaset. Desde entonces, no han faltado los elogios al profesional, que acumula más de 45 años de experiencia en medios.

Tal vez sorprenda que entre esas personas que destacan la profesionalidad y simpatía del albaceteño está alguien externa al entorno de la información en televisión. Nos referimos a Terelu Campos, que le ha dedicado una entrada de su blog en Lecturas. Lo más sorprendente, quizás, sea que la hija de María Teresa Campos ya conocía de la intención de Piqueras de dejar la televisión. Así lo declara en el texto, donde se refiere a aquel como “uno de los grandes profesionales que tenemos en nuestro país”. “Para mí, Pedro es un amigo”, afirma.

Según cuenta, ambos coincidieron en la presentación del musical Bailo, Bailo. “Me dijo que ya iba a cumplir 69 años y que quería disfrutar. En ese momento, se me vino a la cabeza el tiempo compartido con él, durante tantos años, en diferentes cadenas de televisión”.

“Teresa te quería y te admiraba mucho, como tú a ella”

Campos conoce a Piqueras desde los tiempos en los que ella trabajaba con Jesús Hermida en RTVE, en Torrespaña, y ha mantenido buena relación desde entonces. “Es una de las personas más honestas profesionalmente hablando”, lo alaba, y destaca su trato a su madre, recientemente fallecida, por el que solo tiene “palabras de gratitud”.

De hecho, recuerda cómo le dio a la Campos la oportunidad de conducir el matinal La mirada crítica allá por 2009. “No olvidaré sus palabras cuando me dijo: 'Es única. Cuando ya no tenía que demostrar nada a nadie le ofrecí La mirada crítica y se tenía que levantar a las 5 de la mañana. Ahí estaba entusiasmada y encantada de la vida. Hoy tengo profesionales a los que les cambio alguna vez el turno y me montan un pollo”.

“Sé que Pedro ha sufrido los cambios en la programación de Telecinco. No olvidemos que durante más de una década ha sido líder en su franja horaria con el informativo”, dice, aludiendo al final de Pasapalabra en Telecinco. Campos recuerda incluso una frase que Piqueras le transmitió: “He luchado mucho por levantar los servicios informativos de esta cadena y siento una gran tristeza por irme, no por la puerta de atrás, pero no con el sabor de boca que me hubiera gustado”.

“No es líder, pero nunca ha bajado la guardia y nunca ha dejado de ser honesto con la información”, reafirma ella, antes de desearle que disfrute la vida. “Sé que presentar el informativo tantos años por la noche te ha impedido disfrutar de cenas, de espectáculos y del teatro, porque así lo hablábamos la última vez. No olvides que Teresa te quería y que te admiraba mucho, como tú a ella. No olvides que yo a ti también”.