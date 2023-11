Terelu Campos apareció en 'TardeAR' por sorpresa con pulla para el programa: “Nos lo ponéis muy difícil”

Un equipo de TardeAR consiguió entrevistar este viernes a Terelu Campos. La expresentadora de Sálvame se disponía a entrar en el Teatro Capitol de Madrid cuando fue abordada por un reportero del programa.

La situación fue incómoda desde un primer momento ya que el periodista intentó colocarle el pinganillo para que escuchase a la presentadora del magacín, Beatriz Archidona. Ella ella se mostró reacia: “No, no, no. No me hagas esto”, le pidió encarecidamente, aunque no le quedó más remedio que ponerse el aparato: “Esto ha sido un atraco”, bromeó.

Se le preguntó primero por el espectáculo al que había sido invitada, pero poco importaba su respuesta. En realidad, todos querían saber su opinión sobre unas declaraciones que se han hecho en referencia a Edmundo Arrocet, exnovio de María Teresa Campos. Desde el círculo próximo a la presentadora, fallecida hace un par de meses, le acusan de ser “una persona interesada, tacaña y poco considerada” con la que fuera su pareja.

“Bea, mi amor, no tengo nada que decir, cariño. No me he pronunciado nunca y no tengo nada que decir. Te mando un besito”, contestó Terelu.

Entonces, la presentadora lo intentó de otro modo: “Ya sé que de este tema no queréis hablar, pero, ¿cómo estáis?”, insistió sin éxito, pues la famosa tertuliana se cerró en banda y dejó un recado para quien se quisiera dar por aludido: “Estamos bien, viviendo nuestro duelo en la medida que nos dejáis, porque nos los ponéis muy difícil”, remató la entrevistada, sonriente pero tajante.

“Muchas gracias y un beso enorme”, agregó Archidona para dar por concluida la conexión, tras la cual hubo quien tomó la palabra para corregir a Terelu: “Decirle que no somos nosotros los que no le dejamos vivir su duelo. Es el propio Edmundo quien no les deja vivirlo como se merecen”, apostilló Leticia Requejo.