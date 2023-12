Toñi Moreno, de su mensaje a María del Monte a la indirecta por Patricia Conde en 'MasterChef Celebrity'

MasterChef Celebrity coronó este jueves a Laura Londoño como la ganadora de su octava edición en TVE. La actriz colombiana, conocida por su papel protagonista en la telenovela Café con aroma de mujer, se impuso a Álvaro Muñoz Escassi, Daniel Illescas y Toñi Moreno en una final con poca intriga en la que la presentadora gaditana también dio que hablar por sus alusiones a la polémica con Patricia Conde.

Todo se desencadenó durante la primera prueba de la noche en la que los cuatro finalistas debían seguir al reputado cocinero Jordi Roca en la elaboración de uno de sus postres. Toñi Moreno consiguió no perderse y terminar su plato, aunque este era completamente distinto al que había realizado el catalán, lo que despertó algunas bromas en plató.

La comunicadora debía replicar lo mejor posible un brazo de gitano de fresas y natas, pero un incidente con el microondas le jugó una mal pasada. A pesar del resultado, Moreno optó por tomare con humor lo sucedido: “No he tenido el día. Esto es un desastre, ya está”, señaló.

Roca valoró la “creatividad” de la andaluza, mientras que Pepe Rodríguez bromeó con el hecho de que “iba bien hasta el minuto dos”. Fue entonces cuando Toñi Moreno sorprendió con una referencia a una de las críticas que Patricia Conde lanzó contra MasterChef Celebrity tras su paso por el programa. Esto ocurría una semana después de que la gaditana mandara un mensaje a María del Monte desde los fogones de TVE recordando su abandono del concurso en la primera edición del talent con famosos.

La indirecta de Toñi Moreno por Patricia Conde

“A mí me habían dicho las malas lenguas que aquí apagabais hornos. Y ya me he dado cuenta de que no”, soltó entre risas la andaluza al tiempo que el juez le replicaba también en tono de humor. “Aquí no nos hace falta, mujer. Es una leyenda oscura”, respondió. “Yo ya he podido comprobarlo: España, aquí no se apagan hornos”, dijo a cámara la presentadora, que vaciló entonces con la teoría de que igual sí “apagáis microondas”.

Toñi Moreno aludía así a una de las declaraciones que Patricia Conde hizo tras tirar la toalla durante la final de la pasada edición de MasterChef Celebrity. En un post lanzado en su cuenta personal de Instagram, la actriz invitaba al programa a contratar “a algún psicólogo para que nos explique el porqué de las cosas”: “En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'”, señaló la vallisoletana en una acusación que antes ya había deslizado también Xuso Jones.