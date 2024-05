Torito denuncia la agresión homófoba de unos militares que le gritaron “maricón” y “rojo” en plena calle

Torito ha denunciado públicamente la agresión homófoba que sufrió hace unos días en Madrid. El tertuliano de Zapeando iba caminando por una calle de Chueca (Madrid) cuando, según su versión, alguien le gritó de repente “rojo” y “maricón”. En ese momento, el excolaborador de Mediaset cogió su teléfono móvil, entró al bar de donde procedían los gritos y se puso a grabar a tres hombres. Concretamente, a tres militares del cuartel de la calle Prim, según explicó después.

“¿Quién me llama maricón? Rojo, maricón. ¿Quién es? ¿Eh? Que ha salido como gritando. Era de vuestro grupo, ¿no? Estáis en directo, o sea que... ¿Quién era? El valiente que salga ahora”, se oye decir a Torito en el vídeo que grabó tras la agresión verbal, del cual Espejo Público ha emitido este lunes la mayor parte. “Me han dicho que habéis salido... Bueno, si está todo grabado. ”Mira qué calladitos estáis. ¡Qué valientes! Qué valientes, ¿eh. Qué fácil es llamar 'maricón' cuando uno está de espaldas. Anda que son valientes ahora. Están calladitos“, les dijo a continuación.

Solo uno de los tres acusados tomó la palabra durante la grabación. Lo hizo para preguntar a Torito si es abogado y para pedirle que utilizara la palabra “presunto” antes de lanzar cualquier acusación. “Lo que sois es... una poca vergüenza”, contestó el televisivo.

“Hacía años que no me insultaban por mi condición sexual”

Más tarde, Torito explicó lo sucedido a sus seguidores. “Si os soy sincero, hacía años que no me insultaban por mi condición sexual. Por eso mi gran sorpresa por la desagradable situación que me pasó ayer [por el viernes]. Estaba paseando tranquilamente por el centro de Madrid cuando pasé por delante de un local de la calle Prim donde un grupo de personas que estaban tomando cervezas en su interior”, comenzó contando en sus redes y recogen webs como Semana.

“Al verme a través de la gran cristalera que tiene el local, empezaron a aporrear el cristal del establecimiento y a gritarme cosas que no parecían muy agradables. Yo bajé la cabeza y seguí para adelante intentando quitar hierro al asunto. Ellos, al verse ignorados, decidieron salir del local para gritarme a la espalda de forma muy agresiva mientras yo caminaba: 'Rojo, maricón, rojo, maricón'. Eso durante más de 10 segundo de forma repentina. Fue muy desagradable”, detalló después.

“¿Por qué tengo que bajar la cabeza ante este tipo de agresiones? Si esto le pasara a mi hijo, ¿yo seguiría caminando? No hay que tolerar cosas así, y decidí entrar en el local. Tengo la suerte que esto pasó en una zona de Madrid que está muy vigilada por las cámaras”, señaló a modo de conclusión.

Griso: “Aparte de homófobo, qué tonto tienes que ser”

Según ha contado Gemma López en Espejo Público, Torito “de momento va a guardar silencio porque así se lo ha recomendado su abogado”. Además de haber denunciado públicamente el percance, el televisivo también “ha interpuesto una denuncia por el cauce pertinente”, la vía judicial, ha comentado la periodista. Pilar Vidal, por su parte, ha desvelado lo que Torito le dijo en privado después de que ella alabara su valentía: “Me temblaban las piernas cuando entré porque no sabía cómo iba a terminar la cosa”.

Por último, Susanna Griso ha puesto el foco en los militares: “Aparte de homófobo, qué tonto tienes que ser si vas vestido de militar, porque entiendo que llevaban algo que les reconociera como militares, y hacer este tipo de insultos que les pude costar también una sanción importante en su carrera militar”.