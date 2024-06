'Tu cara me suena' elige a su primer finalista y corona a 'La Faraona' tras un desempate con broche de Lolita

Tu cara me suena 11 ya tiene a su primer finalista, tras una primera semifinal con protagonismo compartido. La duodécima gala de la edición, emitida este viernes 28 de junio en Antena 3, estuvo marcada por el pase a la final de Raoul Vázquez como líder de la clasificación general y también por la victoria de Julia Medina con una emocionante imitación de Lola Flores ante los ojos de Lolita.

Los dos concursantes, ambos salidos de Operación Triunfo, tuvieron motivos para celebrar. El primero, que abrió la gala con su imitación de Tate Mcrae, por llevarse el primer billete para la gran final. Y la segunda, que afrontó su reto más complicado en el programa, por coronarse vencedora de la noche encarnando “fielmente” a 'La Faraona' con la presión de hacerlo delante de una de sus hijas. “¡Ha ganado mi madre!”, exclamó Lolita, que celebró el triunfo cantando con la ganadora.

En la Gala 12 el público del plató tuvo un poder decisivo, pues sus votos valieron para desempatar entre Julia Medina y David Bustamante, el otro artista más elogiado de la velada en la piel de Camilo Sesto. “Es una edición muy reñida y con muchísimo talento”, apuntó el presentador Manel Fuentes, que anticipó una segunda semifinal con 'pelea' por ocupar los puestos restantes en la cita definitiva.

Todo, en una noche en la que el programa de Antena 3 recibió hasta tres invitados famosos, Paca La Piraña, Palomo Spain y María Gómez, y en la que Juanra Bonet pudo entregar los 3.000 euros de premio gracias al detalle de la ganadora de la gala. El concursante decidió elegir a la Federación Española de Fibrosis Quística, a quien todavía no había podido ayudar desde el talent show al no haber ganado ninguna gala.

Julia y Bustamante brillan con dos retos mayúsculos

Julia Medina sumó su cuarto triunfo de la temporada con la actuación que más “presión y respeto” le imponía de todas las que ha firmado en Tu cara me suena. No era para menos, pues tuvo ante sí el reto de imitar a Lola Flores bajo el juicio de una de sus hijas, y con una canción presente en la cultura popular como La Zarzamora.

La exconcursante de OT 2018, gaditana como 'La Faraona', se ayudó de la misma Lolita para mejorar su arte con el mantón. Y superó con nota todos los desafíos: el del parecido físico, el de los gestos y el de cantar si no igual que la original, sí por encima del nivel general del programa de Antena 3.

“Qué mal lo he pasado”, expresó Julia al finalizar su actuación. Pero no le dio tiempo a más, ya que Lolita no tardó en levantarse emocionada para abrazar a la concursante y darle la enhorabuena con un brillo especial en los ojos: “Me he emocionado cuando te he visto salir porque de lejos te parecías muchísimo a mi madre. Eres de Cádiz, tienes el acento y la gracia. Imitar a Lola Flores es algo muy difícil, pero con el cariño, la emoción, las ganas y el respeto, lo has hecho con tanto arte que de verdad, enhorabuena”, le dijo.

Estas buenas palabras se tradujeron también en votos: fue segunda para el jurado, con un total de 44 puntos, y primera para el público, que deshizo su empate con Bustamante en la clasificación final de la Gala 12. Lolita celebró con ella la victoria subiéndose al escenario cuando se repitió la actuación ganadora al cierre de la noche.

Con los mismos puntos, y el mismo nivel de aplausos, terminó la gala David Bustamante, el ganador para el jurado en la piel de Camilo Sesto. Tras ganar como Sabina la semana pasada, en esta ocasión el cantante se enfrentó al reto de imitar a otro grande para dedicárselo a sus padres, fieles seguidores de la música de Camilo: “Me criaron haciéndome querer y amar a este tipo de cantantes, y se lo debo a ellos”, dijo antes de cantar.

Su imitación de Jamás, canción de 1975, acabó con el público y el jurado en pie, y con Chenoa emocionada. “Él pisaba el escenario y hacía magia, la magia que has hecho tú hoy. Era difícil que Bustamante no asomara por algún lado”, elogió Lolita, mientras Santiago Segura, que volvió a repetir como juez en el hueco de Àngel Llàcer, la calificó de “impresionante”.

Bustamante, emocionado tras las buenas valoraciones, volvió a acordarse de su familia: “Camilo es el ídolo de mi padre, que le persiguió por todas partes para intentar presentarle sus maquetas porque era músico frustrado. Se lo dedico a mis padres por creer en su hijo y por dejarme soñar”.

Raoul, finalista tras firmar su propia 'Super Bowl'

Quien también pudo irse a casa con satisfacción fue Raoul Vázquez, que fue proclamado primer finalista por terminar la gala como líder de la clasificación general. Lo hizo gracias a los puntos acumulados y los sumados por su imitación de Tate Mcrae, “la nueva Britney”. “El sueño de cualquier persona del colectivo es hacer a una pedazo de diva como esta”, dijo el concursante antes de pisar el escenario.

Su actuación arrancó entre las bambalinas del plató y terminó en el escenario, combinando baile y control de la voz. Por ello le elogió Chenoa, que recalcó la dificultad de lo que acababa de hacer: “Es una barbaridad de disciplinas en tres minutos”.

Raoul, contento por el resultado de su actuación, agradeció a Tu cara me suena la oportunidad brindada: “Esto parecía la Super Bowl, gracias por hacer mi sueño posible”, dijo. Al cierre de la gala, y tras recibir buenas puntuaciones de los jueces, afirmó que se llevaba a casa “un logro personal”: “Esta noche el número era complicadísimo y he trabajado incontables horas para sacarlo adelante. Me llevo un logro personal”.

Quien también tuvo que aplicarse con el baile en la Gala 12 fue Conchita, que resolvió con notable su actuación a pesar de los handicaps: “Ha estado enferma toda la semana, se ha ido a México y ha vuelto, y ha tenido menos tiempo para ensayar que los demás”, comentó Manel Fuentes, destacando el mérito de la cantante para sacar adelante su imitación de Sophie Ellis-Bextor.

La concursante tuvo que cantar y bailar al ritmo de Murder on the dancefloor, tema de 2001 que ha vuelto a alcanzar una gran popularidad recientemente por la película Saltburn. “Es un gusto verte porque detrás de una actuación sencillita hay un trabajo enorme y un trabajo vocal increíble”, elogió Latre, mientras Chenoa destacó su “brutal evolución” a lo largo del programa a pesar de equivocarse con “unos pasitos”, como confesó la propia Conchita al acabar.

Con menos baile y más comicidad afrontó su reto semanal Valeria Ros, ausente la anterior gala por enfermedad. La humorista se reencontró con el escenario reproduciendo una actuación triunfal de Eurovisión: la de Verka Serduchka, que quedó segunda con Ucrania en 2007. “Lo has hecho perfecta, con su energía y enfado”, destacó Chenoa, mientras Lolita, que le dio la peor puntuación de la noche, lamentó que son “los cuatro que he dado con más pena en mucho tiempo”.

En la parte baja de la clasificación también se encuentra Miguel Lago, que se enfrentó a su primer reto rockero en Tu cara me suena: “Me veo como todas las semanas, ganando la gala”, ironizó el cómico y colaborador televisivo, que se metió en la piel de Leiva para cantar Lobos. El jurado destacó haberle visto “disfrutón” sobre el escenario, así como sus “ganas y empuje”.

Juanra Bonet, por su parte, volvió a aportar su vis cómica con su imitación de Lee Marvin, a quien Latre definió como “Andy Warhol de resaca” al ver la caracterización del concursante. La actuación estuvo plagada de figuras de cartón del propio Bonet, que terminó la canción diciendo a cámara “Feliz Navidad” y desatando las risas en plató. “Amo a Juanra Bonet, lo amamos en este programa, porque detrás de ese humor hay una imitación maravillosa”, destacó Carlos Latre.

Palomo Spain sorprende y eclipsa como invitado

Los mayores elogios de la Gala 12, con permiso de los ganadores, se los llevó un invitado que sorprendió a todos los presentes. Hablamos de Palomo Spain, que acudió al programa de Antena 3 como pareja artística de Raquel Sánchez Silva, su compañera en TVE.

“Cuando estábamos haciendo Maestros de la costura y les dije que entraba en Tu cara me suena, Palomo me dijo que le encantaría venir a cantar. Me enumeró varios números y uno de ellos era este. Cuando salió tuve claro que quería que viniera él”, dijo la concursante antes de salir al escenario a imitar a Nicole Kidman y Ewan McGregor con el número Elephant Love Medley de Moulin Rouge.

La actuación, que incluyó un romántico beso como cierre, dejó a todos impactados por el talento del diseñador. “Es como si hubieras estado en este programa desde hace doce años. Lo has hecho maravillosamente bien”, le dijo Manel Fuentes, mientras Latre exclamó: “¡Qué bien cantas! ¡Qué bien lo has hecho! Se nota la complicidad, el cariño y el amor”.

No faltó, como manda la tradición, la invitación a concursar en la próxima edición, a lo que Palomo respondió de manera positiva: “A mí me encantaría”.

Supremme 'salda su deuda' acompañada de Paca La Piraña

También actuó acompañada de una compañera de proyecto Supremme de Luxe, que eligió a Paca La Piraña, su mano derecha en El gran hotel de las reinas de Drag Race España, para imitar juntas a Alaska y Sara Montiel con Absolutamente.

De su actuación el jurado destacó la “brutal caracterización” de Supremme y la “Sara maravillosa” que firmó Paca. Un momento que la primera de ellas aprovechó para dar el mensaje más importante de la noche, en pleno mes del Orgullo LGTBIQ+.

“Cuando surgió este número dije que tenía que ser Paca. Yo estoy aquí cada semana, la gente está acostumbrada a verme, pero dentro del colectivo tenemos una deuda con las personas trans. Fueron las primeras que se pusieron detrás de una pancarta, abrieron el camino, y gracias a eso por ejemplo yo puedo estar concursando en Tu cara me suena. Esta mujer es una actriz como la copa de un pino y para mí era muy importante que estuviera hoy aquí y dar ese espacio”, dijo Daniel Blesa, el artista detrás de la drag queen Supremme de Luxe.

La ronda de actuaciones la cerró otra invitada, que al igual que Palomo también se llevó la propuesta de volver de nuevo como concursante de pleno derecho. María Gómez, presentadora y periodista elogió a Rigoberta Bandini como carta de presentación, y su imitación de In Spain We Call It Soledad gustó al jurado hasta el punto de hacerle una 'pedida de mano' para que se 'case' con Tu cara me suena 12: “Aquí te esperamos, querida”, le dijeron.

Las votaciones de la Gala 12 de 'Tu cara me suena'

Voto del jurado:

David Bustamante: 46 (12)

46 (12) Julia Medina: 44 (11)

44 (11) Supremme de Luxe: 41 (10)

41 (10) Raoul Vázquez: 34 (9)

34 (9) Juanra Bonet: 29 (8)

29 (8) Raquel Sánchez Silva: 29 (7)

29 (7) Conchita: 26 (6)

26 (6) Miguel Lago: 20 (5)

20 (5) Valeria Ros: 19 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Julia Medina: 12

12 David Bustamante : 11

: 11 Supremme de Luxe: 10

10 Raquel Sánchez Silva: 9

9 Juanra Bonet: 8

8 Miguel Lago: 7

7 Raoul Vázquez: 6

6 Conchita: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Julia Medina: 23

23 David Bustamante : 23

: 23 Supremme de Luxe: 20

20 Juanra Bonet: 16

16 Raquel Sánchez Silva: 16

16 Raoul Vázquez: 15

15 Miguel Lago: 12

12 Conchita: 11

11 Valeria Ros: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 235

235 David Bustamante: 227

227 Julia Medina : 223

: 223 Supremme de Luxe: 200

200 Conchita: 198

198 Raquel Sánchez Silva: 196

196 Juanra Bonet: 177

177 Miguel Lago: 153

153 Valeria Ros: 119

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las 12 primeras galas

El pulsador depara las imitaciones de la Gala 13

Al acabar la gala, los concursantes pasaron por el juicio del Pulsador, que les dio las imitaciones de la Gala 13, segunda semifinal del formato.

Hubo sorpresa en forma de “Trae un amigo”, que le salió a David Bustamante para tener que interpretar a Marc Anthony y Natalia Jiménez; y de “Original y copia”, por lo que Juanra Bonet imitará a Fran Perea y cantará junto a él.