TVE graba ya 'That's my jam', que actualiza su título para su salto al abierto con Arturo Valls

TVE está grabando ya las nuevas entregas de That's my jam, programa que llega a la cadena pública procedente de Movistar Plus+, donde se emitió a lo largo de 2023 hasta su cancelación. Arturo Valls seguirá siendo su presentador en esta nueva etapa en la que, además, el show amplía su nombre con la coletilla “que el ritmo no pare”.

Producido por RTVE en colaboración con Lacoproductora, este concurso enfrenta a famosos que ponen a prueba sus habilidades musicales. En cada episodio, Arturo Valls presenta a dos equipos de celebrities que compiten en una serie de juegos y actuaciones basados en música, baile y preguntas. El equipo ganador obtendrá el preciado radiocasete dorado del programa.

El programa cuenta además con una banda de música en directo, capitaneada por Víctor Elías.

El polifacético Arturo Valls (Valencia, 1975) es también productor ejecutivo de este formato lleno de música y humor.

Cómico, actor y presentador de televisión, Valls cuenta con una larga trayectoria en la pantalla y es uno de los rostros más conocidos de nuestro país gracias a programas como Caiga Quien Caiga, ¡Ahora caigo!, Me resbala y Mask Singer. Hace solo unos días se emitió en Antena 3 el 1%, otro de sus programas.