RTVE “no contempla” la renovación 'No sé de qué me hablas' de Mercedes Milá por otra temporada

No sé de qué me hablas no volverá a TVE, al menos a corto plazo. Así lo ha dejado claro Concepción Cascajosa, presidenta interina de la corporación, en respuesta al Grupo Parlamentario Popular, que registró una pregunta por escrito sobre el futuro del espacio con el que Mercedes Milá regresó a la cadena.

A la cuestión de si “está previsto renovar el programa”, Cascajosa responde que “no se contempla en este momento”, tal y como recoge Informalia.

De este modo, la administradora contradice lo que Milá anunció en el marco de su visita a MasterChef de finales de abril. Entonces, la presentador aseguró que “volveremos a hacer 8 programas”. La decisión de Cascajosa, sin embargo, es más reciente: la contestación de la consejera data del 10 de junio.

Fue el regreso de Milá a TVE tras 33 años

Con No sé de qué me hablas, Milá retornaba a la disciplina de TVE 33 años después de su último encargo en la cadena pública. Junto a ella, Inés Hernand estaba como copresentadora de este espacio a cargo de Zanskar, productora de Jesús Calleja a la que Milá lleva ligada desde hace años y con la que había producido sus espacios en Movistar Plus+.

“Hay una cosa que me da mucha rabia y es que no nos dejen hacer política, igual que pasaba en Movistar”, comentó la espluguense sobre esta apuesta, en la que trataba de explicar a las nuevas generaciones cómo era el pasado de España décadas atrás y quiénes definían el mundo en aquel entonces.

A lo largo de su trayectoria, el formato original anotó una cuota media del 8%, por debajo de la media de la cadena. En su despedida, cayó a un 6.7% pese al interés de la visita de Pedro Almodóvar. En contraste, el 11.2% anotado con la entrevista a José María García Con todo, sí recibió buenos comentarios por el tono y fondo de la propuesta.