El último finde de 'OT 2023': visita de Banderas, cena con familiares, dardo de Carlos Lozano y sorpresa 'olímpica'

Amazon Prime Video cierra hoy la persiana de OT 2023, que deja atrás una edición de un éxito tan evidente como “indemostrable” y con una serie de aciertos y errores que la plataforma deberá tener en cuenta ante una posible (y probable) renovación del formato por una nueva temporada.

Esta noche, Juanjo, Lucas, Martin, Naiara, Paul y Ruslana se juegan la victoria y, por tanto, los 100.000 euros que pone en juego el talent musical de Gestmusic. Todo ello, tras un fin de semana cargado de emociones, marcado por sorpresas, visitas, reencuentros y varias entrevistas a los principales responsables del programa.

El pasado viernes por la tarde, llegaba la primera de las grandes noticias para los triunfitos, con la propuesta del Comité Olímpico Español a los seis concursantes finalistas de componer y cantar el himno oficial de España para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar el próximo verano en París. De la misma manera, el organismo los invitaba formalmente a acudir el próximo mes de julio a la capital francesa para interpretar el tema junto a la delegación española.

OMG 💥 El @COE_es les propone componer y cantar la canción del equipo olímpico español en los JJOO de París 2024 🇪🇸🗣️ https://t.co/ol35IEn0yW 💙 #OTDirecto16F pic.twitter.com/cpVIr70K48 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 16 de febrero de 2024

La visita sorpresa de Antonio Banderas

El sábado a mediodía, llegaba otro de los grandes momentos del fin de semana, con la visita sorpresa de Antonio Banderas a la Academia, en una aparición que dejó en shock por igual a concursantes y espectadores. El reconocido actor español compartió un rato con los finalistas, a los que quiso dar algunos consejos sobre la fama y el aprendizaje que él ha sacado después de tantos años de profesión.

Durante la charla, Antonio les dio consejos relacionados con la fama y con el aprendizaje que supone la profesión. “Nunca me he considerado profesor, soy alumno. Si eres un buen artista, siempre debes de ser alumno, porque vendrá alguien que te enseñará algo, y a lo mejor ese alguien que te enseña algo es mucho más joven que tú”, expresó el malagueño.

La estrella internacional dejó en shock a los triunfitos al abrirles la puerta de su compañía teatral: “¿Si os llamo para un musical vais a venir?”, le proponía al tiempo que todos asentían impactados. “Pellizcadnos si es verdad. Esta visita no es FAKE es REAL, y tan real que tenemos a Antonio Banderas preparado para subir a la Academia a las 15 horas. ¿Quién se va a perder la reacción de todos?”, escribía minutos antes la cuenta oficial del programa en redes sociales.

Cena con familiares y reencuentro con los exconcursantes

Las sorpresas no terminaron y horas más tarde, tras el pase de micros y las últimas clases en la Academia, los concursantes fueron sorprendidos con la visita de sus familiares, que acudieron a la Academia para cenar junto a los finalistas. Dos allegados de cada uno de los participantes se desplazaron hasta Terrasa para reencontrarse con ellos en una velada de lo más especial que tuvo todas las miradas en Juanjo y Martin y Naiara y Lucas.

Los primeros, protagonistas por su ya confirmada relación dentro de OT 2023, recibieron la visita de sus respectivos padres. Todo ello, en un encuentro que acaparó todas las miradas por ver cómo reaccionarían los implicados. La madre de Martin los apoyó destacando “lo felices que se les ve” desde fuera y el padre del vasco 'bendijo' a Juanjo, al que no dudó en referirse entre bromas como su “yerno” en el momento de su despedida. Los padres de Juanjo, más tímidos y comedidos, también mostraron su cariño hacia Martin.

Por otro lado, los espectadores siguieron atentamente el reencuentro de Lucas con su novia Claudia. Y es que en las últimas semanas, son muchos los fans del programa que han sospechado de que la estrecha amistad que mantiene con Naiara podría esconder otro tipo de sentimientos. A pesar de todo, los tres mostraron una gran normalidad ante las cámaras, ajenos (en el caso de los triunfitos) del revuelo que se estaba generando fuera de la Academia.

Durante la cena, Claudia y Naiara se sentaron juntas y hablaron con naturalidad, sin la tensión que muchos esperaban. “Tienes un novio que...”, le dijo la concursante a la novia de Lucas, mientras se despedía de ella con un abrazo. “Es el mejor”, respondió Claudia mientras la finalista asentía.

Un reencuentro y muchas despedidas

El domingo continuaron las emociones, con la sorpresa que los exconcursantes de OT 2023 le dieron a los finalistas. Noemí Galera los sacó de la Academia para que cogieran aire al tiempo que los ya expulsados regresaban al centro de formación semanas después de haber sido eliminados. Los diez concursantes apeados de la competición vivieron entre lágrimas su regreso a la que durante los últimos meses había sido su casa.

Minutos más tarde, se producía el esperado encuentro con los finalistas, con todos enloqueciendo entre abrazos y lloros, que afloraron de forma especial cuando Galera les invitó a escuchar juntos el himno de la edición que estrenarán en la actuación grupal que cerrará la gran final del concurso.

Durante todo el fin de semana, los concursantes tuvieron sus últimas clases, con sus respectivas despedidas con los profesores de cada materia. Vicky Gómez o Abril Zamora vivieron un momento de lo más especial, con lágrimas en el adiós a una edición en la que han sido grandes protagonistas. “Os quiero un montón. Sois los mejores, estoy orgullosísima de vuestro trabajo. Nunca perdáis la humildad y la capacidad de juego”, les aconsejó la profesora de Interpretación emocionada antes de fundirse con ella en un gran abrazo grupal.

El dardo de Carlos Lozano a OT en su sorpresa a Chenoa

OT 2023 emitió este fin de semana también las últimas entregas de OT al día, el magacín diario que presenta Xuso Jones en Amazon. El presentador tuvo el sábado a Chenoa como invitada, a la que sorprendió por partida doble. Primero llevándole al plató a Geno, Natalia y Gisela, sus compañeras de edición y, segundo, con el mensaje de Carlos Lozano, quien fuese maestro de ceremonias de las primeras ediciones del formato.

“Felicidades, vales para todo”, le empezó diciendo. “Yo hice la primera edición y tú estás haciendo casi la última, y las que quedan porque OT seguirá”, prosiguió con halagos al programa. “Estáis con los mejores, los mejores productores musicales, los mejores directores y en la compañía de Gestmusic”, señaló el madrileño, que no perdió la oportunidad de lanzar un dardo a los responsables del talent.

“No quiero ser pelota, porque no debería, pero no me habéis llamado ni siquiera como invitado”, se quejó Carlos Lozano ante una perpleja Chenoa. “¡Zasca!”, reaccionó en plató la cantante. “Carlos mola mucho. Yo te mando un beso muy grande. Cada vez que no sentábamos contigo había algo que nos daba muchísima paz y lo hemos agradecido durante todos estos años”, reconoció Chenoa.