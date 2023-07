'¡Vaya vacaciones!' anticipa a su primera gran protagonista, con dos piques previos al estreno

Telecinco emitió este miércoles en su access prime time un adelanto de ¡Vaya vacaciones!, nuevo reality que la cadena estrena esta noche de la mano de Luján Argüelles. El programa mostró las primeras imágenes de la llegada de los concursantes a la villa en la que se desarrollará su convivencia. Todo ello, con una de las participantes destapándose como una de las primeras protagonistas de la edición. Se trata de Marta Peñate, que tuvo sus primeros choques con Carmen Nadales (Secret Story) y Makoke.

ENTREVISTA | Luján Argüelles: "Mediaset ha decidido ofrecerle al público lo mejor que entienden que tienen que dar"

Más

En primer lugar, la canaria se enfrentó a Carmen, a la que le dijo todo lo que pensaba de ella: “Lo que he visto de ti no me ha gustado, igual que de él no tengo nada malo que decir. No me ha gustado, pero nada. No me gustó su primer reality, ni el último al que fuiste. A lo mejor me equivoco y es una sensación, pero me pareces como soberbia, prepotente”, le soltó de primeras.

“Estuviste con un chico de La isla de las tentaciones y le dijiste 'a ti lo que se te da bien son las tentaciones'. Me pareció un comentario feo”, siguió a la carga la exconcursante de Supervivientes. “Nos pusieron una prueba y dije que no quería que se me relacionase mucho porque había mucho mamoneo”, se defendía la exparticipante de Secret Story, que no entendió por qué Peñate fue a por ella de forma tan directa. “La actitud de Marta me ha parecido intentar menospreciarme y desestabilizarme. Me da igual porque he venido a disfrutar”, quiso dejar claro.

Marta Peñate chocó también con Makoke

El inicio de ¡Vaya vacaciones! trajo consigo el reencuentro entre Makoke y Javier Tudela con Marta Pañete y Tony Spina, con el que la exmujer de Kiko Matamoros tuvo una relación, anterior a la que actualmente mantiene con la canaria.

Nada más verse las caras, todos afirmaron sorprenderse de su participación en el programa de Telecinco. Peñate y Spina llegaron a la villa asegurando que, para ellos, este reality es una “pre-luna de miel”, ya que su intención es casarse y ser padres. “Estas son nuestras últimas vacaciones, si Dios quiere, solos. Queremos que sea con gente guay, diversión, comida, fiestas”, declararon antes de descubrir que compartirían concurso con Makoke y su hijo.

“Es mentira”, reaccionó Marta. “Cuánto tiempo sin vernos”, les dijo tras saludarse con ellos de forma tensa. “Que fuerte, ¿tú tienes novio? ¿O es que quieres reconquistar a alguien?”, le preguntó a su compañera de aventura. “No, hombre, que me siento fatal”, respondió la ex de Kiko Matamoros entre risas, intentando romper el hielo entre ambas.