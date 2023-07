Luján Argüelles: “Mediaset ha decidido ofrecerle al público lo mejor que entienden que tienen que dar”

Luján Argüelles ha visto cómo su sino profesional ha dado en este 2023 varios giros inesperados. Pero ella está tranquila, ya que, como repite una y otra vez, “la vida siempre acierta”. Es uno de sus principales mantras y al que se aferra al ver que, tras quedarse sin presentar el nuevo Password de Antena 3 al apostar por Brigada Tech -programa de TVE que emitió La 2-, el destino le ha puesto delante una grandísima oportunidad: volver a Telecinco como uno de sus principales rostros.¡Vaya vacaciones!, reality que llega este jueves (22:00 horas) a la cadena, es la primera piedra de ese nuevo camino.

“Si pienso en lo que yo he hecho en la tele, Brigada Tech es el formato del que me siento más orgullosa”, reivindica pese a todo la periodista. “Password es un concurso fascinante que a mí me dio grandísimas alegrías. Y bueno, este no fue el momento, y ya está”, señala Argüelles, restándole importancia a todo aquello.

“Lo que no entiendes hoy, la vida te hará que lo entiendas mañana, porque viéndolo con perspectiva te das cuenta de por qué suceden las cosas. Ahí dices: eso pasó porque yo tenía que caminar hasta aquí, porque la vida me quería plantear esta otra situación”, reflexiona, encantada de que ese camino le haya puesto un programa como ¡Vaya vacaciones!

La presentadora inicia con ilusión una nueva etapa en Mediaset, donde este jueves se pondrá al frente de este nuevo reality de Telecinco para los meses de verano. Todo ello, a la espera de coger otra vez las riendas de una nueva edición de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, uno de los formatos más exitosos de Cuatro. Este programa catapultó la carrera en televisión de Luján Argüelles, que condujo otros títulos míticos de la franquicia 'tróspida' de Cuatro, como Un príncipe para... o Granjero busca esposa.

Luján Argüelles se muestra contenta con el giro que el grupo de Fuencarral ha decidido dar a sus contenidos: “Mediaset España ha tomado la decisión de ofrecerle al público lo mejor que ellos entienden que tienen que dar”, defiende, asegurando también que esta Mediaset “transmite ilusión, transmite apuesta, fortaleza, entretenimiento, llegar a todos los públicos...”. “Tenía claro que quería formar parte de la nueva etapa de Mediaset”, sentencia satisfecha.

¿En qué momento se te presentó la oportunidad de regresar a Mediaset con este formato? ¿Qué te llevó a aceptar esta propuesta?

El planteamiento de ¡Vaya vacaciones! llegó un mes o dos antes de que empezáramos a grabar. No tuve duda alguna en aceptar, porque ya habíamos hablado de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, y tenía claro que quería formar parte de la nueva etapa de Mediaset y de la cantidad de cosas que querían hacer y poner en marcha. Sentía que la vida me lo ponía ahí delante.

¿Cómo definirías ¡Vaya vacaciones!? ¿Qué tiene este programa que no tengan otros realities similares que se emiten en Mediaset, o que tú misma has presentado?

No sé lo que creen otros, porque pueden percibirlo como espectador pero no como parte integrante de todo esto, pero lo que he vivido yo en ¡Vaya vacaciones! es la imagen de un equipo que es incuestionable lo buenos que son. Cuarzo yo creo que son excelentes. De las ocho parejas de celebrities que están, todos y cada uno tiene algo especial y bonito que dar. Cada uno cosas tiene distintas, pero muy bonitas, que antes no hemos visto, o que quizás no habían tenido oportunidad de mostrar. Lo que me llevo son ocho parejas que a mí me han hecho disfrutar mucho de este periodo, de este momento, y del formato.

Hay quien puede creer que al tratarse de un programa de verano, cuenta con menos presupuesto o es una producción más 'pequeña'. ¿Es así?

Estamos en un momento en el que Mediaset España ha tomado la decisión de ofrecerle al público lo mejor que ellos entienden que tienen que dar. Plantear formatos y contenidos, y una programación que al público le llame la atención, disfrute, y es lo que están haciendo, sea verano o no.

¿Qué concursante te ha sorprendido más? ¿Quién o quiénes se entregarán más a la causa?

Te voy a decir una cosa: todos me sorprenden. Todos son una caja de sorpresas y a todos amo porque entre esas sorpresas hay sorpresas que me gustan muchísimo y otras que no me gustan nada. Pero creo que así es la vida: que te generen impactos y tú entender que los impactos que no te gustan es porque hay algo dentro de ti que tienes que aprender o que saber colocar. Todo lo que me han ofrecido me gusta.

Entre ellos está la hija de Ginés Corregüela, que destacó por la defensa de su padre en Supervivientes. ¿Estará a la altura de un reality ella ahora como concursante?

A mí me han gustado muchísimo tanto ella como su madre. A la que entiendo perfectamente en el momento en que ella y yo tenemos una conversación equis -no podemos desvelar nada de lo que va a ir pasando-, y ahí sentí que me acababa de llegar al corazón con lo que me dijo. A partir de ahí, cuando alguien dice algo que te llega... La vida se trata de los impactos que la gente va dejando la gente en ti, y si alguien es capaz de impactarte, ya es bien. Por lo menos para mí.

¿Cree que encaja este programa en el nuevo rumbo que está tomando Mediaset hacia una televisión, supuestamente, más 'blanca'? ¿Se evitará el conflicto?

Creo que este tipo de preguntas que me hacéis todos, y me encantaría que recogieras mi respuesta, creo que es muy importante no la intención de alguien, sino cómo recoge alguien esa intención. Todos me preguntáis lo mismo, al final no se trata de la intención del canal, sino de cómo vosotros utilizáis esa información. ¿Me estoy explicando o no?

La verdad es que ahora mismo no te sigo...

Claramente, la intención de Mediaset es ofrecer una parrilla que a la gente le guste y con la que disfrute. Es clara la intención de Mediaset. O así lo percibo yo. Ahora bien, la gente recibe la información de manos de diferentes páginas webs que tratan la información televisiva, o periódicos o lugares por los que la gente se informa, y todos me hacéis la misma pregunta. “¿Cómo Mediaset...? ¿Cómo no sé cuánto...?”. Aquí lo importante es cuál es la intención de Mediaset y lo que está transmitiendo. Transmite ilusión, transmite apuesta, fortaleza, entretenimiento, llegar a todos los públicos... A partir de ahí hay poco más de decir.

Me gusta tener la actitud de que no emito juicios, porque yo no soy juez. No soy ni dios, que se supone para los católicos que es quien te dará el juicio final; ni soy juez del Tribunal Supremo, y no me gusta emitir juicios. Creo que nuestra función y nuestra responsabilidad como periodistas y como comunicadores es no emitirlos tampoco.

Mediaset ha recuperado también ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, uno de tus programas más exitosos. ¿Cómo reaccionaste ante la noticia de su regreso?

A mí me hizo muchísima ilusión cuando me lo contaron. Porque si yo tuviera una cadena de televisión, si fuera la dueña, hubiera decidido que ¿Quién quiere casarse con mi hijo? estuviera ahí. Cuando alguien te llama, y te dice que comparte esa opinión que tienes oculta dentro de ti, pues lo celebras y te parece maravilloso. Yo lo hubiera hecho. Si me llaman para decirme que lo van a hacer, pues lo aplaudo. Si no, lo hubiera rechazado, es evidente.

¿Cree que sigue encajando lo 'tróspido' en la televisión actual o que el formato tiene que renovarse de alguna manera?

Cuando hacéis este tipo de análisis, lo que me estáis pidiendo a mí o al directivo al que le preguntéis, le estáis planteando a la audiencia que hagan de astrólogos, de adivinos, de por dónde van a ir las cosas. Eso nadie lo sabe. Me gusta decir que la vida siempre acierta y que cuando se ponga en antena y la gente lo vea, lo disfrute y lo comparta, o no, la vida habrá dictado. Mientras tanto... poco podemos decir.

En estos cambios que vive Mediaset, un programa histórico como Sálvame ha desaparecido. ¿Qué opina al respecto?

Yo hace tres años lo escribí mi libro Aprendiendo de nuevo a vivir. Lo tengo superinteriorizado, e intento reciclarme y mantener ese tipo de ideas siempre latentes en mi mente, y es que el pasado pasó. Revisitarlo solo te puede llevar a la frustración. Pasó, pasó, es historia. El futuro es prever algo o predisponerte a algo que no sabes si va a ocurrir, así que céntrate en lo que está pasando en el presente.

En noviembre, en el ‘ding dong’ de Sálvame, Jorge Javier visitó tu casa en un momento en el que no tenías programa y ahora, medio año después, las tornas han cambiado totalmente. ¿Has podido hablar con él?

Yo conozco a Jorge desde hace más de veinte años. Siendo una relación de más de veinte años, te puedes imaginar que es una relación sólida. Y de las relaciones sólidas, y las conversaciones que se derivan de relaciones sólidas que no forman parte del ámbito público, no hablo.

Hace unos meses, apostaste por Brigada Tech, lo que te impidió estar al frente de Password. ¿Eso también es pasado, o lo ves incluso en positivo porque te ha hecho estar donde estás y tener otras oportunidades en otra casa?

Yo sigo quedándome con otra frase, de las muchas que me quedo de ese proceso de crecimiento personal que comentaba en el libro que publiqué. Me sigo quedando con la frase: la vida siempre acierta. Lo que no entiendes hoy, la vida te hará que lo entiendas mañana, porque viéndolo con perspectiva te das cuenta de por qué suceden las cosas. Ahí dices: eso pasó porque yo tenía que caminar hasta aquí, porque la vida me quería plantear esta otra situación. Entonces, eso pasó y ahora estamos en esto, en ¡Vaya vacaciones!, en lo mucho que he disfrutado con ello.

¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho Password? No lo sabemos, quizá en otras vidas, igual hay vidas en diferentes dimensiones y no somos conscientes y no nos acordamos... Yo que sé, habría que hablar con Iker Jiménez para saber qué significa todo esto.

¿Pero te ha quedado la espinita de no haber podido presentar Password?

Password creo que es un 'formatón', creo que es un programa que lo tiene todo para entretener a la gente y siempre lo dije, y no voy a retractarme, ni voy a dar un paso atrás. Aunque, ojo, cuidado, tengo derecho a cambiar de opinión. Pero en este caso no cambio de opinión: Password es un 'formatón', es un concurso fascinante que a mí me dio grandísimas alegrías. Y bueno, este no fue el momento, y ya está.

Brigada Tech era un programa con una gran vocación de divulgación en TVE. ¿Qué reflexión sacas de tu experiencia con este formato? ¿Por qué crees que no terminó de cuajar entre la audiencia?

Yo creo que cada uno tiene que sacar las que le competen, ¿no? En mi caso, yo sé cuál era la intención a la hora de poner en marcha Brigada Tech, cuál era la mía, o cuáles eran las motivaciones que me hicieron abordar esa aventura. Las mías eran que creía, y sigo creyendo, que es fundamental para el futuro de la sociedad española tener conocimientos en cuestiones de digitalización del mundo. Creo que es crucial para un país como el nuestro, con una población senior muy grande, porque nuestra pirámide generacional está invertida, el ayudar que despierten esa necesidad y que entiendan la importancia de tengas destrezas digitales. También transmitirle a los jóvenes que, en esa carrera, ellos tienen que ayudar a los mayores a que lo descubran. Creo que eso quedó retratado en Brigada Tech.

Era importante también que sacáramos pecho en las diferentes comunidades autónomas de la cantidad de gente que están por el mundo entero, que son españoles, y que están llevando sus proyectos más allá de nuestras fronteras. Creo que eso se ha hecho y, a partir de ahí, si pienso en lo que yo he hecho en la tele, es el formato del que yo me siento más orgullosa, porque he hecho un entretenimiento que construye sociedad, porque es un entretenimiento que tiene un fin claro y que, además, había en el equipo tan buen rollo que eso era imposible que no se transmitiera a la gente. Y eso que he estado en muchísimos programas en los que me lo he pasado que te mueres, como ¡Vaya vacaciones!, que también tiene una gran finalidad, que es entretener a la gente. Y tener a la gente entretenida y disfrutando es una maravilla. Cuando la gente tiene buena energía, vive la vida y enfoca cada día con una actitud mucho más positiva. Pero creo que aquí también había un punto de divulgación que era crucial y que para mí es importante que en España nos desarrollemos en destrezas digitales.

En esa vuelta a Mediaset, ¿hay ya algún otro proyecto en el horizonte?

Si los tuviera o tuviese no lo diría, porque eso forma parte del campo de trabajo de la Dirección de Comunicación. Entonces, debemos respetar el trabajo de los demás, porque si no, ¿para qué queremos la Dirección de Comunicación? Entonces no, porque yo respeto mucho el trabajo de la gente. Por eso, pase lo que pase, o esté en lo que esté, no lo diría nunca, pero más que nada por el respeto al trabajo de mis compañeros.