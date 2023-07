'¡Vaya vacaciones!' expulsó a los que acababan de pedirse matrimonio y vivió el primer edredoning de la pareja sorpresa

La tercera entrega de ¡Vaya vacaciones! perdió a otra de sus parejas protagonistas: la formada por Carmen Pina y Rubén Shan. Los influencers habían sido nominados tras una estrategia de grupo y sufrir varias crisis entre ellos por los comentarios de sus compañeros.

Pero a pesar de las dificultades, y antes de saber si serían los que se marchaban o no, el guardaespaldas de Paris Hilton se arrodilló para pedirle matrimonio al “amor de su vida”. Le dijo que sí pero su torpeza en la última prueba provocó su eliminación.

Todo ello en un programa que también vivió el primer edredoning de una pareja formada dentro del reality.

Álex y Cristina bajo las sábanas: “Cucharita y algunos besos”

Tras el enfado de la semana pasada, él fue a despertarla a la cama, se abrazaron e hicieron las paces ante los aplausos de todos sus compañeros.

Al dia siguiente se dieron el primer beso con una toalla de por medio, pero por la noche decidieron dormir juntos. Por lo que se vivió el primer edredoning (o '¿sabaning'?) de la edición.

Al ser preguntados, ella aseguraba lo siguiente: “No ha pasado nada, también porque yo he frenado. Debajo del edredón no ha pasado nada más que lo que hemos hecho también en la piscina”. Mientras que él añadía algo más: “Cucharita toda la noche, con algunos besitos”.

La prueba que boicoteó Aguasantas

Los concursantes volvieron a dividirse en equipos y quedaron de la siguiente forma. De rosa se vistieron Makoke y Javier, Carmen y Rubén y Aguasantas y Juanjo; mientras que compartieron uniforma azul Marta Peñate y Tony Spina, Luna y Álex y Cristina y Jorge.

El reto consistía en ayudar en un chirniguito atendiendo a los clientes, en el servicio de coctelería, pescado y limpieza. Pero durante la prueba, Aguasantas se acercó a Jorge para hacerle una proposición: “Si nominamos a estos cuatro [Makoke y Javier, Carmen y Rubén] yo boicoteo la prueba”, a lo que él accedió. Así, ella hasta se marchó del chiringuito a beber un mojito en la orilla para no ayudar en la prueba.

Luján le echó bronca y le aseguró que aquello tendría consecuencias. Pero aún así, ganaron los azules y Jorge y Cristina se convirtieron en los inmunes.

Una pedida de mano gafada

Por toda la estrategia anterior, Makoke y Javier, Carmen y Rubén salieron nominados y la ex de Kiko Matamoros les tildó de “clan mafioso” por todo lo que estaban haciendo a las espaldas: “Me parece que esto es un o estás conmigo o sois unos traidores. O se vota lo que digo o no estás en la chupipandi”, lamentó.

Y aún así, por primera vez hubo un triple empate: Javi, Aguasantas y Rubén con 4 votos. Por lo que la pareja inmune salvó a Aguasantas y Juanjo y todo quedó como habían planeado. Makoke y Javier, Carmen y Rubén se enfrentarían a la prueba de expulsión.

Sin embargo, antes de saber si serían ellos los expulsados o no, Rubén pidió a Luján un momento para decirle algo a Carmen: “Eres el amor de mi vida, ¿quieres casarte conimgo?”, preguntó arrodillado ante los aplausos de los presentes. “Sí”, respondió ella y la presentadora exclamó: “¡Tenemos una pareja prometida en el programa. Ay que vamos de boda!”.

Minutos después perdieron la prueba y fueron la pareja expulsada. Todos lo lamentaron y Rubén se marchó con una lección final: “Eso pasa por las estrategias que pueden irse parejas que no lo merecen”.