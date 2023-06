Vanesa Martín y Sandra Barneda hablaron sobre la homofobia en 'Así es la vida': “Es muy cateto eso, muy antiguo”

Telecinco emitió este martes el segundo programa de Así es la vida, que contó con Vanesa Martín como invitada principal de la tarde. La cantante, que hace apenas unos días dio el pregón del Orgullo de Sevilla, aprovechó su visita a Sandra Barneda para hablar con la presentadora sobre la homofobia.

'Así es la vida' (9.4%) baja en su segunda tarde y 'Me Resbala' (11.7%) debuta en Telecinco a la sombra de 'Hermanos'

“Cuando me lo plantearon me hizo mucha ilusión. Y cuando dije que sí, tuve claro que no iba a pasar de puntillas, que iba a ir para adelante con todas las de la ley. Creo que me mojé en varios terrenos y fui bastante clara. Fue un día precioso”, comenzó comentando la artista sobre su alegato.

La invitada explicó además que lo que más le costó del pregón fue “utilizar las palabras justas para que el mensaje fuera claro y directo, y no se perdiera en el aire”. “Tuve mi criterio con respecto a lo que pienso a nivel político”, añadió.

“A los intransigentes hay que decirles que eso es muy cateto”

En un momento de la charla, Sandra Barneda le preguntó por la homofobia: “La homofobia está ahí y hay gente que no lo entiende. Hay que respetar a la gente para que libremente lo cuente cuando encuentre el entorno y las condiciones apropiadas, pero a los intransigentes decirles que es muy cateto eso, es muy antiguo. Todo es mucho más sencillo: es respeto, tolerancia y libertad”, sentenció Vanesa Martín.

“¿Tienes miedo de llevar a partir de ahora un subtítulo? Que además de artista, también se te incluya un subtítulo”, cuestionó la presentadora. “Llevo muchos años dedicándome a la música, me ha costado llegar aquí, y por eso quiero que se hable de mi profesión más que de mi vida privada”, respondió la artista.

Además, Vanesa Martín lamentó que “a algunos chicos no les hacen algunas preguntas que a algunas mujeres sí. Pero si al machismo le incluimos también otras etiquetas, es un poco cansado. Siempre voy a defender que voy a vivir libremente, no me escondo de nada, tengo un entorno increíble”.