Vicco, protagonista en el Orgullo de RTVE por su reivindicativo mensaje: “Estoy orgullosa de haberme atrevido”

RTVE volvió a volcarse este fin de semana con la celebración del Orgullo 2023. Tras ofrecer durante toda la semana una programación especial con contenidos centrados en la defensa de la igualdad de derechos y la diversidad, la Corporación prestó especial atención a la manifestación del sábado 1 de julio con la retransmisión del desfile y, por segundo año consecutivo, con una carroza en la que estuvieron presentes los rostros del Benidorm Fest.

RTVE emitirá por segundo año la manifestación del Orgullo LGTBI+, con María del Monte y Marc Calderó

A la cita no faltó Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023, ni tampoco Vicco, que fue protagonista de la emisión por su alegato. La intérprete de Nochentera, tercera finalista del certamen de RTVE, habló en directo ante los micrófonos de la TV pública sobre la importancia de seguir reivindicando públicamente al colectivo LGTBIQ+.

“Me siento orgullosa porque este año he descubierto una parte de mi sexualidad que no conocía, con lo cual estoy orgullosa de haberme atrevido a conocer eso. Estoy muy feliz”, comenzó diciendo la cantante desde la carroza de TVE. “Hace años era diferente. Ahora el terreno está más allanado para que una artista que parecería heterosexual pueda mostrarse como bisexual en mi caso”, añadió.

Me gusta la gente que habla claro, que se moja, que usa las palabras con el fin que se crearon, que no tiene miedo a definirse y que no da veinte giros terminológicos para evitar definirse.

¡Bravo por Vicco! ¡Así se hace! pic.twitter.com/pD9az8afQ7 — Juan Naranjo 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Juan_Naranjo_) 2 de julio de 2023

RTVE se vuelca con el Orgullo 2023

Estas palabras de Vicco pudieron escucharse en directo en La 1 en una retransmisión que se alargó cerca de cuatro horas, y que saltó en un momento de la noche a La 2. Al igual que en 2022, RTVE cubrió la manifestación estatal con el programa especial Saca tu orgullo, que como ya se anunció estuvo presentado por Marc Calderó y María del Monte.

Los presentadores pudieron conectar con distintos puntos de interés gracias a sus reporteros Marina Ribel, Mario Montero, Marina Sala, Sergio Recio, Clara Rivas y Jerónimo Fernández, que estaban repartidos por todo el recorrido. También estuvieron dentro de la carroza de TVE, desde donde algunos artistas del Benidorm Fest mostraron su apoyo al colectivo.

Además de las mencionadas Blanca Paloma y Vicco, también estuvieron presentes Tony Aguilar, E'Femme, José Otero, Karmento, Megara, Rakky Ripper, Sofía Martín, Twin Melody, Siderland, Varry Brava y Jotha, exconcursante de MasterChef 11.