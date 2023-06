Un 'Orgullo' de series españolas: la representación LGTBI crece en la ficción con cada vez más referentes

Mientras la ultraderecha se empeña en intentar tirar a la papelera los derechos LGTBIQA+, lo cierto es que la bandera del arcoíris otea con firmeza este Orgullo para seguir reivindicando una lucha que, en pleno 2023, continúa siendo necesaria. Algo en lo que también se implica la industria audiovisual, cuyo papel en labores de representación y visibilización ha vuelto a ser clave en el último año.

El 'orgullo' de la TV como importante aliada de la lucha LGTBI

Así lo refleja el Informe ODA, un estudio que ofrece un retrato de la representación de personajes del colectivo en las series y películas estrenadas en España en el año natural más reciente, 2022. Y como cabe esperar de una sociedad que evoluciona, la inclusión de unas realidades que durante años han estado a la sombra en el audiovisual patrio sigue ganando luz con pasos pequeños, pero firmes.

Según el citado estudio, la representación de personajes LGTBIQA+ en la ficción televisiva española creció en 2022 más de un punto porcentual respecto al año anterior, y de 980 personajes totales en producciones patrias, 106 eran del colectivo. Es decir, un 10.8% de los roles más relevantes de las series analizadas se identificaban como gays, lesbianas o bisexuales, suponiendo un crecimiento significativo respecto a la trayectoria reciente.

Las identidades más representadas, y las cuentas pendientes

Esta evolución de la visibilidad e inclusión en la ficción española está liderado por un aumento en la representación gay con un 62% más de personajes que en 2021. Al mismo tiempo, se observa un crecimiento del 83% en los personajes de lesbianas y un estancamiento de los personajes bisexuales, que se mantiene en números absolutos.

Entrando en detalle, en el último año completo se han incluido 48 personajes gays en las series españolas, siendo esta la identidad más representada en nuestra ficción. Respecto a las lesbianas, se duplican de 15 personajes en 2021 a 30 en 2022, con más de la mitad (18) destacados y con trama propia.

El número de personajes bisexuales en series se mantiene en 24, siendo esta una identidad más invisibilizada que las dos arriba mencionadas.

En lo que respecta a los personajes trans, se observan 3 representaciones en series españolas. Como dato positivo, todos ellos están interpretados por personas trans: Ander Puig (Élite y Ser o no ser) y Pablo Alamá (La noche más larga).

La cuenta pendiente de la ficción sigue siendo la inclusión de identidades como los asexuales e intersex, de los que no existe ningún tipo de representación. El género no binario, no obstante, sí ha estado presente con el personaje de Karma en La que se avecina.

Además, este estudio destaca otro punto a mejorar: la polarización del contenido. Más de la mitad de estos personajes (52.5%) se encuentran concentrados en sólo un sexto (11) del total de las series analizadas, que son 61. Y además, conviene señalar que los roles LGTBIQA+ se concentran especialmente en títulos de género dramático o musical, mientras que no aparecen por lo general en ficciones de acción, aventura o suspense.

De igual modo, la mayor parte de los personajes diversos se encuentran en series orientadas al público del colectivo o a target juvenil, dejando huérfanos de referentes a todas las personas de otras generaciones que han tenido más complicado vivir su sexualidad y/o su género no normativo.

'Smiley', 'Las de la última fila', 'Ser o no ser' y 'Élite', referentes

En la elaboración del Informe ODA, centrado en la diversidad por orientación afectivo-sexual y por identidad de género, se han estudiado 61 temporadas de 59 series españolas estrenadas y/o emitidas en el año 2022. El criterio para su elección es que su emisión se haya realizado en horario de prime time en los canales con mayor alcance a nivel nacional, y también en las plataformas OTT con mayor número de suscriptores en España.

El estudio desvela que Netflix es la compañía que más series ha producido con personajes del colectivo, un total de 12 el año pasado. Le siguen Prime Video (5), Atresplayer (5), TVE (4), Mediaset (3), Movistar Plus+ (3), Atresmedia (2), HBO Max (1) y StarzPlay (1).

Entre todos los títulos, el informe destaca algunos de mayor relevancia en este ejercicio de visibilizar al colectivo LGTBIQA+. Uno de ellos es Smiley, de Guillem Clua, especialmente por ser un referente para la identidad gay por la historia de sus dos protagonistas, y también de representación lésbica por la trama de dos secundarias con gran peso. En ese sentido también destacan Las de la última fila, de Daniel Sánchez Arévalo, por la historia que une a dos de sus personajes protagonistas.

Otro ejemplo interesante señalado en el estudio es el de la sexta temporada de Élite por abordar y reflejar la homosexualidad y homofobia en el mundo del fútbol a través del padre de Iván.

Y la misma serie, y temporada, es clave en la representación trans con el personaje de Ander Puig, que llega a la ficción juvenil tras dar un golpe sobre la mesa con un título por ahora único en el panorama español: Ser o no ser de RTVE Play, que narra la historia de un joven trans.

'Las noches de Tefía y '4 estrellas', pasos adelante de 2023

Aunque las conclusiones del Informe ODA no incluyan producciones estrenadas en 2023, sí resulta conveniente señalar igualmente que en lo que llevamos de año, siguen dándose pasos adelante en la representación del colectivo. Y es que son varias las ficciones emitidas hasta el momento en cadenas y plataformas que bien tienen protagonistas LGTBIQA+, o incluso retratan una época de represiones y homofobia como es el caso de Las noches de Tefía.

La recién estrenada serie de Atresplayer es uno de los ejemplos principales de 2023, pues se centra en la vida de un grupo de homosexuales en un campo de concentración franquista con Patrick Criado y Marcos Ruiz como protagonistas. Sin salir de la plataforma de Atresmedia también podemos señalar UPA Next por la diversidad de su grupo de alumnos.

En paralelo, destacan las ya estrenadas Todas las noches que nos enamoramos de Netflix, Sin huellas de Amazon Prime Video, Bosé de Skyshowtime y 4 Estrellas de TVE, donde semana a semana va ganando protagonismo la pareja formada por los personajes de Luz y Ainhoa.

Todo ello, a la espera de la llegada de otras producciones anunciadas como Vestidas de azul y Piraña, ambas continuaciones de Veneno, o Mariliendre, serie musical con sello de Los Javis, que seguirán ampliando el mapa de representación y diversidad de la ficción patria.