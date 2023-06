Atresplayer, a por todas con 30 nuevos proyectos: 'Veneno 3', la vuelta de 'FoQ' y un musical con sello de Los Javis

Atresmedia está dispuesta a revolucionar el mercado de las OTT. El grupo de comunicación no sólo ha anunciado la renovación de su plataforma Atresplayer con nuevo naming, canales FAST y la opción de compartir cuentas, sino también ha presentado toda la oferta original que prepara para seguir creciendo: alrededor de 30 nuevos proyectos entre los que se encuentran las terceras temporadas de Veneno y La novia gitana, y el renacer de Física o Química con una nueva generación de alumnos.

Atresplayer se renueva para competir a lo grande en streaming, con cuentas compartidas y apuesta por canales FAST

Cuatro años después de su lanzamiento como plataforma de pago, y tras convertirse en el streamer español líder del sector, Atresplayer entra en una nueva era que ha presentado a lo grande en un evento en los cines Callao al que ha asistido verTele, y en el que se han ofrecido los detalles de todos los títulos que tiene en marcha.

En total, la plataforma de Atresmedia trabaja en doce nuevas series originales que se añaden a las doce que ya habían sido anunciadas previamente, y que se verán en exclusiva en el catálogo premium. Además, Atresplayer será primera ventana de las cuatro próximas ficciones de Antena 3, de las que también han hablado en el evento, y tres proyectos revolucionarios de Flooxer, el servicio online y gratuito para jóvenes.

A continuación, desgranamos todos los títulos que llegarán próximamente al servicio de pago.

Las nuevas series originales de Atresplayer

Atresmedia prepara hasta doce nuevas series catalogadas como Originales de Atresplayer. Es decir, títulos concebidos para su estreno exclusivo en el catálogo de pago de la plataforma, si bien no se descarta que alguno pueda pasar por Antena 3 a modo de evento o como plan de lanzamiento.

Los más destacados son la parte 3 de Veneno centrada en Paca La Piraña; la tercera temporada de La novia gitana, titulada La Nena; y la vuelta de Física o Química con una nueva generación de alumnos. También sobresale Mariliendre, serie musical con sello de Los Javis, o 33 días, serie de ficción creada por Carles Porta e inspirada en la historia real de la fuga de Brito y Picatoste.

· 'FoQ: La nueva generación'

Tras el regalo de aquel FoQ: El reencuentro para los más nostálgicos, y después de revivir la franquicia de Un paso adelante con UPA Next, Atresplayer apuesta por dar una nueva vida a otra de sus marcas juveniles estrella: Física o Química.

Atresmedia prepara FoQ: La nueva generación, una serie en la que las puertas del Zurbarán se abrirán de nuevo tras el incendio que arrasó el instituto en el final de la ficción original. El centro se prepara ahora para recibir a alumnos de otros institutos públicos, privados o concertados que se juntarán en una clase especial en la que tendrán que empezar de cero.

Esta nueva serie estará centrada en un nuevo grupo de jóvenes alumnos y profesores, si bien desde el grupo de comunicación no descartan la participación de algunos actores del FoQ original. “Nos gustaría contar con actores de la serie original. A día de hoy no hay nada cerrado, estamos trabajando en los guiones”, explican.

La ficción es una producción original de Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV. Montse García y Jorge Pezzi son los productores ejecutivos del proyecto.

· 'Piraña'

El universo Veneno también seguirá creciendo en Atresplayer más allá de Vestidas de azul. Con la segunda parte todavía sin estrenar, Atresmedia anuncia que completará la franquicia con una tercera ficción que contará la historia de Paca La Piraña.

A través de esta figura, Piraña, como se llamará la serie, recorrerá la historia LGTBIQ+ a modo de homenaje a las personas mayores del colectivo. Este nuevo título de ficción estará producido por Atresmedia TV en colaboración con Suma Content, productora de Los Javis.

· 'La Nena'

Y de una tercera parte, a otra. Tras el éxito de La novia gitana, y con La red púrpura ya rodada, Atresmedia continuará llevando a la pantalla el universo literario de Carmen Mola con una tercera serie llamada La Nena, e inspirada en el tercer libro de la saga.

La tercera historia de la -por ahora- tetralogía de Elena Blanco nos sitúa en la noche de fin de año chino, con el inicio del año del cerdo. Chesca ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento este le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia.

· '¿A qué estás esperando?'

Otro universo literario que se hará serie con Atresplayer será el de Megan Maxwell. La plataforma prepara una ficción basada en las novelas ¿A qué estás esperando? y Tampoco te pido tanto de la exitosa autora de novela erótica.

Será una comedia romántica que recreará los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia. Una apuesta fresca, anuncia la compañía, que combina el glamur y la comedia para hablar sobre las contradicciones del amor y sus variables en la sociedad moderna al mismo tiempo que explora en universos eróticos donde poder disfrutar del sexo sin temor a enamorarse.

¿A qué estás esperando? es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta.

· 'La sombra de la tierra'

Atresplayer adaptará también la novela La sombra de la tierra de Elvira Mínguez en una miniserie que contará con la propia autora como directora y guionista del proyecto.

La historia nos traslada a 1896 en Villaveza del Agua, un pueblo de la provincia de Zamora dominado por la pobreza. Las miserables tierras de cultivo y las montañas conforman un paisaje fronterizo e inaccesible donde Garibalda, una mujer viuda y enferma, gobierna con mano de hierro la comunidad. Enfrente se encuentra Atilana, su eterna rival, que aspira sin tregua a alcanzar el poder que ostenta la tirana.

Enemistadas desde hace muchos años, el odio es el motor de sus actos. La lucha de estas dos mujeres egoístas y manipuladoras arrastrará a todo aquel que esté a su lado, aunque serán sus hijos las principales víctimas de esta herencia maldita. Ninguna será capaz de ver las consecuencias de sus hechos hasta que sea demasiado tarde.

La sombra de la tierra es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Fonte Films. Montse García (Atresmedia TV), Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz (Fonte Films) son los productores ejecutivos de la ficción.

· '33 días'

En una historia real se inspira 33 días, otra de las nuevas series de de ficción Atresplayer. En concreto en la de Manuel Brito y Javier Picatoste, dos criminales que se fugaron de una cárcel a inicios de los 2000, y cuyo caso fue mediático. Está creada por Carles Porta, que ya se documentó para Crims.

14 de octubre del 2001. Dos delincuentes se escapan del Centro Penitenciario de Lleida. Van armados y son peligrosos. En una fuga de película, no han dudado en disparar a dos policías a bocajarro. Todas las alarmas se encienden y un dispositivo espectacular sale a la búsqueda de los fugitivos… Pero pronto comprobarán que no va a ser fácil atraparlos.

33 días (tiempo que duró la fuga), es la historia de dos tipos duros que sueñan con ser libres. Que darían su vida el uno por el otro, en una relación tan inseparable que parece propia de una historia de amor. Pero no se lo digas nunca, porque te matarían con sus propias manos. A la vez, es también la historia de las fuerzas policiales que trabajaron día y noche para detenerlos, jugándose su futuro. Y la de todos aquellos a los que el destino cruzó en el camino de los fugitivos, destrozando sus ilusiones y sus vidas.

La serie es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con True Crime Factory, Lastor Media y Goroka. Los productores ejecutivos de la ficción son Montse García, Carles Porta, Pablo Fernández Masó, Tono Folguera y Guille Cascante.

· 'Mariliendre'

Entre estos nuevos títulos también destaca Mariliendre, una serie musical producida por Suma Content, la empresa de Los Javis, y creada por Javier Ferreiro.

Cuenta la historia de Meri Román, quien era reina de la noche gay de Madrid... hace más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente.

Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

· 'A muerte'

Verónica Echegui y Joan Amargós protagonizan A muerte, nueva comedia romántica de Dani de la Orden para Atresplayer.

Cuenta la historia de Marta y Raúl. Él es un tipo tranquilo y conservador. Tiene una novia y un trabajo que le gusta, pero su vida se desmorona cuando le diagnostican un cáncer en el corazón y su pareja, ajena a esto, rompe con él. Ella es una publicista alérgica al compromiso, feliz de no tener que dar explicaciones a nadie, hasta que un día descubre que está embarazada.

Ironías del destino, ambos coinciden en el funeral de un compañero del instituto y retoman su amistad poniendo a prueba sus creencias: que ella se puede enamorar aun siendo una descreída y que él puede conocer a la mujer de su vida… cuando su vida puede ser más bien corta.

Creada y dirigida por Dani de la Orden, A muerte es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Sábado Películas, DeAPLaneta y Playtime Movies. Montse García, Elena Bort y Ana Eiras son las productoras ejecutivas de la ficción y Natalia Durán y Oriol Capel los guionistas.

· 'Un nuevo amanecer'

También en proceso de rodaje está ya Un nuevo amanecer, serie creada y escrita por José Corbacho, y con Yolanda Ramos en el papel de una estrella de la TV que ingresa en un centro de desintoxicación.

La actriz da vida a Candela, una conocida artista patria que se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo -o eso dice ella-, pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal -separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella-, ni profesional, que cada vez es más desastrosa.

Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público ‘Un nuevo amanecer’.

Esta nueva serie original de Atresplayer es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Espotlight. Montse García, Anxo Rodríguez y Paula Cobo son los productores ejecutivos del proyecto.

· 'Una vida menos en Canarias'

Y del humor, al género policíaco. Atresplayer prepara Una vida menos en Canarias, un procedimental que transcurre en las islas, donde el equipo de Homicidios de la Policía resuelve un caso criminal por capítulo.

Luis Lacasa (Ginés García-Millán), veterano inspector, debe aceptar un traslado forzoso a las islas y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas, pero sobre todo a Naira (Natalia Verbeke), una inspectora amante de las islas con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, formara un buen equipo y al mismo tiempo una complicidad que cuestionara sus férreas convicciones.

Una vida menos en Canarias es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Plano a Plano. Montse García, César Benítez, Emilio A. Pina, Emilio Amaré, Álvaro Benítez y Fran Carballal son los productores ejecutivos del proyecto. La serie está creada por Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo. El equipo de guion lo forman Enrique Lojo, Nano López Moure, Pablo Manchado, Nerea Gil y Fran Carballal en la coordinación. Inma Torrente y Moisés Ramos Paíno serán los encargados de la dirección de los capítulos.

· 'La Ruta. Parte 2: Ibiza'

La historia de Marc Ribó seguirá contándose en Atresplayer. Tras el éxito de La Ruta, que fue la mejor serie española del año 2022 para verTele, la plataforma prepara una segunda parte que si bien ya se había anunciado, ofrece ahora sus primeros detalles.

Su título provisional es La Ruta. Parte 2: Ibiza y como ya se presupone, seguirá los pasos del DJ valenciano interpretado por Àlex Monner en su traslado a la llamada Isla Blanca. El proyecto está actualmente desarrollando sus guiones, pero ya conocemos que la trama realizará un paralelismo entre la Ibiza de mitad de los 90 a través de los ojos de Marc, y la que despertaba en los años 70 a través de los de su padre. Esta es la sinopsis:

Marc Ribó es el DJ residente de Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1995, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial, la cultura de club y el turismo low cost. Aunque solo veinte años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista, donde los hippies, las canciones americanas y la jet set convivían con los primeros constructores y promotores turísticos. Esa Ibiza, prácticamente virgen, es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá él al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

La Ruta. Parte 2: Ibiza es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Caballo Films y está creada por Clara Botas, Roberto Martín Maiztegui y Borja Soler. Soler dirige la serie y Botas y Martín Maiztegui están al frente del guion. Montse García, Nacho Lavilla y Eduardo Villanueva son los productores ejecutivos de la ficción.

· 'Érase una vez en Marbella'

Y de Ibiza a Marbella en la nueva docuserie de Atresplayer que cierra, por ahora, esta lista de nuevos proyectos. Es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Happy Ending que pretende explorar las historias más increíbles que se esconden en la ciudad malagueña.

Marbella se fundó en 1945 y desde entonces su fama no ha hecho más que crecer. En apenas 20 años, pasó de ser un pequeño pueblo pesquero para convertirse en el centro de ocio más ostentoso de la jet set mundial. Su historia se contará en Érase una vez en Marbella, la nueva serie documental de la plataforma.

Su encanto y privacidad conquistó a la realeza europea, a famosos nacionales y a las grandes estrellas de Hollywood. Pero su clima y localización no sólo han atraído a viajeros ávidos de diversión. La corrupción, el crimen organizado y los delitos más siniestros han convivido con el glamour y la frivolidad de Marbella.

Las series originales de estreno próximo en Atresplayer

Además de estos doce nuevos proyectos, Atresplayer ha ofrecido nuevos detalles sobre aquellas series ya anunciadas que llegarán en las próximas semanas y meses al catálogo. Este es el listado completo:

Las noches de Tefía . Serie sobre un grupo de homosexuales en un campo de concentración franquista. Estreno en cines el 22 de junio, y el 25 en Atresplayer. Puedes leer nuestra crítica, aquí.

. Serie sobre un grupo de homosexuales en un campo de concentración franquista. Estreno en cines el 22 de junio, y el 25 en Atresplayer. Puedes leer nuestra crítica, aquí. Zorras : Serie sobre “sexo, amistad y sororidad” basada en la novela de Noemí Casquet. Se estrenará el 16 de julio. Lee todos los detalles sobre la ficción, aquí.

: Serie sobre “sexo, amistad y sororidad” basada en la novela de Noemí Casquet. Se estrenará el 16 de julio. Lee todos los detalles sobre la ficción, aquí. Vestidas de azul : Segunda temporada de Veneno con otra historia y nuevos personajes. Elenco y primera imagen, aquí.

: Segunda temporada de Veneno con otra historia y nuevos personajes. Elenco y primera imagen, aquí. La red púrpura : Parte 2 de La novia gitana, que adapta la segunda novela de la saga de Carmen Mola. Todos los fichajes, aquí.

: Parte 2 de La novia gitana, que adapta la segunda novela de la saga de Carmen Mola. Todos los fichajes, aquí. Red flags : Serie juvenil creada por Nando López, autor de La edad de la ira. Sinopsis y reparto, aquí.

: Serie juvenil creada por Nando López, autor de La edad de la ira. Sinopsis y reparto, aquí. Déjate ver : Primera serie de larga duración de Álvaro Carmona, creador de Gente hablando. Los detalles y protagonistas, aquí.

: Primera serie de larga duración de Álvaro Carmona, creador de Gente hablando. Los detalles y protagonistas, aquí. Santuario : Serie de ficción basada en el podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Primeros datos, aquí.

: Serie de ficción basada en el podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Primeros datos, aquí. El gran salto : Serie de ficción basada en la biografía del gimnasta Gervasio Deferr. Detalles iniciales, aquí.

: Serie de ficción basada en la biografía del gimnasta Gervasio Deferr. Detalles iniciales, aquí. Tino Casal : Serie documental sobre la figura del artista. Más, aquí.

: Serie documental sobre la figura del artista. Más, aquí. El enigma Nadiuska : Documental sobre la misteriosa historia de la mayor estrella del cine del destape. Más detalles, aquí.

: Documental sobre la misteriosa historia de la mayor estrella del cine del destape. Más detalles, aquí. Drag Race España – All Stars : Nueva edición del talent show con las participantes estrella de las tres primeras temporadas. No tiene fecha de estreno fijada. Más detalles, aquí.

: Nueva edición del talent show con las participantes estrella de las tres primeras temporadas. No tiene fecha de estreno fijada. Más detalles, aquí. Camilo Superstar: Serie de ficción de cuatro capítulos cómo Camilo Sesto trajo a España el musical Jesucristo Superstar. Reparto completo, aquí.

Series de estreno exclusivo previo a Antena 3

A esta enorme lista de proyectos se suman otros cuatro títulos de ficción concebidos para su emisión en abierto en el prime time de Antena 3, que se estrenarán en exclusiva en Atresplayer antes de su salto definitivo al abierto. Todos ellos ya se conocían:

Honor : Adaptación del gran éxito israelí que también tuvo su versión estadounidense con Bryan Cranston. Está protagonizada por Darío Grandinetti. Lee todos los detalles, aquí.

: Adaptación del gran éxito israelí que también tuvo su versión estadounidense con Bryan Cranston. Está protagonizada por Darío Grandinetti. Lee todos los detalles, aquí. Entre tierras : Nuevo melodrama protagonizado por Megan Montaner, con la productora de Alba. Sinopsis y más, aquí.

: Nuevo melodrama protagonizado por Megan Montaner, con la productora de Alba. Sinopsis y más, aquí. Beguinas : Serie de época sobre los beguinatos, con Amaia Aberasturi y Yon González. Primeros detalles del proyecto, aquí.

: Serie de época sobre los beguinatos, con Amaia Aberasturi y Yon González. Primeros detalles del proyecto, aquí. La pasión turca: Adaptación del clásico de Antonio Gala, con Maggie Civantos y el actor turco Ilker Kaleli. Reparto y primera imagen, aquí.

Nuevos proyectos de Flooxer

Por último, Atresmedia seguirá engrosando el catálogo de Flooxer con nuevos proyectos que también tendrán un paso previo por Atresplayer, antes de verse en abierto para todos en la plataforma juvenil. Estos son: