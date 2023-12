Vicente Vallés justifica sus editoriales en Antena 3 y elogia a Carlos Franganillo

“Es un profesional excelente”, dice Vicente Vallés cuando le preguntan por Carlos Franganillo. Ambos aparecen en pantalla a la misma hora, a las nueve de la noche: uno en Antena 3 Noticias y el otro en el Telediario de TVE. Próximamente, Franganillo pasará a ser el máximo exponente de Informativos Telecinco, donde sustituirá a Pedro Piqueras.

“Telecinco ha tenido una muy buena idea buscándole. Carlos merece cualquier cosa buena que le pase”, añade el periodista de Atresmedia en una entrevista concedida a El Economista.

El informativo de Vallés es líder de audiencia en su franja de emisión, lo cual le produce “mucha tranquilidad y también responsabilidad”. Le llueven críticas y aplausos cuando hace sus famosos editoriales, cuando cuenta las noticias pero también las analiza. Parte del público lo considera afín a la derecha política. Él cree que esto es fruto de la coyuntura actual.

“Esto tiene una explicación sencilla. Soy un firme seguidor de lo que en el periodismo anglosajón llaman 'análisis de noticias'. Los análisis siempre llevan crítica y, al hacerlo en un contexto, con un Gobierno, parece que siempre criticas al mismo. Cuando gobierne otro partido, si eso pasa alguna vez, se llevará su análisis”, aclara el madrileño.

Dice que tiene “la buena costumbre de hablar con los políticos lo menos posible”, y que gana independencia si se “aleja” de las personas sobre las que tiene que informar.

No siempre fue así, advierte el presentador, que recuerda aquellos años en los que era cronista parlamentario y buscaba el contacto con los líderes políticos. “Ahora me toca analizar la información y conviene tomar distancia. Hablo con políticos lo justo, que es casi nada, y no tengo citas con ellos”, insiste.