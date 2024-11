Violento debate sobre Donald Trump en Telecinco, con insultos y un abandono en plató: “¡Este es el gilipollas de turno!”

Ana Terradillos ha vivido este miércoles “un momento muy desagrable” en La mirada crítica. La presentadora se ha quedado “con mal sabor de boca” y hasta ha pedido disculpas por el encendido debate protagonizado por Javier Ruipérez, exembajador de España en Estados Unidos, y Roberto Centeno, catedrático de Economía y simpatizante de Donald Trump.

El motivo de su disputa ha sido el propio Trump y las opiniones enfrentadas que ambos tertulianos han defendido sobre el republicano, que volverá cuatro años después a la Casa Blanca tras ganar las elecciones a la candidata demócrata, Kamala Harris, a la que Centeno ha catalogado como “persona bastante mediocre”. Además, ha acusado a la vicepresidenta estadounidense de hacer una sola cosa en los últimos cuatro años: “Meter a 4,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos para que la votaran”. “Son los mismos que va a expulsar ahora Trump”, le ha dicho Ruipérez, dando así por iniciado el rifirrafe entre ambos. “¡No sé si los va a expulsar y usted tampoco lo sabe!”, ha respondido Centeno, que al igual que ha criticado a Harris ha elogiado al apoyo más mediático de Trump: “Quien ha ganado las elecciones ha sido Elon Musk”.

De hecho, ha dicho que si Trump ha ganado ha sido por el dueño de X. Una opinión que ha defendido sosteniendo, al mismo tiempo, que la victoria de Biden en 2020 fue un fraude, tesis amplimente mantenida por Trump y sus seguidores: “Estaba ganando Trump con una ventaja tremenda. En ese momento salió Biden, que todavía pensaba un poquito, y dijo: 'No se preocupen, que esto va a cambiar'. Y todos los estados del Este que habían votado a Trump pasaron a votar a Biden. ¿Por qué? Porque aparecieron unas furgonetas cargadas de papeletas fuera de hora y cambiaron el ritmo. Esto fue lo que ocurrió y esto es lo que ha impedido Elon Musk. Con Elon Musk [los demócratas] no han podido hacer trampas, y como no han podido hacer trampas han perdido por goleada”.

Ahí ha sido cuando Ruipérez ha puesto definitivamente el grito en el cielo, aunque las constantes interrupciones de Centeno le han impedido responder al tertuliano como. De hecho, ante tanta interrupción, el exembajador ha cogido el brazo del tertuliano y ha tirado de él: “¿Me dejas hablar?”. Además, Terradillos ha pedido “un poquito de respeto” para ella por ser la moderadora.

Ruipérez abandonó el plató: “Ahí se lo quedan. Adiós”

A continuación, Ruipérez ha expuesto que el asalto al Capitolio en enero de 2021, tras la derrota de Trump en las urnas, fue “un golpe de Estado en contra la constitución”. “¿Pero qué está diciendo, que dio un golpe de Estado? ¿Y usted fue un embajador de España? ¡Pues apañada está España con embajadores como usted!”, le ha espetado Centeno, que siguiendo la petición de Terradillos, se ha mostrado dispuesto a hablar del “futuro” que le espera a Estados Unidos con Trump de nuevo en el poder. Sin embargo, Ruipérez se ha adelantado con una contundente respuesta: “Vamos a hablar de futuro teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene como presidente a un golpista y a un delincuente”.

“¡No diga más tonterías de las que ya ha dicho en su vida!”, ha exclamado el catedrático ante la impaciencia del exembajador, que ha terminado por insultarle: “¡Este es un gilipollas de turno! ¿Pero no ves que es un gilipollas perdido?”, le ha preguntado a Terradillos. Acto seguido, Ruiperez se ha levantado y se ha ido del plató: “Se acabó. Ahí se lo quedan. Adiós”. Se ha ido para no volver y para impotencia de Terradillos: “Señor Ruipérez, me siento mal. Ha sido usted muy educado. No me gustaría que abandonase la mesa”.

Al ver que no volvía, Terradillos se ha dirigido a Centeno: “Esto es lo que no podemos permitir, señor Centeno, se lo digo de corazón, usted no ha respetado a esta moderadora ni al señor Ruiperez...”. “¡No puedo permitir que mientan de una manera que acuse de golpista a Trump!”, ha interrumpido el tertuliano. “Yo estoy aquí ordenando el tráfico porque quiero que todo el mundo hable. Le pido por favor, sobre todo, que guarde los tiempos del resto. Es lo único que pido, porque si no es muy complicado”, le ha contestado la presentador.

“No sé si producción puede volver a sentar al señor Ruipérez, porque me interesa mucho su opinión y no me gustaría quedarme con este mal sabor de boca”, ha dicho después Terradillos, pero al comprobar de nuevo que Ruipérez no estaba por la labor de volver a la tertulia, la presentadora se ha disculpado de nuevo: “Me gustaría reiterar las disculpas al exembajador de Estados Unidos. Me quedo con muy mal sabor de boca. Ha sido un momento muy desagradable y me apena enormemente que haya salido de esta mesa de La mirada crítica porque no creo que sea una mesa conflictiva. Cada uno opina aquí como le da la gana, con diferentes opiniones, pero lo que siempre intentamos es mantener la educación. En este caso en concreto, el señor Ruipérez entiende que no se ha mantenido la educación y se ha ido de esta mesa, por lo que mis más sentidas disculpas que quiero reiterar”.