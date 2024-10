La WWE se abre de nuevo a España y pasa a ofrecerse gratis en YouTube, antes del salto global a Netflix

La WWE se encuentra en un momento dulce a nivel in ring, con Cody Rhodes como máximo exponente de la compañía, pero también fuera de él, con el inminente traslado a Netflix a nivel global. El acuerdo a largo plazo con la streamer implicaba la emisión en directo para Estados Unidos de Raw, el programa de los lunes de la promotora de lucha libre, pero también la disponibilidad de todos los formatos y eventos de pay per view de la compañía a nivel internacional, ampliando su público más que nunca. Y todos esos cambios por venir también afectan a España.

Desde 2020, año en que Atresmedia no renovó los derechos de emisión, el producto de la WWE no tenía cadena en nuestro país. Hay que recordar que entonces Gol adquirió los derechos para emitir Wrestlemania 36, si bien el acuerdo no fue más allá de lo puntual. Así, los aficionados al pro-wrestling tenían la opción que daba la WWE Network, plataforma propia de la compañía que permite en su suscripción ver en directo todos los grandes eventos, así como acceder al catálogo histórico de programas; sin embargo, para ver las entregas semanales, tanto Raw (marca roja) como Smackdown (marca azul), había que asumir un retraso de unas tres semanas para tenerlos disponibles.

'Raw', en directo y gratis por YouTube

Eso cambiará con Netflix, que pasará a ofrecer los programas en directo a partir de enero de 2025 a nivel internacional. A falta de confirmación oficial, se puede prever que España forme parte de los mercado en los que estará disponible la WWE. Pero hasta que eso ocurra, los espectadores españoles ya podrán ver en directo, y de forma gratuita tanto Raw como Smackdown a través del canal oficial de la compañía de lucha libre.

Primera vez que se ofrece legalmente en directo

Así lo confirmaba la cuenta oficial española de la WWE a través de redes sociales, solo horas antes de que los fans pudieran disfrutar de la entrega de Monday Night Raw del 30 de septiembre a partir de las 2:00 horas. Esta entrega, por cierto, tenía suma importancia a nivel narrativo, pues es la última previa a Bad Blood, el evento de pago por visión que se celebra este sábado 5 de octubre. La principal, en lo que concierne a la marca roja, es el final de la rivalidad entre CM Punk y Drew McIntyre, una de las más destacadas del año; y las que atañen a Rhea Ripley y Damian Priest con la actual campeona femenina Liv Morgan y el Judgement Day.

En este caso, se emitió únicamente con la locución original en inglés; en principio, y de acuerdo a la propia cuenta española de WWE, a partir de la emisión del Smackdown del viernes 5 sí se podrá ver con la locución alternativa latina.

Hay que precisar que estos doblajes dependen de cada país. De hecho, la disponibilidad en España no es exclusiva, pues tal y como indica Marca, la accesibilidad al contenido a través de YouTube está abierta a otros países que, como España, actualmente no contaban con los derechos en televisión. En todo caso, lo importante es que esta es la primera vez que se puede ver el producto legalmente en España en directo. Previamente llegaban con un ligero margen de tiempo con respecto al ritmo en Estados Unidos.

El que de momento seguirá sin estar disponible, al menos por esta vía, es NXT, la tercera marca de la WWE, destinada a promocionar al talento en desarrollo, y en la que destaca el español Axiom, actual campeón por parejas junto a Nathan Frazier. El propio luchador madrileño compartía la noticia a través de sus redes sociales.

Todo este contenido también estará disponible, con el debido retardo, en la WWE Network, hasta que el traslado a Netflix dé pie al cierre de la plataforma propia.