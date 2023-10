Wyoming y Andrea Ropero volvieron a 'El Intermedio' tras sus respectivas bajas: “Dispuestos a seguir dando caña”

El Intermedio recuperó este lunes a El Gran Wyoming y a Andrea Ropero tras sus respectivas bajas médicas. De una semana tras dar positivo por Covid, en el caso del presentador, y de cuatro meses por maternidad en el de su compañera. “Si lo sé, en vez de falsificar el test de Covid falsifico el test de embarazo”, bromeó el showman en el avance del programa. Además, aprovechó el momento para recordar que sigue siendo el presentador del formato satírico de laSexta, “por si se les había olvidado”. “Coño, han tenido la misma audiencia”, dijo sobre el trabajo hecho por sus compañeros en su ausencia.

Al inicio de la emisión, Wyoming aseguró a la audiencia que vuelve “con fuerzas renovadas y dispuestos a seguir dando caña”. ¡Miradme! ¡Estoy echo un titán! Podría escalar montañas, atravesar los mares... Podría detener un autobús con mis propias manos, lo cual es una estupidez porque basta con esperar en la parada y hacer así [levanta el brazo] y se para sólo“, bromeó a continuación.

Los reencuentros con Mateo y Sabatés

“Entre el calor que hace y tanto tiempo sin pisar el plató estoy estupendamente. Cualquiera diría, por mi aspecto, que vuelvo de vacaciones. Aunque desmiento tal rumor, porque la única goma que me ha dejado huella estos días ha sido la de la mascarilla, no la del triquini”, dijo después, en su reencuentro con Sandra Sabatés. “No te preocupes, que la gente no piensa que vuelves de vacaciones porque la mayoría piensa que siempre estás de vacaciones. Y muy desencaminados no van”, bromeó su compañera.

Wyoming se reencontró más adelante con Dani Mateo, su sustituto a lo largo de la semana pasada. Una labor que Wyoming reconoció a su manera. “No sólo te doy las gracias por tu aportación, sino también por bajar el nivel de este programa, porque así haces que todavía brille más una persona a la que la audiencia ha echado mucho de menos”, apuntó el presentador en alusión a Andrea Ropero, a la que dio paso acto seguido.

“Estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Tenía ganas”, aseguró la reportera, que vuelve más preparada que nunca para asumir sus responsabilidades en el programa: “Si puedo dormir a un bebé mientras convenzo a un niño con hambre de que recoja los juguetes, puedo convencer a Margarita Robles de que revele hasta secretos de Estado”.

“No te quejes tanto, que al final los he recogido”, señaló Wyoming. “Ya veo que he cambiado a un bebé por otro”, respondió Ropero para seguir la broma justo antes de dar paso a su primer reportaje de la temporada, grabado este fin de semana en un mítin del PSOE en Granada.