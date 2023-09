Yurena desvela el motivo por el que Alaska y Mario se alejaron de ella

Tras haber paso en innumerables ocasiones por el Deluxe, Yurena pisó este viernes por primera vez el plató de La última noche.

Cristóbal Soria protesta en directo por unos comentarios de 'La última noche' sobre la madre de Rubiales

Más

La cantante saltó a la fama en la década de los 90, sin embargo, unos años después acabó retirándose tras varias polémicas televisivas y un importante lío judicial por la autoría del nombre artístico con el que se le conocía por aquel entonces: Tamara.

Cuando se supo que Tamara había sido demandada por otra artista que se promocionaba con el mismo nombre, algunos de sus amigos se hicieron a un lado. Como Alaska y Mario Vaquerizo, que supuestamente cortaron su relación con ella cuando tuvieron conocimiento del litigio.

“A Alaska siempre le voy a agradecer todo ese apoyo que me dio cuando casi todo el mundo me estaba despedazando. Ella fue una de las personas que se posicionó a mi favor”, explicó primero la invitada. Vaquerizo, que entonces no era conocido, trabajó para ella como promocionero. Así se afianzó una amistad que no tardó en desaparecer.

Según su versión, la pareja desapareció de su vida rápidamente. “Desde el momento en el que se hace público que he sido demandada por esta discográfica que pertenecía a un grupo mediático tan poderoso, esas personas desaparecen”, relató Yurena en La última noche.

Ella “pertenecía a una discográfica muy pequeñita” y la bolerista que la demandó trabajaba con “un grupo mediático”. Según la entrevistada, esa es la razón por la que Alaska y Mario se alejaron de ella. Una razón que no comparte: “Si yo apoyo a una persona, la apoyo hasta el final. No me aparto si vienen personas muy poderosas que me puedan perjudicar”, señaló ante las cámaras de Telecinco.