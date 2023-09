Cristóbal Soria protesta en directo por unos comentarios de 'La última noche' sobre la madre de Rubiales

“Las madres son sagradas”. A Cristóbal Soria no le gustaron los comentarios humorísticos que se hicieron sobre la madre de Luis Rubiales el viernes por la noche en Telecinco.

El tertuliano, que había acudido al programa La última noche para comentar el escándalo provocado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pidió que se respetase a la señora, quien tuvo que ser ingresada en el hospital de Motril tras haberse encerrado en una iglesia para llevar a cabo una huelga de hambre en protesta por la “cacería sangrienta” que está viviendo su hijo.

Sobre esta rocambolesca situación se hicieron algunas bromas más o menos afortunadas en la tertulia que modera Sandra Barneda.

Los comentarios llegaron por boca de su compañero Pablo González Batista, que se refirió a esta “performance” como “la pasión de Ángeles o Motín en Motril”. “Un relato que tiene bastante de película de Pedro Almodóvar”.

Es una “madre coraje con una lucha un tanto desorientada, una madre dispuesta a renunciar a su pan con aceite por las mañanas, al jamón del bueno, por el honor de su hijo”, destacó el copresentador de La última noche.

“A pesar de que era un antiguo convento de capuchinos, la señora ha renunciado a tomarse ninguno (...) El martes la madre ya empieza a mirar a las obleas del Sagrario mientras saliva (...) El miércoles ya empieza a preguntarse si el vino de comunión cuenta como comida o no y rompe el ayuno”, continuó González Batista.

“El día 31, el párroco de la iglesia informó de que la madre de Rubiales había puesto fin a su encierro. De ese modo terminaba una especie de telenovela que, por el bien de todos, especialmente de la salud de Ángeles, duró apenas cuatro capítulos. Suficientes para convertir esta acción en la protesta de una persona mayor más mediática desde la de Chanquete en La Dorada”, concluyó.

Barneda saca la cara por el programa y su compañero

Acto seguido, Barneda tomó el testigo para decir que la madre de Rubiales es “una víctima más que está sufriendo por su hijo”. Pero, llegado este punto, Cristóbal Soria manifestó su desacuerdo con los chascarrillos del programa.

“Me vais a perdonar, pero las madres son sagradísimas. Hemos tratado con muchísimo respeto a Jenni, y yo creo que el mismo respeto se merece la madre de Rubiales. Porque, para mí, igual de mujer es la madre de Rubiales que Jenni, y estamos tratando con una frivolidad ahora mismo a la madre de Rubiales que a mí no me está gustando”, se quejó.

“Hemos sido tremendamente respetuosos, como tiene que ser, con Jenni, y el mismo respeto tenemos que tener con la madre de Rubiales”, prosiguió el tertuliano.

“Esto no va ni de hombres ni de mujeres”, le interrumpió la presentadora. “Pablo ha hecho un sentido del humor y yo lo he recogido diciendo que la madre también es una víctima. No, por favor”, le espetó.

Estas explicaciones no convencieron a Soria, que insistió en pedir el mismo respeto para ambas mujeres: “A Jenni se le ha tratado con un respeto inmaculado y creo que a la madre de Rubiales se le tiene que tratar con el mismo respeto”.

La presentadora volvió a refutar las acusaciones del colaborador de La última noche: “Se tiene que tratar con respeto a la madre de Rubiales, a Rubiales y a quien sea. Y creo que se ha tratado a todo el mundo con respeto”, concluyó.