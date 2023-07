El creador de 'Bones' planta la semilla para un revival de la serie: “Quizás deberíamos hacerlo”

Bones llegó a su final en 2017 con sus misterios resueltos y un emotivo desenlace, tras 12 temporadas en antena. La ficción protagonizada por Emily Deschanel y David Boreanaz se convirtió en uno de los procedimentales de mayor éxito del siglo XXI y dejó a su paso a una legió de fans que no la olvidan.

'Élite' prepara su temporada 8, prevista como la última y definitiva y con regreso de Mina El Hammani

Más

En plena época nostálgica, en la que muchas series están teniendo una segunda vida, desde Variety le preguntaron a Hart Hanson, creador de Bones, si cabría la posibilidad de que regresara:

“Estamos en contacto unos con otros. Todos en Bones están en contacto entre sí. Aunque estemos a distancia nos preguntamos qué estmos haciendo y qué disponibilidad tenemos”, respondió sin cerrar esa puerta.

Aunque también relató las dificultades que existen en la actualidad, en plena huelga de guionistas y ante un panorama audiovisual muy distinto a cuando se emitió la serie (de 2005 a 2017 en Fox):

“Es complicado ahora porque Fox emitió Bones, pero Disney ahora compró 20th, por lo que son dueños [de la serie]. Haría falta un millón de agentes y abogados para averiguar quién es el propietario de qué y en qué plataforma se mostraría”, lamentó Hanson. “Pero seguimos hablando. Y de vez en cuando, todos somos lo suficientemente nostálgicos como para pensar que deberíamos intentarlo de nuevo”.

Durante la entrevista, también intervino el productor ejecutivo, Stephen Nathan: “Es extraño que todos sigan en contacto. Fue un gran grupo de personas”. A lo que Hanson explicó: “Era un lugar feliz para trabajar”.

Para acabar, el creador también confesó la clave de ese regreso: “Por supuesto, todo depende de David y Emily. Sin ellos no”. Y añadió que cuando se les había preguntado por ello, los protagonistas ya habían respondido lo esperado: “Alguna vez han dicho que no se lo toman como un juego, lo cual es un paso. Los actores van a decir la verdad, que depende de los guiones, cómo se ve, si se siente bien. No van a hacer algo solo porque seamos nosotros”, zanjó.