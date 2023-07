La docuserie sobre la “maldición” de 'Glee' ya tiene cadena y fecha de estreno en España

El historial tanto trágico como turbio en torno a Glee ha alimentado páginas y páginas durante años, las suficientes como para que Discovery+ se lanzara a producir un documental para hacer un recuento de esta crónica negra alrededor del reparto de aquella recordada ficción. Ocho meses después de estrenarse en Estados Unidos, dicha producción nos llega a España.

Ryan Murphy cree que 'Glee' debió acabar tras la muerte de Cory Monteith: "No puedes recuperarte de algo así"

Warner TV (antigua TNT, y a la postre integrado en Warner Bros. Discovery) emitirá al completo la serie documental Glee: La serie maldita (The price of Glee era su título original). Será el miércoles 2 de agosto a las 22:00 horas cuando se ofrezcan los tres capítulos que la componen. Tras su emisión, la serie estará disponible bajo demanda en Warner TV Now.

El lado oscuro del éxito de 'Glee'

La docuserie aborda las tragedias que rodean a una serie que en su momento fue todo un fenómeno cultural. Llegó a la televisión en 2009 lo hizo como una bocanada de aire fresco con sus números musicales y tratando temas que preocupaban a toda una generación: sexualidad, marginación, raza, diversidad... Pero incluso una serie tan luminosa como esta no logró escapar de un reverso oscuro que afectó a varias de sus estrellas.

El éxito de Glee catapultó a la fama a una serie de actores y actrices poco conocidos que de la noche a la mañana se convirtieron en estrellas y referentes de la cultura pop. Pero la serie que puso de relieve la autoaceptación y la superación tiene asociada, a su vez, una historia muy oscura a su alrededor. Polémicas, escándalos de la prensa sensacionalista y tragedias mortales que afectaron a su reparto.

En sus tres capítulos, Glee: La serie maldita aborda y analiza a través de entrevistas e investigaciones la presión que conlleva esa popularidad repentina y cómo cada persona trata de gestionarla. Las opiniones de las personas cercanas a Cory Monteith (Finn) aportarán datos sobre cómo el actor procesó esa fama antes de su muerte por sobredosis a la edad de 31 años. También se incluyen entrevistas al entorno de Mark Salling (Puck), que fue arrestado por posesión de pornografía infantil y se suicidó a los 35 años. Y George Rivera, padre de la actriz Naya Rivera, homenajea a su hija, que murió ahogada en un accidente en un lago en 2020.

Estos son los jefes de la docuserie, pero las polémicas en torno a Glee no acaban ahí: Lea Michele (Rachel Berry), fue acusada de intimidar a algunos de sus compañeros en el rodaje. Kevin McHale (Artie) reconoció haber intoxicado accidentalmente a su novio; y Blake Jenner (Ryder Lynn) aceptó públicamente que había maltratado física y psicológicamente a su exnovia.

Tráiler de 'Glee: la serie maldita'