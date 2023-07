Las 16 series de la semana se enamoran, se autoproclaman 'Zorras', disparan a 'Django' y juegan a 'Sonic'

Julio se acerca a su ecuador y, conforme entramos en la dinámica veraniega, el volumen de contenido televisivo empieza a bajar. Si la pasada semana nos entraba el agobio con hasta 21 series de estreno, entre el lunes 10 y el domingo 16 tenemos algo más de margen para respirar: en total, 16 títulos, contando ficción y docuseries, debuts y nuevas temporadas.

Los Premios Iris 2023 tienen finalistas, con 'La Unidad Kabul' y 'Traitors' de favoritos y Ana Rosa nominada

Más

Lo cierto es que también se rebaja el nivel mediático de estrenos. De hecho, hay uno que destaca: el de la “erótico-festiva” Zorras, adaptación de la primera entrega de la trilogía literaria de Noemí Casquet, que lanza Atresplayer este domingo. La ficción toma así la vez de Las noches de Tefía en el concurrido calendario de lanzamientos de la plataforma de Atresmedia, y destaca como la única producción nacional de estos días.

Salimos de España, pero no de Europa, y nos encontramos con el mismísimo Django. Eso sí, en una nueva encarnación diferente a la de Franco Nero, auspiciada por Sky Italia y Canal+. La enésima resurrección de uno de los grandes mitos del spaghetti western, surgido en 1966 gracias a Sergio Corbucci y con un sinfín de secuelas bastardas, tiene ahora a Matthias Schoenaerts como nuevo rostro en la miniserie que SkyShowtime desenfundaba el lunes. Para los nostálgicos, cabe decir que el citado Nero también tiene un pequeño rol, de igual manera que en otra gran producción que rendía pleitesía a su personaje, Django desencadenado.

Si Django es para los más talluditos, la vuelta de El verano en que me enamoré es la opción para los jóvenes. Amazon Prime Video estrena el viernes 14 la segunda temporada de la adaptación de las novelas de Jenny Han (a la postre cocreadora y codirectora), uno de esos fenómenos juveniles que tienen un impacto coyuntural muy concreto pero que suelen quedar algo ajenos a los mayores. Elsie Fisher y Kyra Sedgwick se unen al reparto de las nuevas entregas, junto a los jóvenes Lola Tung, Christoper Briney y Gavin Casalegno.

También podemos destacar dos regresos en Apple TV+, los de Fundación y The Afterparty, ambas con sus segundas temporadas; otros dos retornos, el del incansable Steven Soderbergh a HBO Max con la miniserie Círculo cerrado, y el de Milo Ventimiglia, ahora con Compañías peligrosas para Disney+ con las que dejar atrás This is Us. Y además, para los más pequeños, que a buen seguro están monopolizando el consumo en pantallas durante estas semanas de vacaciones, también llega una propuesta a toda velocidad: la segunda temporada de Sonic Prime, la serie animada sobre el icónico personaje de Sega.

Django (10 de julio, SkyShowtime)

Así es la serie: Django relata la historia de un hombre que busca venganza y acaba luchando por una causa mayor. Texas, a finales del siglo XIX: Django llega a un árido pueblo situado al fondo de un cráter: New Babylon. En su misión, busca a los hombres que asesinaron a su familia, pero descubre que su hija Sarah ha sobrevivido y está allí. Sarah tiene 20 años, está a punto de casarse con John Ellis, el fundador de New Babylon, y lo más importante: no quiere a Django en el pueblo. Sin embargo, él no se rinde y hará todo lo que esté en su mano para lograr que su hija le dé una segunda oportunidad. Paralelamente, tanto Django como Sarah y John, se ven envueltos en una red de oscuros secretos destinados a salir a la luz.

Última llamada: el asesino en serie de la Nueva York Queer (10 de julio, HBO Max)

Así es la serie: A principios de la década de 1990, con la homofobia y los crímenes de odio en aumento a medida que la crisis del SIDA empeora, un asesino en serie se aprovecha de los hombres homosexuales en la ciudad de Nueva York, infiltrándose en la vida nocturna queer para encontrar a sus víctimas. Este relato de investigación criminal se sumerge también en los prejuicios y actitudes de la época, cuando los arraigados prejuicios del sistema de justicia penal y la distorsionada percepción pública de las víctimas por parte de los medios de comunicación socavaron la investigación y permitieron a un brutal asesino aprovecharse de una población marginada.

Castigo (11 de julio, Filmin)

Así es la serie: Seis visiones cinematográficas. Seis historias. Una serie antológica que podría definirse como el “Black Mirror” del mundo de la justicia. Basada en los cuentos cortos de Ferdinand von Schirach, es una excelente exhibición de algunos de los directores más destacados y emocionantes de Alemania. Una serie no apta para personas sensibles que dejará una profunda impresión en todos los espectadores que se atrevan con ella.

Quaterback (12 de julio, Netflix)

Así es la docuserie: Primera colaboración de Netflix con la NFL, que presenta cada temporada bajo un prisma único. Por primera vez en la historia, la NFL ha permitido que sus quarterbacks lleven un micrófono en todos los partidos. La serie brinda un acceso exclusivo e inédito a Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcus Mariota de principio a fin de la temporada de 2022, y los sigue dentro y fuera del estadio, desde la concentración con sus compañeros hasta la convivencia en casa con su familia. Quarterback incluye escenas detrás de las cámaras de los grandes momentos de la temporada, como cuando Mahomes batió el récord de la NFL en yardas ofensivas y acabó siendo el MVP de la liga y la Super Bowl; cuando Cousins impulsó la mayor remontada de la historia de la NFL y condujo a los Minnesota Vikings a ganar el título de la división NFC Norte, y cuando Mariota fue quarterback titular de los Atlanta Falcons.

Compañías peligrosas (12 de julio, Disney+)

Así es la serie: Una noche de pasión acaba enamorando a un delincuente y a una agente de la CIA encubierta. Nueva serie de Milo Ventimiglia tras el final de This is Us.

Los secretos de Hillsong, la iglesia de las celebrities (12 de julio, Disney+)

Así es la docuserie: Serie documental de cuatro capítulos basada en el explosivo reportaje original sobre los escándalos de la megaiglesia realizado por los periodistas de Vanity Fair Alex French y Dan Adler. La serie presenta las primeras entrevistas con los ex pastores Carl y Laura Lentz, desde su expulsión pública de la iglesia, que durante años contó con músicos, actores, atletas y otras celebridades entre su rebaño. El documental también presenta conmovedoras conversaciones con muchos de los feligreses que se enfrentan al ajuste de cuentas mundial que aún no se ha producido, ya que la Iglesia se enfrenta a una serie de nuevas revelaciones. Con nuevos reportajes y análisis de periodistas, historiadores y responsables políticos, la serie va más allá de los titulares sensacionalistas y detrás de la cuerda de terciopelo para examinar el largo patrón de la iglesia de encubrir la mala conducta para protegerse a sí misma.

The Afterparty T2 (12 de julio, Apple TV+)

Así es la serie: En esta segunda temporada, una boda se va a pique cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos. La detective Danner (Tiffany Haddish) regresa para ayudar a Aniq (Sam Richardson) y Zoë (Zoë Chao) a resolver el misterio interrogando a miembros de la familia, amantes desventurados y compañeros de negocios, y escuchar la narración del fin de semana de cada sospechoso, cada uno con su propia perspectiva y estilo visual únicos. La segunda temporada presentará nuevos géneros cinematográficos y nuevos personajes interpretados por Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho y Ken Jeong.

Vienna Blood T3 (12 de julio, Movistar Plus+)

Así es la serie: Tres nuevos e intrigantes casos pondrán a prueba a la pareja protagonista: Max Liebermann, un joven y brillante médico inglés de origen judío, fascinado por el psicoanálisis y el estudio de las mentes criminales y Oskar Rheinhardt, un concienzudo y experimentado detective austriaco. La tercera temporada de Vienna Blood se desarrolla en la Viena de 1908, una ciudad en pleno esplendor cultural pero donde empieza a aflorar el antisemitismo.

Sonic Prime T2 (13 de julio, Netflix)

Así es la serie: Las trepidantes aventuras del erizo Sonic se vuelven más frenéticas que nunca cuando un enfrentamiento con el Dr. Eggman provoca la destrucción del universo. Desesperado por reconstruir su realidad y salvar a sus amigos, Sonic atraviesa a toda pastilla un misterioso universo fragmentado mientras descubre mundos extraños y hace nuevos amigos en una aventura de dimensiones épicas.

Círculo cerrado (13 de julio, HBO Max)

Así es la serie: La investigación de un secuestro frustrado desvela secretos que han permanecido ocultos por mucho tiempo que conectan a múltiples personajes y culturas en la Nueva York actual. Regreso de Steven Soderbergh a HBO Max tras el largometraje No Sudden Move, con cuyo guionista, Ed Solomon, repite. Claire Danes, Timothy Olyphant, Dennis Quaid, Zazie Beetz, Jharrel Jerome y CCH Pounder.

La supervivencia de una chica con curvas (13 de julio, Netflix)

Así es la serie: Survival of the Thickest es la historia de Mavis Beaumont (Michelle Buteau), una mujer negra, de talla grande y que acaba de quedarse soltera (¡no por decisión propia!). Ante semejante panorama, Mavis se enfrenta al desafío de reconstruir su vida como estilista, cosa nada fácil. Pese a todo, no se conforma con sobrevivir: está decidida a triunfar. Para ello, cuenta con la ayuda de la gente a la que quiere, una actitud positiva sobre su cuerpo, un escote muy mono y un poquito de brillo de labios. Comedia basada en el libro de ensayos de Michelle Buteau.

Cenizas del pasado (13 de julio, Netflix)

Así es la serie: Hace 13 años, Anzu Murata, su madre y su hermana pequeña se vieron obligadas a irse de su casa cuando la madre fue acusada de haberla quemado. Convencida de la inocencia de su madre enferma, Anzu se infiltra en el hogar de su infancia como limpiadora para reunir pruebas de los delitos de su madrastra. Thriller de misterio japonés escrito por Arisa Kaneko y dirigido por Yuichiro Hirakawa

Monarch (14 de julio, AXN Now)

Así es la serie: Drama multigeracional centrado en la ambiciosa familia Roman, que construyó un imperio de música country, y a los que encarnan Susan Sarandon, Trace Adkins y Anna Friel. Monarch arranca cuando sale a la luz un secreto que pondrá en peligro el reinado de los Roman, como reyes de la música country. Cuando la heredera de la corona, Nicky Roman, verá en peligro el legado de su familia, no se detendrá ante nada, ni ante nadie, para protegerlo.

Fundación T2 (14 de julio, Apple TV+)

Así es la serie: Más de un siglo después de los eventos del final de la primera temporada, la tensión aumenta en toda la galaxia en la segunda temporada de “Fundación”. Los Cleon se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el Imperio desde dentro. Hari, Gaal y Salvor descubren una colonia con habilidades psiónicas que amenaza con alterar la psicohistoria misma. La Fundación ha entrado en su fase religiosa, promulgando la Iglesia de Seldon en todo el Círculo Exterior e incitando a la Segunda Crisis: la guerra con el Imperio. La monumental adaptación de “Fundación” narra las historias de cuatro individuos cruciales que trascienden el espacio y el tiempo y se enfrentan a crisis mortales, lealtades cambiantes y complejas relaciones que acabarán por determinar el destino de la humanidad.

El verano en que me enamoré T2 (14 de julio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Belly solía contar los días que faltaban para volver a Cousins Beach, pero con Conrad y Jeremiah peleándose por su amor y el regreso del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vuelva a ser el mismo. Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro de la querida casa de Susannah, Belly tiene que reunir a la pandilla y decidir de una vez por todas dónde está su corazón.

Zorras (16 de julio, atresplayer)

Así es la serie: Zorras es una historia que moderniza las historias chick-lit y busca retratar a mujeres reales, con sus inseguridades, pero con ganas de comerse el mundo. Con una clara ambición divulgativa sobre el sexo, no solo es una serie sobre sexo, es ante todo una historia de amistad y sororidad, de la familia que se elige. Sus protagonistas, Alicia, Diana y Emily, no tienen nada que ver. Cada una es de un estrato social distinto, con unas experiencias previas y una personalidad muy diferente. Pero sí tienen algo en común: las mismas ganas de divertirse, de arriesgarse, de liberarse, de empoderarse y probarlo todo. Para ello fundan “el club de las zorras” con un objetivo muy claro: cumplir todas sus fantasías sexuales.