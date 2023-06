Las 16 series de la semana se van de 'Citas', juran venganza y reciben de nuevo a 'Black Mirror' y 'Outlander'

La semana del lunes 12 al domingo 18 de junio nos trae más regresos que series de nueva creación. Entre unas y otras suman 16 títulos diferentes, aunque las primeras (11) golean por mayoría a las segundas (5). Sin embargo, es entre estas últimas donde encontramos uno de los estrenos más destacados de la semana en el ámbito nacional. Nos referimos a Mía es la venganza, la nueva serie diaria de Telecinco. La primera que estrena el canal en más de una década, pero sobre todo, la primera piedra que pone la cadena en su objetivo de revolucionar su franja de tarde.

La ficción protagonizada por Lydia Bosch, Natalia Rodríguez y José Sospedra comparte esta semana la cuota española con otras dos producciones. La primera, Rapa, que vuelve más laberíntica con su segunda temporada en Movistar Plus+. Y la segunda, Citas Barcelona, que nos da en TV3 y Amazon Prime Video la historia de amor que merecíamos... y que la televisión se negada a darnos.

El resto de lanzamientos pertenecen al ámbito internacional, y entre ellos encontramos a grandes ilustres de la ficción televisiva de la última década. Por ejemplo, Black Mirror, que vuelve a Netflix con su sexta temporada, la “más imprevisible, inclasificable e insólita hasta la fecha”. Otra veterana, Outlander, retorna a Movistar Plus+ con su séptima tanda. Y Mayans MC, el spin-off de Hijos de la anarquía, regresa por última vez a HBO Max con el estreno de su quinta y definitiva temporada.

La italiana Imma Tataranni (La 1), la mexicana Madre de alquiler (Netflix) y la nueva serie turca de Atresmedia, La novia de Estambul (Nova) son otros de los títulos que forman parte de este repaso, el de las 16 series que se estrenan esta semana del lunes 12 al domingo 18 de junio en cadenas y plataformas de streaming.

'Mía es la venganza' (12 de junio, Telecinco)

Así es la serie: Un automóvil se precipita en un lago y comienza a hundirse en el agua. En el interior del vehículo se encuentran Sonia y dos niñas pequeñas que viajan en el asiento trasero ajenas al destino que les aguarda. El tiempo apremia y la mujer, desesperada, trata de liberar a las niñas, hasta que descubre que apenas tiene margen para salvar a ambas. Una de ellas logra salir a la superficie con Sonia, mientras la otra, atrapada en el coche, aguarda impotente la muerte. Dos décadas después, Sonia es la influyente y poderosa propietaria del exclusivo club deportivo ‘Los Olivos’ y la niña a quien salvó, Olivia, la hija que a pesar de sus intentos nunca logra satisfacer las expectativas de su madre. Ninguna ha podido olvidar esa trágica tarde y ambas ignoran que el pasado vuelve para destruirlas.

La novia de Estambul (12 de junio, Nova)

Así es la serie: La novia de Estambul, finalista del Emmy Internacional a la Mejor telenovela en 2018, es una producción turca basada en hechos reales que cuenta la historia de Faruk y Süreyya. Él es un exitoso empresario y heredero de una poderosa familia de la ciudad turca de Bursa, y ella, una talentosa cantante de ópera que vive en Italia. Sus vidas se cruzarán de manera inesperada pero, desde entonces, será difícil separarlas, pese a los constantes intentos de Esma, la madre de Faruk, por conseguirlo.

Citas Barcelona (13 de junio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En Citas Barcelona los personajes se encuentran cara a cara después de conocerse en internet; buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la soledad. El formato es también una cita romántica con la Ciudad Condal, que será el escenario a través del cual los espectadores visitarán los lugares más icónicos de la ciudad, como la Sagrada Familia, el puerto o la Rambla, conectando también con la vida cotidiana barcelonesa a través de otros rincones menos conocidos.

Nuestra crítica, por Paula Hergar: 'Citas Barcelona' regresa con la historia de amor que merecíamos (y que la TV se negaba a darnos).

Mayans MC T5 y Final (13 de junio, HBO Max)

Así es la serie: Al final de la cuarta temporada, EZ Reyes desbancaba a Marcus al frente de la organización, lo que hace la guerra inevitable. En la temporada definitiva, además del elenco habitual nos encontraremos con el fichaje de la icónica estrella del wrestling CM Punk.

Stath Lets Flat T3 (13 de junio, Filmin)

Así es la serie: Durante las dos primeras temporadas, en las que la serie se reía de lo absurdo del mercado inmobiliario londinense y de sus disparatados precios, conocimos a Stath, un comercial tan incompetente como torpe que pretendía heredar el negocio familiar. En la tercera entrega, Stath acaba de tener un bebé y está enamorado. Su padre, que se acaba de casar, está dispuesto a bajar la persiana de la inmobiliaria y mudarse a su Grecia natal. Con todo patas arriba, Stath se enfrentará a situaciones divertidísimas y surrealistas que mostrarán el lado más idiota y patético de la sociedad.

My Life is Murder T3 (13 de junio, Calle 13)

Así es la serie: En esta nueva temporada, la detective ya retirada Alexa Crowe (Lucy Lawless) regresa a su ciudad natal de Auckland, Nueva Zelanda, para reencontrarse con su hermano ex convicto (Martin Henderson). Pero esta incansable investigadora no puede evitar meter las narices en extraños casos de asesinato, con la ayuda de la analista de datos Madison (Ebony Vagulans), el detective Harry Henare (Rawiri Jobe) y el dueño de la cafetería Reuben (Joseph Naufahu).

Imma Tataranni (14 de junio, La 1)

Así es la serie: Imma Tataranni es testaruda y busca la verdad debajo de las piedras y, aunque su instinto puede fallar, su memoria prodigiosa es su mejor arma. No pasa desapercibida: ya sea por su colorida ropa, por el paso decidido con el que recorre los pasillos de la Fiscalía de Matera, o por ir directa al grano. Su forma de ser en los juicios es la misma que con su propia familia: su marido, su hija o su suegra. La vida no le ha regalado nada y por eso le disgustan los privilegios y los atajos que, de hecho, condena siempre que puede. Es incorruptible, implacable… pero no le falta ironía, compasión y ternura.

Colegio Abbott T2, Parte 2 (14 de junio, Disney+)

Así es la serie: Colegio Abbott es una de las comedias más premiadas de los últimos años, como demuestra su palmarés, en el que destacan el Globo del Oro 2023 a la Mejor serie de comedia y el Emmy 2022 al Mejor guion en dicho género, entre otros galardones. La ficción creada y protagonizada por Quinta Brunson sigue el día a día de un peculiar grupo de profesores en un colegio público infantil de Filadelfia, donde luchan por enseñar de la mejor manera posible con los escasos recursos materiales de los que disponen. Su protagonista, Janine (Brunson), es una entusiasta e idealista profesora cuya determinación la llevará continuamente a tratar de conseguir los recursos que el Colegio Abbott necesite, aunque a menudo su lucha contra el sistema sea en vano

Madre de alquiler (14 de junio, Netflix)

Así es la serie: Para salvarle la vida a su padre, una mujer alquila su vientre a una poderosa familia mexicana de empresarios. Tras dar a luz, se despierta en el banco de un parque, donde le entregan un bebé con una discapacidad física. Años después, la vida la llevará a enfrentarse de nuevo a aquel momento y a descubrir lo que ocurrió de verdad.

Black Mirror T6 (15 de junio, Netflix)

Espera lo inesperado. Por fin ha vuelto la sombría y satírica serie antológica de Charlie Brooker, y sigue reinventándose con cada episodio. La sexta temporada de Black Mirror es “la más imprevisible, inclasificable e insólita hasta la fecha”, promete Netflix sobre los cinco episodios que la componen: Joan es horrible, Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day y Demonio 79.

Rapa T2 (15 de junio, Movistar Plus+)

Así es la serie: La trama de los nuevos episodios lleva a Maite (Mónica López) y a Tomás (Javier Cámara) a Ferrol, lugar en el que dos casos sin resolver volverán a unirlos. Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético regido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.

Nuestra crítica, por Marcos Méndez: 'Rapa' vuelve más laberíntica para replantearnos el concepto de justicia.

Cómo crear un escándalo sexual (15 de junio, HBO Max)

Así es la serie: Docuserie de tres entregas que narra cómo un tranquilo pueblo tejano, Mineola, quedó alarmado en 2005 cuando un grupo de niños alertaron de una red de pedofilia que operaba en el interior de un club de intercambio de parejas.

Star Trek: Strange New Worlds T2 (16 de junio, SkyShowtime)

Así es la serie: Ambientada en los años en que el Capitán Christopher Pike (Anson Mount) comandó el U.S.S. Enterprise, en los años anteriores a que el Capitán Kirk guiara la U.S.S. Enterprise, mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia. La segunda temporada cuenta con el regreso de James T. Kirk (Paul Wesley) y la nueva incorporación Carol Kane como Pelia. La serie sigue al Capitán Pike, al Sr. Spock y a Número Uno. Además, esta segunda temporada incluirá un episodio crossover con otra de las sucursales de Star Trek, la animada Lower Decks, incluyendo imagen real y animación.

Ramy T3 (16 de junio, MGM+)

Así es la serie: En la tercera temporada de Ramy, la familia de Ramy vive una vida dedicada a las preocupaciones mundanas, mientras que Ramy prácticamente abandona su viaje espiritual. Todos los episodios de la tercera temporada estarán disponibles el mismo día en el servicio de streaming de MGM.

Outlander T7 (17 de junio, Movistar Plus+)

Así es la serie: Al final de la sexta temporada de la adaptación de la saga literaria escrita por Diana Gabaldon, Claire era arrestada injustamente por Brown y sus hombres, escoltada de cerca por Tom Christie. Su destino es la prisión de Wilmington, una pequeña ciudad sin ley donde la encarcelan a la espera de su sentencia. Mientras tanto, Jamie, tras ser salvado por Ian y el líder de los cherokee de un destino fatal, se prepara para encontrar el paradero de Claire antes de que sea demasiado tarde y hacer justicia con quienes se la han vuelto a arrebatar.

Los ríos de color púrpura T4 (18 de junio, Calle 13)

Así es la serie: El comisario Pierre Niemans y la teniente Camille Delaunay son llamados de nuevo a los cuatro puntos cardinales de Francia. Explosivos e inseparables, tendrán que apoyarse más que nunca ante la extrañeza de sus nuevos casos.