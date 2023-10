'Gargoyles' resucita en Disney+ con una serie de imagen real de James Wan y el guionista de 'It' y 'Annabelle'

Gargoyles, héroes mitológicos, serie de animación de culto que se pudo ver en España a través de La 2 en los noventa, resucita cerca de 30 años después de su estreno, para convertir a sus personajes en protagonistas de una serie de imagen real.

La exitosa dupla compuesta por el cineasta James Wan y el guionista Gary Dauberman, que vienen de colaborar en la franquicia Anabelle, se pondrán a los mandos de una nueva versión live-action de la tira animada para Disney+, informa The Hollywood Reporter.

Creada por Greg Weisman, Gargoyles se emitió entre 1994 y 1997, dejando huella en el panorama de la animación televisiva. Con un tono más sombrío y adulto del habitual, y con tramas progresivamente más complejas, se centraba en un clan de gárgolas guerreras del siglo X que despertaban a finales de milenio, después de que un multimillonario compre el castillo donde dormitaban y lo traslade de Escocia a Manhattan. Allí se convertirán en impropios protectores de la ciudad, pese al temor que su aspecto infunde.

Se trata de un proyecto largamente ansiado por los fans. Disney ya intentó sacar adelante una adaptación cinematográfica en los noventa, que no prosperó; la misma suerte corrió otra adaptación a cargo de Lauren Shuler Donner, productora de la franquicia X-Men. En 2019, Jordan Peele reconoció que tenía interés en poder realizar una aproximación personal a la serie, sin resultado. Este mismo año trascendieron rumores de que Disney+ había tanteado a Kenneth Branagh para dirigir un enésimo intento de película, pero no pasaron de la especulación.

Dauberman ('It', 'Annabelle'), el máximo responsable

Dauberman escribirá, producirá y ejercerá de productor ejecutivo de la serie, desarrollada a través Atomic Monster, la productora de James Wan y su socio Michael Clear, y Disney Branded Television.

Atomic Monster es una de las grandes dispensadoras de cine de terror de la última década. Fundada al calor de Expediente Warren (The Conjuring), ha explotado ese universo tanto en la saga principal como en diversos spin-offs como el mencionado Annabelle, La monja y La Llorona. Además, también es responsable de éxitos recientes como Maligno, de Wan; M3GAN y la nueva versión cinematográfica de Mortal Kombat. En televisión, ha participado en MacGyver, Swamp Thing y Sé lo que hicisteis el último verano, y tiene en desarrollo una adaptación televisiva de King Kong para Disney+.

Al estar aún en una fase temprana de desarrollo, no hay más detalles sobre los involucrados. En todo caso, el propio Dauberman debutó como realizador con Annabelle Comes Home en 2019. Entre sus créditos como guionista también se cuentan It e It: Chapter 2, La monja y la nueva adaptación de Salem's Lot, que también dirige.