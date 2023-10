HBO Max desaparecerá de España en primavera por Max, la nueva plataforma de Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery ha actualizado los planes de lanzamiento de Max para Europa. Hasta ahora sabíamos que la nueva plataforma de streaming de la compañía, que combinará el contenido de HBO Max y Discovery+, llegará a España en 2024. Pues bien, ahora sus responsables han ido más allá y han fijado para la próxima primavera el desembarco de Max a nuestro país. Por tanto, será también la próxima primavera cuando la marca HBO desaparezca definitivamente de nuestro mercado. Lo hará tras siete años de actividad, los cinco primeros como HBO España y los dos últimos como HBO Max.

Gerhard Zeiler, presidente internacional de Warner Bros. Discovery, y Leah Hooper, directora europea de streaming de la multinacional, dieron esta semana la noticia en su discurso de apertura en el Mipcom de Cannes, según informan medios como Deadline. La llegada de Max a España se producirá dentro de una expansión de la marca por 22 países durante la primavera, entre los que también estarán los países nórdicos, Portugal, Países Bajos y Europa central y oriental. A finales de 2024 aterrizará en Francia y Bélgica.

El desembarco de Max será efectivo sólo unos meses antes de los Juegos Olímpicos de París. Un apunte a tener en cuenta, pues cabe recordar que Warner. Bros Discovery posee los derechos de emisión de la cita olímpica del próximo verano. Discovery, como propietaria de Eurosport, adquirió en 2015 los derechos televisivos en Europa de los JJOO para el período 2018-2024, de ahí que TVE tuviera que llegar a un acuerdo con la compañía para emitir parcialmente los de Tokio en 2021.

Ahora, la historia va por el mismo camino. Leah Hooper ha anunciado que Max emitirá en territorio europeo los próximos JJOO, por lo que estos, a priori, se podrán ver en la OTT a través de los canales de Eurosport. Además, Warner Bros. Discovery y la Unión Europea de Radiodifusión (UER), donde está adscrita RTVE, adquirieron en enero los derechos de retransmisión para el período 2026-2032. Por tanto, todos los Juegos Olímpicos que se celebren en dicho periodo (contando los de invierno y de verano) podrán verse en España a través de TVE y, a priori, también en Max a través de Eurosport.

Además, Max emitirá esta temporada en Estados Unidos partidos de la NBA, la NHL y la MLB, por lo que el deporte -y más en Europa con Eurosport- apunta a ser un pilar importante en el futuro de la plataforma.

Objetivo: trascender la marca HBO para ampliar público

Con apuestas como esta y deshaciéndose del componente HBO, la OTT de Warner Bros. Discovery busca “trascender” las raíces de las mítica marca y apelar a un público más amplio. Discovery+, por su parte, seguirá disponible como una entidad diferente, como ya recogimos en febrero. “Este es un gran momento para nosotros”, auguró David Zaslav, CEO de la multinacional, durante la presentación de la plataforma el pasado mes de abril, un mes antes de su llegada a Estados Unidos.

Dicha presentación coincidió con la celebración del 100 aniversario de la fundación de Warner Bros, lo que dio más empaque al anuncio de la creación de Max, que avanza en su expansión tras un año lleno de incertidumbre y confusión respecto al futuro de su empresa matriz. Un año que Zaslav definió entonces como “de reunión y reestructuración” con vistas a “construir lo que ha de ser la corporación privada en los próximos cien años”.

La fusión por absorción de WarnerMedia (procedente de AT&T) y Discovery tuvo lugar a comienzos de 2022, en una operación valorada en 43.000 millones de dólares. Una operación a la que siguió una reestructuración radical de las empresas del conglomerado. Comenzó con el cierre de CNN+ apenas un mes después de su lanzamiento, la suspensión de toda producción de ficción de los canales TBS y TNT, el cese de la producción de HBO Max en el grueso de Europa y, por supuesto, la eliminación de determinados títulos en el catálogo de la plataforma, que dio pie a la incursión de la compañía en el negocio del streaming gratuito, conocido como FAST.

Todo ello ocurría mientras hacía avances en la reformulación del streaming en una única marca unitaria. En los últimos meses, HBO Max fue introduciendo progresivamente productos de Discovery en su catálogo. Por su parte, la empresa matriz ya advirtió que las series no serían prioritarias en el nuevo esquema de Max, que está disponible en Estados Unidos desde mayo y cuyo objetivo es poder competir con las grandes ofertas generalistas del streaming. Por supuesto, incluyendo todo el contenido de sus respectivas marcas, estudios y filiales.

Más de 'Tronos', 'Harry Potter' y 'Big Bang Theory'

Aparte de eso, la presentación de abril sirvió para avanzar algunos de los contenidos que serán estrella en la nueva era. Muchos de ellos ya eran sobradamente conocidos, pues llevan meses en desarrollo o producción, o incluso esperando una fecha de estreno definitiva. Es el caso de The Penguin, el spin-off de The Batman con Colin Farrell; Gremlins: Secrets of the Mogwai, precuela animada de Gremlins; True Detective: Night Country, cuarta temporada del policíaco con Jodie Foster al frente del reparto; o The Sympathizer, miniserie dirigida y producida por Park Chan-wook en la que Robert Downey Jr. asumirá cuatro roles diferentes.

A estos se añadieron una nueva precuela de Juego de Tronos, que ya tiene título confirmado, El caballero de los siete reinos: El caballero errante; la serie del universo de Harry Potter con JK Rowling, cuyo desarrollo había trascendido días atrás, Lost Women Of Highway, una docuserie true crime presentada por Octavia Spencer; y una serie ambientada en el universo de The Big Bang Theory. Esta contará con Chuck Lorre, cocreador de la original, involucrado en el desarrollo, eso sí. El movimiento de amortizar la marca tiene sentido dentro de esta política de contentar al público más amplio posible, pues la sitcom era uno de los productos más consumidos aún hoy en la plataforma.