HBO retrasa a 2024 el esperado regreso de 'True Detective' con Jodie Foster

La esperada cuarta temporada de True Detective verá retrasado su estreno respecto a lo previsto.

HBO sentencia 'The Idol' tras un sinfín de polémicas y descarta una segunda temporada

Más

Aunque HBO no había puesto fecha concreta en el calendario, sí había avanzado que la serie formaba parte de su catálogo de lanzamientos para 2023. De hecho, las primeras imágenes de estas entregas aparecieron dentro del vídeo resumen con las principales bazas de Max, sustituta de la plataforma HBO Max surgida tras la fusión de sus contenidos con los de Discovery+, para sus primeros meses.

Finalmente, la cadena de Warner Bros. Discovery ha alterado sus planes, pasando el regreso de la franquicia a enero de 2024, tal y como figura en la web.

No hay explicación oficial para la modificación de la estrategia inicial, aunque hay que recordar que la huelga de actores y guionistas en Estados Unidos ha tenido efectos sobre los estrenos más importantes de los estudios. Hay que recordar que, durante el parón (que en el caso de los actores está a punto de cumplir su segundo mes) los intérpretes que la apoyen no pueden promocionar ninguno de sus proyectos, salvo que el sindicato (SAG-AFTRA) realice exenciones, a menudo en lo que se refiere a producciones independientes.

Así será 'True Detective: Night Country'

Cuando la larga noche invernal cae sobre Ennis, los seis hombres que operan la Estación de investigación ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las Detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan en sí mismas e indagar en las turbulentas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno.“

True Detective significará el primer gran papel de Jodie Foster en televisión, acompañada aquí por Kali Reis. John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc y Joel D. Montgrand completan el reparto de la cuarta temporada.

Issa López, responsable del aplaudido filme Tigers Are Not Afraid, es la directora de todos los episodios, además de guionista junto a Alan Page Arriaga y de productora ejecutiva. Barry Jenkins (Moonlight, The Underground Railroad) también forma parte de la producción de la ficción antológica, que llegará cinco años después de la tercera temporada, protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff. La aplaudida primera temporada tuvo a la pareja formada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson como protagonistas, mientras que la segunda, mucho peor recibida, tuvo a Colin Farrell, Rachel McAdams y Vince Vaughn al frente del reparto.