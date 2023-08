HBO sentencia 'The Idol' tras un sinfín de polémicas y descarta una segunda temporada

Era casi la crónica de una muerte anunciada: The Idol no tendrá segunda temporada en HBO.

La controvertida serie protagonizada y producida por Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, además de cocreador junto a Sam Levinson, creador de Euphoria, ha quedado oficialmente cancelada, tal y como comunicó la compañía: “Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos a los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo”, se lee en el comunicado publicado por The Wrap.

Marcada por la polémica y por debajo de las expectativas

Ya desde antes de su estreno, la ficción generó una notable polémica mediática por sus problemas durante la producción. Amy Seimetz, directora original del proyecto, salía de este con el 80% del material enlatado, tras ficciones con el núcleo duro creativo, especialmente con Levinson. Este, hasta entonces solo productor ejecutivo, decidió descartar todo el trabajo previo y reescribió y dirigió por completo la serie.

De ello nos enterábamos por el extenso reportaje de Rolling Stone, a partir de 13 entrevistas de trabajadores no identificados del equipo, que acusaban al autor televisivo de haber ideado “la fantasía de violación de un hombre tóxico”.

Tras su estreno en el festival Cannes, la serie recibió el vapuleo generalizado de la crítica, hasta convertirse en la segunda serie peor valorada de HBO desde el nacimiento de Metacritic, solo solo por delante de la miniserie The Leisure Class. Con todo, Levinson se jactó de la controversia y aseguró tener entre manos el “mayor éxito del verano”, algo que no se corresponde con los datos de audiencia. Aunque en la línea de otros estrenos de HBO, y con el consumo en diferido aupando los números, sus cifras han distado de ser las propias de un fenómeno como otros del canal.

Cabe decir que, en un primer momento, HBO dejó la puerta abierta a la continuidad, cuando la serie aún iba por el segundo episodio emitido, aunque se cubría las espaldas recordando que desde el primer momento se ideó como una serie cerrada. No obstante, el hecho de que la temporada concluyese por sorpresa con el quinto episodio, cuando se habían anunciado seis, ya hizo sospechar del final del producto, que ahora se confirma.