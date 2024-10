Jeremy Strong no echa de menos rodar 'Succession' ni quiere volver a hacer de Kendall: “Me jodió la vida”

Para Jeremy Strong, Succession ha sido su gran escaparate profesional y el que ha terminado de consolidar su posición en Hollywood. Ahora bien, para el intérprete la experiencia ha sido más que suficiente y no echa de menos a su personaje de Kendall Roy.

El actor ha sido tajante al decir que ha pasado página respecto a la aplaudida serie de HBO. De hecho, asegura que ha acabado tocado por el personaje que defendió durante las cuatro temporadas de la obra. “Me jodió la vida”, afirmaba a The Sunday Times, con motivo de la promoción de The Apprentice, nueva película biográfica en torno al ascenso empresarial de Donald Trump, y en la que Strong encarna al abogado y mentor del magnate, Roy Cohn.

“Ningún deseo” por retomar el personaje

De hecho, también se manifiesta en contra de cualquier posibilidad de recuperar al personaje en un spin-off. “No tengo ningún deseo de nada de eso. Soy consciente de que es uno de los capítulos principales de mi vida, pero no lo echo de menos”, insiste.

Para él, la creación de Jesse Armstrong es “un regalo de valor incalculable” y sí valora el poder trabajar con un material que resultaba “un banquete”. “Pero el conflicto de Kendall fue muy difícil de soportar durante siete años. Y hay mucho más que me gustaría hacer”.

En relación a Strong en sí mismo, su forma de afrontar el trabajo dio mucho de que hablar especialmente durante la temporada final, cuando salieron diversas voces a hablar de cómo llevaba a extremos “ridículos” el método. Brian Cox llegó a calificar como “molesto” esa forma de trabajar de su compañero.

Con todo, las sensaciones con respecto al descanso tras terminar la serie son en mayor o medida compartidas. Hace ahora un año, el propio Armstrong habló de “alivio” que sintió al clausurar Succession y mantener el nivel después de las dos primeras temporadas, que superaron cualquier expectativa de la cadena: “Esa presión fue muy grande, así que no tener eso y poder estar viajando un poco, algo que no he podido hacer durante muchos años, es muy agradable”.