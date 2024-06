Kevin Costner confirma que no estará en el final de 'Yellowstone': “Solo quería deciros que no volveré”

Kevin Costner ha anunciado que definitivamente no participará en la segunda parte de la temporada 5 de Yellowstone con la que se cerrará la serie. Un comunicado que supone su adiós a esta producción de Paramount y a la vez, la conclusión de un 'culebrón' en torno a su salida que llevaba alargándose más de un año.

“Solo quería deciros que, después de este largo año y medio trabajando en Horizon, haciendo todo lo que debía y pensando en Yellowstone, una serie que amo y sé que amáis, me he dado cuenta de que no voy a poder continuar en la temporada 5B o en el futuro”, ha dicho él mismo en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram.

“[La serie] fue algo que realmente me cambió, me encantó y sé que a vosotros también. Y solo quería deciros que no volveré. Me encanta la relación que hemos tenido desarrollar y nos vemos en el cine”, zanja, dando carpetazo final a su historia en Yellowstone.

La segunda mitad de la temporada 5, que tendrá seis episodios, estaba originalmente prevista para emitirse en el verano de 2023. Sin embargo, hubo retrasos en la producción que se encadenaron con los problemas de Costner con el creador de la serie, Taylor Sheridan, por la incompatibilidad del rodaje con su trabajo en Horizon, saga en la que también está implicado el actor.

Finalmente, los capítulos finales de Yellowstone se estrenarán en noviembre, ya sin su protagonista. En España pueden verse a través de SkyShowtime.