'La Moderna' llega a su capítulo 100 con novedades y se pone “las pilas” para alcanzar “un nuevo nivel”

Coincidiendo con la emisión de su capítulo número 100 este jueves 15 de febrero, La Moderna ha empezado a grabar su segunda temporada. El serial de TVE que protagoniza Helena Ezquerro, en antena desde septiembre de 2023, ya ha sentado las bases de su futuro con nuevas tramas y personajes que darán un importante giro a los próximos guiones.

Desde TVE señalan que la serie les está “dando muchas alegrías”, en palabras de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación. No obstante, aunque los datos de audiencia de La Moderna hayan mejorado en las últimas semanas (actualmente roza el 8.5% de cuota), todavía son insuficientes para la cadena pública, por lo que se van a plantear una serie de novedades con las que llamar la atención de los espectadores.

Este jueves, aprovechando el citado aniversario, TVE presentó las novedades que llegarán próximamente a la serie que producen Madiawan y Boomerang TV.

Además de las incorporaciones de Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Álex Adrover las tramas se renuevan con los potentes personajes interpretados por Armando del Río, Carlos Serrano-Clark, Eva Pedraza, Manuel Bandera y Eduardo Velasco que se han incorporado recientemente.

Los decorados también tendrán importantes novedades. La Moderna rodará en novedosos y representativos escenarios naturales del Madrid antiguo y, además, los dos platós de más de 2.500 metros cuadrados estrenan estancias en las que se recrean las nuevas tramas.

A la cuidada ambientación del salón de té, la imponente galería comercial, el cabaret o las viviendas de los protagonistas, se unen la flamante y señorial casa de doña Carla, una tienda de gramolas que estará ubicada en la galería Morcuende, el taller de costura y la buhardilla en la que viven Laurita e Inés.

Con la imperiosa necesidad de ganar audiencia, desde TVE parecen dispuestos a reconducir la situación de La Moderna, cuyo impacto es notablemente menor al de La Promesa, la telenovela que se emite justo a continuación.

“El reto de una serie diaria es reinventarse, rediseñando la serie, las tramas. Tener ese equilibrio de actores promesa con actores consagrados da un punto premium a las series diarias. Los nuevos decorados harán que la serie gane frescura y las nuevas tramas son muy adictivas. Nos estamos poniendo las pilas para llevar a la serie a un nuevo nivel”, ha señalado José Pastor, director de Ficción de la radiotelevisión pública.

Así será la segunda temporada de 'La Moderna'

La segunda temporada llegará cargada de nuevos personajes y tramas que darán un vuelco a la vida de los protagonistas. Todo comenzará con un acontecimiento que marcará un antes y un después: la boda de Matilde e Iñigo.

Todos esperan una boda tranquila y llena de felicidad, pero no será así, ya que traerá cambios muy importantes en la vida de la familia Garcés. La villana doña Carla no se quedará de brazos cruzados viendo cómo se celebra la boda y, junto a su madre, hará todo lo posible para interponerse y que no llegue a oficiarse.

La rutina en las galerías Morcuende se trastoca con la llegada de dos nuevos personajes. El implacable Cesar Morel, interpretado por Miguel Ángel Muñoz, regentará el Madrid Cabaret y se cruzará en la vida de Inés. Y Mario, al que da vida Álex Adrover, llegará para encargarse de la tienda de gramolas y reencontrarse con un antiguo amor del pasado.

En el Salón de té, también habrá algunos cambios, como la incorporación de una nueva dependienta: Doña Lázara (Begoña Maestre), que llegará con la intención de hacerse con el puesto de Teresa, la encargada.

La ficción, que obtuvo el Premio FICAL a Mejor Serie diaria en el Festival de Cine de Almería, está basada en Tea rooms, novela publicada en 1934 y una de las obras más conocidas de Luisa Carnés, una de las grandes escritoras de la Generación del 27.