'La Promesa' dijo adiós a un personaje “incomprendido” incluso por su actriz: “Yo nunca pasaría esa barrera”

Los espectadores de La Promesa se despidieron este miércoles de María Antonia, la mujer que llegó al palacete de los Luján para apoyar a Cruz, la marquesa, cuando el hijo de esta fue reclutado para combatir en la guerra.

Se instaló en la finca con ese propósito pero cometió un error que le costó caro: María Antonia se enamoró del marqués y hasta se besó con él en varias ocasiones.

El secreto quedó al descubierto poco después. Llegó a oídos de Cruz y esta, con todo el dolor de su corazón, decidió que su gran amiga debía marcharse para siempre.

“Vine con el único propósito de acompañarte en un momento delicado y me voy con el buen sabor de boca de haberlo conseguido”, le dijo al despedirse de ella. El equipaje estaba preparado y un carruaje la esperaba a los pies del palacete. “Espero que ese sabor de boca te dure mucho tiempo, igual que me durará la felicidad que me has dejado”, contestó Cruz antes de abrazarla por última vez.

Cuando María Antonia abandonó el imponente edificio, la marquesa se echó a llorar desconsoladamente.

Elia Galera se distancia de su personaje

La marcha de María Antonia supone la despedida de Elia Galera, la actriz que la ha interpretado a lo largo de 49 episodios.

La madrileña dice que se incorporó al exitoso serial de La 1 con la certeza de que los espectadores no aprobarían el comportamiento de su personaje. “Pensé que, en mi caso, iba a ser difícil de defender ya que María Antonia iba a apoyar a una amiga y, al final, acaba enamorándose de su marido. ¡Pero es la vida misma!”, comenta en una entrevista con Rtve.es.

De hecho, ni siquiera ella entiende a la amiga de Cruz: “María Antonia y yo nos diferenciamos en que yo nunca pasaría esa barrera. A los novios de mis amigas les veo el atractivo, pero porque son sus novios, nada más”.