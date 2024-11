'La que se avecina' recupera por sorpresa a un personaje 'perdido' en su recién estrenada temporada 15

Aviso, spoilers: a continuación se desvela un detalle del episodio 15x03 de La que se avecina, estrenado este lunes 18 de noviembre.

Amazon Prime Video ha estrenado este lunes 18 de noviembre la 15ª temporada de La que se avecina. Para ser exactos, la plataforma de streaming ha lanzado los tres primeros episodios de la nueva tanda, que tendrá un total de ocho y que próximamente se verá en abierto a través de Telecinco. Más adelante llegarán las temporadas 16 y 17, que la comedia vecinal ya tiene garantizadas tras la renovación sellada por la OTT, Mediaset y los hermanos Caballero a finales de octubre.

Eso sí, ahora no toca mirar al futuro, sino detenerse en el presente para comentar un detalle que ha dejado el tercer episodio de la recién estrenada temporada, Un encargado descerebrado, un sarao no autorizado y una excursión a Narnia, que ha recuperado por sorpresa a un personaje que hacía años que no aparecía en la serie. Un regreso más que sumar a los ya anunciados de Rebeca (María Adánez) y Leo (Luis Miguel Seguí).

(A partir de aquí, SPOILERS)

El regreso del que vamos a hablar no es tan sonado, pero sí igual de sorprendente. Nos referimos al de Toñín, el hijo de Antonio Recio y Nines, que ha sido recuperado para dinamizar las tramas entre el pescadero y Berta. El personaje, recordemos, surgió en la tercera temporada de LQSA, cuando el dueño de Mariscos Recio quiso regalar un bebé a su esposa al ver que no se quedaba embarazada. Para ello pagó a Nines, que se quedó embarazada por inseminación. Sin embargo, Berta no quiso saber nada de la criatura al no haber nacido en su vientre, lo que llevó a Antonio a dárselo a Nines.

A partir de ese momento, Toñín fue apareciendo y desapareciendo de las tramas de la serie. Una de las últimas veces que fue mencionado fue en la temporada 12, cuando Nines dijo que estaba en un internado. Ahora, Toñín ha reaparecido como un rider que llama a la puerta de los Recio. Pero no para entregarles un pedido, sino para quedarse en su casa.

“Hola, papá. Que no aguanto más a mi madre, que me acoplo con vosotros. Me tienes que acoger, ¿no? Soy menor y eres mi padre”, le dice a un sorprendido Recio. “¿Este bigardo es Toñín?”, se pregunta antes de hacer gala de su homofobia y preguntar lo siguiente a su hijo: “¿Eres normal o... desviado? ¿Eres de jujus o de penes?”. El joven responde que es hetero, lo que supone una gran alegría para el personaje interpretado por Jordi Sánchez: “¡Hijo mío, qué alegría! Bienvenido a casa!”.

Berta, sin embargo, no está tan contenta con la presencia de Toñín. Pero eso al Recio le da igual: “Berta, tiene mis genes, es descendiente del Cid, pariente cercano de Hernán Cortés, heredero de mi imperio y heterosexual... ¡Toñín se queda! Un duque no puede quedarse sin descendencia”. “Ya tienes a Alba”, responde su esposa. “Berta, un descendiente digno. ¡Dej al ingendro haciendo pastelitos de colores allá donde esté!”, contesta el pescadero.

Poco después vemos cómo Recio contrata a Toñín para que trabaje en la pescadería, aunque el joven deja claro que prefiere “ser streamer”. “¿Cómo va a trabajar? Está en edad escolar, tiene que ir al instituto”, recuerda Berta, que aun así no consigue ganarse la simpatía del chico. Primero, porque a Toñín no le gusta estudiar. Y segundo, porque según su madre, todas las rubias sois malas, tontas o las dos cosas“, frase que acompaña con un ”no ni ná“ y llevándose las manos a las axilas, el gesto por excelencia de Nines.

El regreso de María Adánez a 'LQSA'

Antes del regreso de Toñín, la nueva temporada de La que se avecina nos cuenta el de Rebeca, la abogada interpretada por María Adánez. El personaje llegó a tener un papel relevante en las temporadas 7 y 8 de la serie, pero su importancia fue decayendo hasta desaparecer en la novena. Ahora, seis después, vuelve a LQSA para ser la inquilina del piso de Menchu.

“Me suenas mucho. ¿Te conozco de algo?”, le dice el personaje de Loles León en otro ejercicio de metaficción, pues si bien Menchu y Rebeca no coincidieron en la primera etapa de la abogada en LQSA, León y Adánez sí compartieron más de una escena en Aquí no hay quien viva.