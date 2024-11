Gonzalo Miró contraataca a Antonio Naranjo por su acusación: “Tú no sueles decir la verdad, y aquí estás”

Hace ya dos meses, a principios de septiembre y aprovechando nuestra entrevista con él en el FesTVal de Vitoria, Gonzalo Miró habló de su faceta como tertuliano televisivo agradeciendo no haber sufrido censura: “Nunca en ningún programa en el que yo haya estado me han dicho qué tenía que decir o hasta dónde podía llegar. Eso también es de agradecer. Yo me siento muy libre de decir lo que pienso en cada momento”.

Entre diario suele demostrarlo en Espejo Público, donde sus opiniones e ideas suelen quedarse bastante en solitario frente al resto de colaboradores e incluso contra la presentadora Susanna Griso. Pero también los fines de semana en La Roca, el magacín vespertino de laSexta, habitualmente tiene que confrontar con otros tertulianos. Este domingo se vivió otro ejemplo con Antonio Naranjo.

Después de que el periodista de El Debate dijese que la responsabilidad de la gestión de la DANA también era el Gobierno central, por lo que según él éticamente no se podía pedir la dimisión de Mazón sin pedir también la de Pedro Sánchez, Miró fue tajante: “Hay que dejar claro, y creo que todo el mundo lo sabe, que el responsable de emergencias ese día era Carlos Mazón, punto”. Naranjo le interrumpió, diciendo que “no” pese a no explicar por qué, y Miró insistió: “Es indiscutible Antonio, te pongas como te pongas. El responsable de las emergencias era el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ya está, el que diga lo contrario es mentira”.

Naranjo, obviamente, se dio por aludido y volvió a intentarle interrumpir. Pero Gonzalo Miró reclamó su turno de palabra: “Yo te he escuchado a ti, no estaba de acuerdo en nada de lo que has dicho y no te he interrumpido. Así que por favor”. Naranjo contraatacó asegurando que el que estaba mintiendo era Miró: “No estás diciendo la verdad”, y éste respondió por primera vez refiriéndose a Naranjo: “Bueno, tú no sueles decir la verdad, y aquí estás normalmente hablando”.

Antonio Naranjo se indignó, señalando que acababa de decir “algo muy serio”, y Miró le hizo ver que le había dicho exactamente lo mismo que él: “¿Me lo dices tú a mí y no te lo puedo decir yo a ti?”. Así que Naranjo reculó: “Lo voy a rectificar, creo que estás equivocado”, y Miró quiso seguir intentando exponer su razonamiento: “Bueno, pues tú también te sueles equivocar y no por eso yo te interrumpo”. Pero Naranjo no le dejó avanzar, recurriendo ya a lo personal: “Te faltan años y experiencia para decir que yo no digo la verdad”.

Miró, pasando del enfrentamiento buscado por el otro tertuliano e intentando volver a centrarse en su argumentación, repitió: “El responsable ese día de las emergencias de la Comunitat Valenciana era Carlos Mazón, te pongas tú como te pongas”. Y como Naranjo no quería dejarle hablar, tuvo que intervenir la presentadora, Nuria Roca: “Naranjo, vamos a dejar que termine Gonzalo, por favor”. Sólo entonces Miró pudo desarrollar su argumentación, en la que incluyó los protocolos que marcan que la responsabilidad es de las comunidades autónomas, y también las distintas mentiras en las que ha incurrido Mazón para eludir esa responsabilidad.

Miró también apuntó contra los medios que “sueltan bulos”

El debate sobre los bulos que realizó La Roca hizo que por momentos pareciese que sólo los influencers y las redes incurren en esas mentiras.

También Gonzalo Miró centró el tiro, incidiendo en que igualmente “hay medios de comunicación que van soltando bulos, sabiendo que lo son, y no pasa nada”.