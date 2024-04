laSexta sorprende con el estreno de 'Un nuevo amanecer' en abierto, en una “emisión única” contra Sistiaga

Un nuevo amanecer, la tragicomedia dirigida por José Corbacho y protagonizada por Yolanda Ramos en Atresplayer, salta al abierto por sorpresa. Y lo hace directamente en laSexta.

La cadena ha comenzado a promocionar el estreno de los primeros episodios de esta serie para el próximo miércoles 24 a las 22.30 horas. Será una “emisión única”, precisan en la promo, lo que hace suponer de una noche especial como la que se ha dedicado en el pasado a otros títulos exclusivos de Atresplayer en Antena 3, como Veneno o La novia gitana.

La emisión en abierto de Un nuevo amanecer llegará días antes de que se estrene en Atresplayer el octavo y definitivo episodio de la temporada de la comedia.

Destaca, eso sí, que esta vez se destine al segundo canal esta emisión evento. Ahora bien, no es la primera serie de producción propia del grupo que llega al segundo canal. En los últimos meses, laSexta ya ofreció en abierto Deudas, comedia de la factoría de Daniel Écija estrenada a comienzos de 2021 en la plataforma premium. Esta estrategia ya anticipo un refuerzo de la oferta de entretenimiento de laSexta.

Ante el comienzo de 'Otro enfoque' en Cuatro

Desde el final de Generación Top de Ana Pastor, laSexta había acostumbrado a emitir cine, como este pasado día 17, con A propósito de Llewyn Davis, que apenas tuvo margen de acción, con un 2.3% de cuota de pantalla y 213.000 televidentes.

Ahora, Un nuevo amanecer tendrá que hacerse notar en una noche particularmente complicada, con el duelo entre El 1% (Antena 3) y Factor X (Telecinco), al que esta semana también se sumará MasterChef 9, que duplica su ración semanal en La 1. Además, se enfrentará en su duelo directo a Otro enfoque, el nuevo formato de reporterismo de Jon Sistiaga que toma el relevo de Callejeros en Cuatro.

Sinopsis de 'Un nuevo amanecer'

Candela, reconocida actriz y humorista, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo (o eso dice ella), pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal (separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella), ni profesional, que cada vez es más desastrosa.

Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público Un nuevo amanecer.