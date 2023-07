Las series de julio empiezan con 'Poquita fe' para animarse con 'Good Omens' por la vuelta de 'Futurama'

Ni el calor da tregua en este arranque veraniego, ni tampoco las series en lo que respecta a su ritmo de estrenos. El recuento de lo que llevan en el petate las cadenas y plataformas para el mes de julio nos deja 62 títulos, entre estrenos y regresos, ficción y docuseries. Un volumen que bien puede quemar hasta al aficionado más preparado para el consumo indiscriminado.

ESPECIAL | Estas son nuestras series favoritas del segundo trimestre de 2023

Más

Eso sí, también podemos entrever una tendencia: con la temporada televisiva recién acabada, podemos notar que las expectativas que manejan las producciones que se presentan en julio es sensiblemente más baja. Cosa, por otro lado, más que normal, al ser este un mes en el que el consumo televisivo baja con el comienzo de las vacaciones y de las escapadas fuera del hogar.

Para quienes sigan con su penitencia en el sofá, podemos poner de relieve los títulos de capital español: empezamos julio con Poquita fe (4 de julio), la nueva comedia de Montero y Maidagán para Movistar Plus+, que se ofrece en píldoras de 15 minutos; y a mediados de mes sube la temperatura dando entrada a Zorras (16 de julio). Este es el título de la nueva producción de Atresplayer (ya sin el Premium de apellido), adaptando la novela de Noemí Casquet. Siguiendo con producto patrio, podemos destacar a Elena Anaya, que se codea con el recientemente oscarizado Brendan Fraser en el actioner televisivo Professionals, que verá la luz en XTRM.

La cosecha europea también es relevante: ahí está la nueva aproximación a Django (10 de julio), uno de los grandes iconos del spaghetti western: tras rendirle pleitesía Tarantino en Django desencadenado, y mientras el talludito Franco Nero trata de lograr la luz verde a una nueva secuela directa del clásico original, SkyShowtime propone esta miniserie donde el pistolero trágico queda interpretado por el belga Matthias Schoenaerts (De óxido y hueso). A Filmin, por su lado, llega la noruega The Architect (25 de julio), con la vitola de su éxito en la Berlinale.

Y mirando hacia América, también nombres propios de interés: Steven Soderbergh dirige la miniserie Círculo cerrado, un círculo compuesto de estrellas de gran calibre que dará lustre a la escaleta de estrenos de HBO Max desde el 13 de julio; un día más tarde, el 14, Apple TV+ trae de vuelta Fundación, fundada sobre los escritos de Isaac Asimov, con su segunda temporada; y el 28 de julio le toca el turno a los buenos presagios, es decir, los Good Omens de Terry Pratchett y Neil Gaiman, adaptados por este último para Amazon Prime Video. Todas estas vueltas son esperadas, aunque nada superará a la expectación por la vuelta de Futurama, con 10 nuevas entregas que verán la luz a nivel global desde el 24 de julio en Disney+.

Las 11 series más destacadas de julio de 2023:

1) 'Poquita fe' (4 de julio, Movistar Plus+)

Así es la serie: Berta y José Ramón intentan vivir su vida lo mejor que pueden. Sus emociones, esperanzas y pasiones están atenuadas por el ruido del día a día. Pero ahí siguen. El ruido que los rodea lo provocan los suegros de él, siempre presentes; la hermana de ella, la favorita de la familia; la madre de José Ramón, un alma libre aunque agotadora; el vecino, un ser despreciable, pero que vive pared con pared; los de la guardería donde trabaja Berta; los guardias de seguridad, compañeros del trabajo de Jose Ramón; los del bar; los vecinos; los amigos de los suegros; los amigos de la cuñada; los amigos de los amigos... Mucho ruido. Demasiado. Si pudieran apagarlo...

Por qué destaca: Por ser el nuevo título en sumarse al catálogo español de Movistar Plus+, que cuenta además con dos de los personalísimos autores de comedia españoles, Pepón Montero y Juan Maidagán, responsables de los guiones de Justo antes de Cristo, Los del túnel y Camera Café. Con un formato muy particular, doce capítulos de 15 minutos, uno por mes, esta propuesta de “historias mínimas” cuenta con otro titán del humor español, Raúl Cimas, y con otra actriz de registro cómico superlativo, Esperanza Pedreño.

2) 'Django' (10 de julio, SkyShowtime)

Así es la serie: Django relata la historia de un hombre que busca venganza y acaba luchando por una causa mayor. Texas, a finales del siglo XIX: Django llega a un árido pueblo situado al fondo de un cráter: New Babylon. En su misión, busca a los hombres que asesinaron a su familia, pero descubre que su hija Sarah ha sobrevivido y está allí. Sarah tiene 20 años, está a punto de casarse con John Ellis, el fundador de New Babylon, y lo más importante: no quiere a Django en el pueblo. Sin embargo, él no se rinde y hará todo lo que esté en su mano para lograr que su hija le dé una segunda oportunidad. Paralelamente, tanto Django como Sarah y John, se ven envueltos en una red de oscuros secretos destinados a salir a la luz.

Por qué destaca: Por tratarse de la enésima resurrección de uno de los grandes mitos del spaghetti western, surgido en 1966 con el filme homónimo de Sergio Corbucci (también autor de la historia) y que dio el estrellato mundial a Franco Nero. El éxito propició una interminable lista de secuelas no oficiales, además de contar con una oficial, El retorno del héroe de 1986. Espoleado por el éxito de Django desencadenado, Nero ha dedicado la última década a tratar de sacar adelante una última entrega, Django Lives!, atascada en su desarrollo cuando Sky Italia y Canal+ emprendieron este proyecto televisivo, ideado por Leonardo Fasoli y Maddalena Ravagli. El pistolero mítico ahora es encarnado por Matthias Schoenaerts en una miniserie que cuenta con Noomi Rapace como villana. Ojo, porque Nero también tiene una pequeña intervención especial.

3) 'Círculo cerrado' (13 de julio, HBO Max)

Así es la serie: La investigación de un secuestro frustrado desvela secretos que han permanecido ocultos por mucho tiempo que conectan a múltiples personajes y culturas en la Nueva York actual.

Por qué destaca: Porque nos trae de vuelta a Steven Soderbergh. El incansable director regresa a la plataforma de Warner Bros Discovery, para la que ya dirigió el filme No Sudden Move, con cuyo guionista, Ed Solomon, repite. De hecho, Círculo cerrado parte de un tratamiento de más de 500 páginas que el también autor del libreto de Men in Black había escrito a lo largo de dos años. Como es habitual cuando hablamos del realizador y montador, este recluta a un reparto de garantías y elevado caché: Claire Danes (a la que hemos visto esta última temporada en Fleishman está en apuros), Timothy Olyphant (antes de volver a ser Raylan en la secuela de Justified), Dennis Quaid, Zazie Beetz, Jharrel Jerome y CCH Pounder.

4) 'Fundación' T2 (14 de julio, Apple TV+)

Así es la serie: Más de un siglo después de los eventos del final de la primera temporada, la tensión aumenta en toda la galaxia en la segunda temporada de “Fundación”. Los Cleon se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el Imperio desde dentro. Hari, Gaal y Salvor descubren una colonia con habilidades psiónicas que amenaza con alterar la psicohistoria misma. La Fundación ha entrado en su fase religiosa, promulgando la Iglesia de Seldon en todo el Círculo Exterior e incitando a la Segunda Crisis: la guerra con el Imperio. La monumental adaptación de “Fundación” narra las historias de cuatro individuos cruciales que trascienden el espacio y el tiempo y se enfrentan a crisis mortales, lealtades cambiantes y complejas relaciones que acabarán por determinar el destino de la humanidad.

Por qué destaca: Por tratarse del regreso de la saga épica de David S. Goyer, guionista de las trilogías de Blade y El caballero oscuro, basada en las historias de Isaac Asimov. Han pasado casi dos años desde la primera temporada, algo que se explica por la escala del proyecto producido por la división televisiva de Skydance. Jared Harris y Lee Pace siguen al frente de de un elenco al que se incorporan, entre otros, el siempre eficaz Holt McCallany (Mindhunter).

5) 'El verano en que me enamoré' T2 (14 de julio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Belly solía contar los días que faltaban para volver a Cousins Beach, pero con Conrad y Jeremiah peleándose por su amor y el regreso del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vuelva a ser el mismo. Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro de la querida casa de Susannah, Belly tiene que reunir a la pandilla y decidir de una vez por todas dónde está su corazón.

Por qué destaca: Por ser uno de esos fenómenos juveniles, en ocasiones de fulgor efímero, que a menudo pasa un tanto inadvertido para los más talluditos, pero que goza de un impacto coyuntural innegable en los adolescentes de nuestros días. Jenny Han, la autora de las novelas, figura como cocreadora de esta traslación a imágenes de El verano en que me enamoré, que produce y codirige. A esta se añadirá próximamente otro spin-off de A todos los chicos, XO Kitty, para Netflix. Elsie Fisher y Kyra Sedgwick se unen al reparto de la segunda temporada de la que nos ocupa, que lideran los jóvenes Lola Tung, Christoper Briney y Gavin Casalegno.

6) 'Zorras' (16 de julio, atresplayer)

Así es la serie: Zorras es una historia que moderniza las historias chick-lit y busca retratar a mujeres reales, con sus inseguridades, pero con ganas de comerse el mundo. Con una clara ambición divulgativa sobre el sexo, no solo es una serie sobre sexo, es ante todo una historia de amistad y sororidad, de la familia que se elige. Sus protagonistas, Alicia, Diana y Emily, no tienen nada que ver. Cada una es de un estrato social distinto, con unas experiencias previas y una personalidad muy diferente. Pero sí tienen algo en común: las mismas ganas de divertirse, de arriesgarse, de liberarse, de empoderarse y probarlo todo. Para ello fundan “el club de las zorras” con un objetivo muy claro: cumplir todas sus fantasías sexuales.

Por qué destaca: Por ser la siguiente producción original de atresplayer (toda vez que se ha sometido a la renovación de su imagen corporativa para competir fuerte por el mercado del streaming), y de nuevo con marcado afán rupturista en su representación de la juventud y del mundo actual. Se trata de la adaptación de la primera novela de la exitosa trilogía literaria de Noemí Casquet, de la que se han encargado las guionistas Estíbaliz Burgaleta y Flora González Villanueva. Andrea Ros, Tai Fati y Mirela Balić son las protagonistas de una ficción que cuenta también con la propia autora de la trilogía literaria, Casquet, en el elenco. Pilar Castro, Laura Galán y Vicenta Ndongo también están en el elenco.

7) 'Futurama' T11 (24 de julio, Disney+)

Así es la serie: Los nuevos episodios de Futurama permitirán conocer los desenlaces de los misterios que ocurrieron durante décadas en la serie: la evolución de la historia de amor entre Fry y Leela, los misteriosos contenidos de la caja de arena de Nibbler, la historia secreta del malvado Robot Santa, y el paradero de los renacuajos de Kif y Amy. Entre tanto, una pandemia desconocida asola la ciudad mientras el equipo explora el futuro de las vacunas, el bitcoin, la cultura de la cancelación y la televisión por streaming.

Por qué destaca: Por tratarse del esperado nuevo regreso de la sátira animada creada por Matt Groening y David X. Cohen, 10 años después de su última despedida (desde su emisión original en Fox ha tenido varias nuevas vidas). Lo hace con 10 nuevos episodios que pasarán a engrosar el catálogo de Disney+, y para los que traen de vuelta al reparto vocal original. Incluso está de vuelta John DiMaggio como Bender, tras resolver las desavenencias iniciales con la producción. También el doblaje español parece mantenerse intacto a juzgar por el tráiler compartido por Disney.

8) 'Professionals' (24 de julio, XTRM)

Así es la serie: Professionals serie arranca con la explosión de un avanzado satélite médico perteneciente al millonario futurista Peter Swann, que tras el suceso trata de proteger su imperio a toda costa. Junto a su prometida, la visionaria Doctora Gracia Dávila, decide contratar los servicios de un exoficial de contrainteligencia llamado Corbo y de un grupo de hábiles mercenarios para investigar las verdaderas causas del ataque desde una base asentada en la provincia de Western Cape en Sudáfrica.

Por qué destaca: Por traer de vuelta a televisión a Brendan Fraser en el año en que culminó su renacimiento profesional con el Oscar a mejor actor por The Whale. Eso sí, este proyecto data de algún tiempo antes de ponerse a las órdenes de Darren Aronosfky: esta miniserie de acción fue producida y estrenada en Estados Unidos en 2020, aunque es ahora cuando llega a España. Creada por Michael Colleary (Lara Croft: Tomb Raider) y Jeff Most (Soldado de fortuna, El cuervo), la serie cuenta con otros dos reclamos llamativos en su reparto: en primer lugar, la presencia como protagonista femenina de la española Elena Anaya, que acaba de terminar de rodar Las largas sombras para Disney+ a las órdenes de Clara Roquet; en segundo, por Tom Welling, el Clark Kent de Smallville, algo más entrado en años.

9) 'The Architect' (25 de julio, Filmin)

Así es la serie: En un futuro cercano, una joven arquitecta debe encontrar la manera de construir mil apartamentos en el centro de Oslo, solo para descubrir que el lugar más adecuado es el estacionamiento subterráneo donde mucha gente vive ilegalmente.

Por qué destaca: Por sus credenciales. The Architect fue ganadora de la mejor serie en el Festival de Berlín, esta sátira noruega, creada y escrita por Nora Landsrød and Kristian Kilde dirigida por Kerren Lumer-Klabbers, pone el foco en una problemática cuando menos oportuna: la de los precios del alquiler de las grandes ciudades europeas. En total, se compone de cuatro episodios de 18 minutos de duración.

10) 'Cómo conocí a tu padre' T2, 2ª parte (26 de julio, Disney+)

Así es la serie: En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Una narración que nos trae al presente, donde Sophie y su inseparable grupo de amigos se encuentran en un momento de sus vidas en el que tienen que averiguar quiénes son, qué quieren hacer y cómo pueden llegar a enamorarse en una época en la que hay tantas opciones y tantas aplicaciones de citas.

Por qué destaca: Por continuar con lo que resta de la segunda temporada de este spin-off de Cómo conocí a vuestra madre, que ha reforzado sus lazos con la serie matriz, con la recuperación de Neil Patrick Harris, de nuevo como Barney Stinson. Los responsables creativos de la sitcom, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, ya recalcaron no es un simple cameo sino que tendrá “un gran impacto” a lo largo de esta temporada.

11) 'Good Omens' T2 (28 de julio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La nueva temporada explorará tramas que van más allá del material original para dar luz a esta peculiar amistad entre Azirafel, un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada, Crowley. Después de haber estado en la Tierra desde El Principio y con el Apocalipsis frustrado, Azirafel y Crowley vuelven a una vida tranquila entre los mortales en el Soho londinense cuando un mensajero inesperado se presenta con un misterio sorprendente.

Por qué destaca: Por suponer el regreso al universo creado por Terry Pratchett y Neil Gaiman, de nuevo coshowrunner de la serie, cuya segunda temporada llega alrededor de cuatro años después de la primera. Michael Sheen, David Tennant vuelven a ejercer como el ángel Azirafel y el demonio Crowley, acompañados una vez más por Jon Hamm como el arcángel Gabriel. En la parte creativa, Douglas Mackinnon también vuelve como director de los seis episodios, además de estar como productor ejecutivo de una temporada en la que los personajes se transportarán a los tiempos bíblicos, el Edinburgo victoriano y la Inglaterra de los años cuarenta.

Otras 32 series que se estrenan en julio de 2023:

Ghosts of Beirut (3 de julio, SkyShowtime) Tres veces Ana (3 de julio, Divinity) Torres de Malory (3 de julio, Enfamilia) El príncipe que nunca reinó (4 de julio, Netflix) Te estoy vigilando (5 de julio, Disney) Kizazi Moto: Generación fuego (5 de julio, Disney+) Blackport (6 de julio, AMC+) Mi feliz matrimonio (5 de julio, Netflix) Shaun White: La última ronda (6 de julio, HBO Max) The Horror of Dolores Roach (7 de julio, Amazon Prime Video) El resort (7 de julio, Movistar Plus+) Se busca millonario (7 de julio, HBO Max) Seducción fatal (7 de julio, Netflix) Un lugar por el que luchar (7 de julio, Disney+) Última llamada: el asesino en serie de la Nueva York Queer (10 de julio, HBO Max) Castigo (11 de julio, Filmin) De los 19 a los 20 (11 de julio, Netflix) Quaterback (12 de julio, Netflix) Compañías peligrosas (12 de julio, Disney+) Los secretos de Hillsong, la iglesia de las celebrities (12 de julio, Disney+) La supervivencia de una chica con curvas (13 de julio, Netflix) Cenizas del pasado (13 de julio, Netflix) Monarch (14 de julio, AXN Now) Kids in Crime (18 de julio, Filmin) Smartless: de gira (19 de julio, HBO Max) D.P.: El cazadesertores (20 de julio de 2023, Netflix) Superpowered: The DC Story (20 de julio, HBO Max) Mapa (21 de julio, HBO Max) El chico de oro (25 de julio, HBO Max) Un cuento perfecto (28 de julio, Nettflix) Captain Fall (28 de julio, Netflix) Bastard!! (31 de julio, Netflix)

Y 18 series más que estrenan temporada en julio de 2023: