Richard Gere da el salto a TV para protagonizar su primera serie, 'The Agency', junto a Michael Fassbender

Richard Gere se incorporará al elenco de The Agency, la adaptación estadounidense del drama político francés The Bureau para Showtime, en lo que será su primer papel importante para una serie de televisión, informó The Hollywood Reporter y recoge EFE.

Para el protagonista de American Gigoló y Pretty Woman, de 74 años, su participación en el nuevo proyecto supone asumir su primer papel fijo en una serie de televisión. Con anterioridad solo ha actuado en la miniserie MotherFatherSon y en pequeñas intervenciones especiales.

Ahora, el actor estadounidense se une a un potente reparto liderado por Michael Fassbender, que tras un largo paréntesis profesional de cuatro años volvió a primera línea con The Killer en 2023, y que no había vuelto a actuar en televisión desde La cortesana en 2008. También ha fichado por esta ficción a otro nominado al Oscar como Fassbender, Jeffrey Wright, al que también veremos en la segunda temporada de The Last of Us.

Así es 'The Agency'

La nueva serie sigue a Martian (Fassbender), un agente encubierto de la CIA, al que se le ordena abandonar su vida de incógnito y regresar a Londres y que tendrá que enfrentarse a los sentimientos que le genera la aparición de un antiguo amor. Gere interpretará a Bosko, el jefe de departamento de Londres con un pasado complejo a sus espaldas, después de servir como agente encubierto durante 8 años.

“Richard Gere es único, adorado por generaciones de seguidores en todo el mundo por su excepcional habilidad para infundir profundidad y autenticidad en cada papel que desempeña”, dijo Chris McCarthy, codirector ejecutivo global de Paramount y director ejecutivo de Showtime y MTV Entertainment Studios.