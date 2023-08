Albert Rivera, protagonista en 'Espejo Público' por su tenso encuentro con una reportera: “¿Pero qué pregunta es esa?”

Albert Rivera ha sido protagonista este miércoles en Espejo Público por su tenso encuentro con una reportera que le ha preguntado por sus planes de futuro, tras aparecer en la portada de una revista con una actriz y confirmarse su ruptura con la cantante Malú.

“¿Planes futuros tienes?”, comienza preguntando la periodista, a lo que el expolítico responde con cara de incredulidad: “¿Planes futuros? ¿Y tú?”, le contesta él, volviendo a ponerse el auricular que se había quitado para atender a la prensa.

Pero el momento más incómodo llega a continuación, cuando la reportera lanza la segunda pregunta: “¿En qué momento te encuentras, Albert?”. “De verdad, es que esto es una horterada. Aquí en medio de la gente molestando a los demás, de verdad...”, se limita a responder Rivera, a quien las cámaras habían interceptado en las escaleras mecánicas del Aeropuerto.

“¿Estás bien, tranquilo?”, vuelve a preguntar la periodista, mientras el ex de Ciudadanos no rebaja el nivel de tensión: “¿Pero qué pregunta es esa? Yo es que nunca hablo con la prensa del corazón, ni de mi vida. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer”.