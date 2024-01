Ana Terradillos ofrece a Pedro Piqueras un puesto como tertuliano de 'La mirada crítica': “Me encantaría tenerte aquí”

Antes de presentar ante la prensa especializada su nueva etapa como timonel de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo ha pasado por La mirada crítica para hablar de cómo afronta este reto profesional que arranca el lunes 15 de enero en Mediaset. El periodista toma el relevo de Pedro Piqueras, que se retiró al 21 de diciembre cerrando más de 40 años de trayectoria en televisión.

Mientras hablaban del “traspaso elegante” de poderes entre el director de Informativos Telecinco saliente y el entrante, Ana Terradillos ha sorprendido al hacer una propuesta. “A Pedro lo deberíamos fichar para La mirada crítica”.

El órdago era inmediatamente apoyado por el resto de tertulianas que acompañaban a la periodista este viernes 12. “A mí me encantaría. Carlos tiene su puesto, obviamente, pues oye le voy a hacer esa propuesta. ¿Por qué no te vienes a La mirada crítica? Me encantaría tenerte aquí... O si prefieres estar en tu casa tranquilamente y tener una firma una vez a la semana. Sería buena idea”.

“Seguro que se anima”, añadía Franganillo, que afirmaba profesar “un cariño especial a Pedro, personal y profesional”. “Es un periodista que durante tantas décadas se ha labrado una trayectoria basada en una mirada propia muy independiente. Es difícil en un entorno tan politizado y caliente, pero tiene ese talento. Seguro que tiene todavía muchas cosas por hacer”.