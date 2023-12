Carmen Alcayde y Belén Rodríguez, a gritos y reproches en su encuentro en el plató de 'GH VIP': “Has sido cobarde”

El Debate de GH VIP no sólo vivió este domingo la expulsión de uno de los finalistas, también escenificó el asalto final de uno de los conflictos de la edición: el de Carmen Alcayde y Belén Rodríguez. Concursante y colaboradora, cuya enemistad se había hecho patente desde la visita de esta última a Guadalix, se vieron al fin cara a cara en el plató para cruzar reproches y zanjar sus asuntos pendientes.

Tras los ataques de la tertuliana a su examiga mientras ella concursaba en el reality, esta pudo defenderse en su primer encuentro en Telecinco. “La gente no la ha querido. Está aquí por falsa, traicionera y cobarde”, opinó Belén, asegurando que Alcayde traicionó a Karina y jugó con su amistad con Albert.

Una crítica que dolió a Carmen por todo lo que hay detrás: “No le he hecho nada. Ha pagado en mí cosas de otras personas que no tiene que pagar. Siempre la he querido y se ha empeñado en machacarme”.

La tertuliana defendió que sólo ha opinado del reality, a lo que Alcayde aprovechó para reprocharle el gesto que le dedicó en Guadalix y que desestabilizó su concurso. “Has sido cobarde. No eres capaz de decir qué tienes contra mí”, le dijo, mientras Belén Ro la llamó “ventajista” y afirmó que ha utilizado a sus hijos. “Lo de la peineta fue una broma absoluta”, dijo también, derivando en una fuerte discusión a gritos.