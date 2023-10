Belén Rodríguez, de nuevo contra Carmen Alcayde en 'GH VIP': “La persona que la eche de la 'pandi' tiene mi voto”

La guerra Belén Rodríguez-Carmen Alcayde sigue, más fuera que dentro de la casa de GH VIP. Tras la visita 'desestabilizadora' de la primera a su examiga, y sus posteriores explicaciones en Fiesta, la colaboradora del Debate volvió a lanzar un dardo desde el plató que deja patente que sus posturas están lejos de reconciliarse.

En un momento de la emisión dominical, Ion Aramendi cuestionó a Belén Ro con quién de los tres candidatos a concursantes -Yiya, Naomi y Avilés- se posiciona. “Mi voto lo va a tener la persona que vaya en contra de Álex y Laura, que son mis favoritos junto a Jessica, porque no vale ir a lo fácil, entrar a GH y unirte a los favoritos”, comenzó diciendo la tertuliana.

Sin embargo, esta no tardó en ampliar su criterio y añadió un nuevo condicionante: “La persona que les haga ver a Laura y a Álex que Carmen no pertenece a su pandi y se dedica por las noches a ponerlos a parir”, dijo, dejando claro que no apoya el concurso de Alcayde: “La persona que consiga echar a Carmen de la pandi de Laura y Álex, también va a tener mi voto”, insistió.

Recordemos que el pasado domingo, Belén Ro desestabilizó a su examiga por un mensaje (con peineta incluida) en su visita a Guadalix. En los platós argumentó que era “una broma” y contó el origen de su conflicto.