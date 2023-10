Avilés desafió a 'GH VIP' con una exigencia insólita: “A esta hora no podemos asegurar que vaya a entrar”

GH VIP recibió este domingo a Yiya del Guillén, Naomi Asensi y José Antonio Avilés, los tres famosos que aspiran a ocupar la plaza dejada por Karina en el reality de Telecinco. Sin embargo, hubo uno de ellos que estuvo a punto de renunciar a su entrada en Guadalix con una exigencia de última ahora.

Hablamos de Avilés, el tertuliano más polémico de Mediaset, que quiso saltarse una norma clásica de los programas de telerrealidad, tal como anunció Ion Aramendi en un momento del Debate: “Acaba de pasar algo. Está diciendo en este momento que si le quitamos la ropa de marca de la maleta no entra en la casa”.

Es conocido por todos que en los formatos de convivencia no está permitido que los concursantes porten prendas o productos de marcas “porque se hace una publicidad que no se debe hacer”, según comunicó también el presentador. “A esta hora de la noche no podemos asegurar que vaya a entrar”, dijo, dejando en el aire su posible participación.

Finalmente, el colaborador aceptó las condiciones y entró en GH VIP como estaba previsto desde un principio. “Has dado guerra hasta para entrar”, le dijo Aramendi.

Serán los espectadores los que decidan si es él quien se queda como concursante de pleno derecho, o si prefieren a Yiya o Naomi.