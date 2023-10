'GH VIP' vivió una doble salvación inesperada y la confesión de Pilar sobre lo que ha ocurrido fuera con su ex

El quinto Debate de GH VIP cumplió con lo que había prometido Marta Flich en la gala del jueves: presentar a los tres aspirantes a ocupar el hueco de Karina.

Gran parte de la entrega se centró en los tres nuevos inquilinos que convivirán con los concursantes hasta el jueves, cuando eliminen al menos votado por la audiencia. Pero no será la única despedida, y es que la lista de nominados continúa con nombres en peligro, aunque pasó de 6 a 4, tras la salvación de dos de ellos.

El programa también contó con Pilar Llori en plató, que habló de sus sentimientos hacia Luitingo y de lo que ha sabido de su novio tras su salida.

Dos nuevos salvados y así queda la lista de nominados

Zeus, Susana, Albert, Jessica, Gustavo y Javier eran los nominados de la semana, tras la última innovación en las nominaciones que acabaron en chapuza. Ion Aramendi les informó a los seis de que tendrían el privilegio de ver los porcentajes ciegos que acumulaban.

Unos números que fueron los siguientes: 34%, 26%, 25%, 7%, 5% y 3%. Con cifras bastante ajustadas, había tres que quedaban bastante descolgados, al ser los menos votados y no llegar ni a los dos dígitos para salir de la casa.

Por lo que el presentador salvó a dos de ellos: “La audiencia ha decidido que debe salvarse Jessica”, decía en primer lugar y ella, que no se lo esperaba, empezaba a gritar agradeciendo el gesto al público.

Quien tampoco se lo imaginaba era Zeus que le siguió como salvado de la semana. Algo que le alegró, aunque transmitió su pesar por no llevarse a Susana junto a él.

Pilar: “Tenía más de 300 mensajes de mi ex”

En la gala anterior, Pilar fue la expulsada por la audiencia y más tarde, Luitingo fue el que decidió no gastarse los 25.000 euros del premio para repescarla. Algo que ella no criticó: “Yo tampoco hubiera pagado ese dinero por él, pero sí pagaría 30.000 por volver yo”, aseguró.

Preguntada por sus sentimientos hacia el joven con el que llegó a besarse y por el que dejó a su pareja de 10 años: “Yo creo que sus sentimientos sí son sinceros hacia mí y los míos también. Estoy esperando volver a verle, hablar, esperando qué va pasar. No diría enamorados pero creo que los dos estamos ilusionados”.

Momento en el que el presentador le preguntó si había contactado con el que había sido su pareja, hasta que ella le dejó por el blog del programa: “Aún no he hablado con él. Me tiene bloqueada de todas partes. Tenía más de 300 mensajes de él cuando salí”, desveló.

Y reprodujo el último mensaje que le había dejado él: “Déjame vivir en paz, no quiero saber de ti nunca más, olvídame”, por lo que ella explicó que tampoco había intentado contactarle.