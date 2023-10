Belén Rodríguez, sobre Carmen Alcayde: “Yo nunca me he unido a una pandillita para fastidiarle la vida a nadie”

Emma García aprovechó la presencia de Belén Rodríguez en el plató de Fiesta para preguntarle por el encontronazo que vivió hace unos días con Carmen Alcayde en la casa de GH VIP 8. La periodista visitó Guadalix y acabó soltando una pulla (y una peineta) a la valenciana que logró desestabilizarla.

Alcayde se rompió ante las cámaras, preguntándose los motivos que llevaron a Rodríguez a hacerle ese desaire, ya que, tal y como ha asegurado, ella no le ha hecho “nada”. ¿Qué le ha pasado entonces a Belén Ro? “Ella y yo nunca hemos sido amigas íntimas, hemos sido amigas de la televisión”, arrancó aclarando la tertuliana.

El origen del conflicto

Belén explicó que se llevaban bien pero que todo se torció cuando Alcayde trabajaba en Sálvame, con quien la periodista mantuvo una guerra abierta. “A mí me contaron que ella se sumó al linchamiento y que se inventa una serie de cosas mías que están en proceso judicial”, señaló.

Respecto a su pulla y peineta, aclaró que todo era “una broma” por un comentario que le hizo en la primera gala: “Yo también tengo familia y amigos y de mí no se acordó nadie en el otro programa. Yo nunca he criticado a un compañero ni me he unido a una pandillita para fastidiarle la vida a nadie”, se quejaba.

“Le he gastado una broma a Carmen y a ella le ha servido para hacerse la víctima, que es lo que mejor se le da del mundo”, sentenció.