Carmen Borrego explica su pena por lo que conlleva el final de 'Así es la vida': “Acaba la posibilidad de ver a mi hijo”

Carmen Borrego ha reaparecido en Vamos a ver, días después de conceder una entrevista en De viernes junto a su marido, José Carlos, sobre sus 10 años de matrimonio. El interés no estaba tanto en la relación de ambos sino en la de la televisiva y su hijo, José María Almoguera, distanciados desde hacía tiempo.

Destacaron en el espacio del viernes las palabras de la hija de María Teresa Campos, que terminó llorando al declarar la pena por dejar de ver a diario a su hijo, que trabajaba detrás de las cámaras en Así es la vida, donde ella era colaboraba. “Fíjate cómo somos las madres, que nos conformamos con verlos de lejos. Esa posibilidad para mí ha acabado hoy”, decía entre lágrimas, aludiendo al cierre del programa de sobremesa, que ha dejado su sitio a El diario de Jorge.

Días después, se ha explicado ahora en el plató del matinal: “En ese contrato había una cláusula, yo no quería hablar de mi hijo”, apuntaba Borrego, recalcando que “lleva meses in hablar” de su hijo.

“Yo había pasado un día malo. Acababa Así es la vida y para mí acababa la posibilidad de verle. Durante estos meses lo he visto aunque sea de lejos. Eso me daba tranquilidad, ese día estaba mal porque ese momento se había terminado”, indicaba. Eso sí, reiteraba que no pretendía hacer más alusiones a este desencuentro que ha dado mucho contenido durante largo tiempo a los programas y revistas de crónica social.