Carmen Maura sorprende en 'El Hormiguero' al criticar “con cariño” a los Goya: “Presentar la gala es un coñazo”

Pablo Motos recibió la visita de Carmen Maura y Eva Longoria. Las actrices acudieron a El Hormiguero para promocionar Tierra de mujeres, serie que se estrenará el 26 de junio en Apple TV+. Durante la entrevista, el programa de Antena 3 propuso a las invitadas un juego en el que debían responder a dilemas que acarreaban una “decisión imposible”.

“Os ofrecen presentar los Goya, pero tiene que ser diez años seguidos. Y te dan diez millones de dólares. ¿Lo aceptaríais?”, planteó Petancas. “¿10 millones? Para empezar es que eso no me lo creo”, replicó Maura, que reconoció que ha rechazado volver a presentar la gala.

“Es que presentar los Goya es un coñazo”, añadió la actriz, provocando las risas del público. “Lo digo en plan cariñoso, los he presentado varias veces pero ya llega un momento en que... Tienes que ensayar, tienes que estar al loro de todo...”, explicó recordando su última intervención en 2023.

“Los últimos que estuve fue cuando le dimos el homenaje a Saura y pasó lo que pasó”, recordó la intérprete, aludiendo a la polémica desatada después por la crítica que la viuda del director lanzó contra Ayuso por la gestión de la sanidad pública madrileña.

“Es un compromiso enorme, todo el mundo se va a meter contigo al día siguiente...”, siguió quejándose, señalando que “además es larguísima”. “Muchas veces te dan textos que no te hacen ninguna gracia. He visto presentaciones de Goyas que tienen unos textos que no tienen ninguna gracia”, sentenció.